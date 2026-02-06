Xe ga 150cc giá 40 triệu đồng trang bị xịn như SH, rẻ hơn Air Blade, chỉ như Vision
GĐXH - Xe ga 150cc đầy cá tính mới vừa chính thức ra mắt, có thể đè bẹp Honda Air Blade nhờ thiết kế ấn tượng hơn Vario, trang bị đẳng cấp ngang ngửa SH mà giá lại rất rẻ.
Xe ga 150cc trang bị xịn như SH
"Ông vua” xe ga giá rẻ mới - Voge SR150R vừa chính thức được trình làng tại thị trường quê nhà Trung Quốc.
Điểm nổi bật nhất của Voge SR150R chính là ngoại hình mang phong cách "cơ khí" cực kỳ mạnh mẽ và cá tính. Chiếc xe sở hữu những đường nét sắc sảo, thiết kế phía trước bắt mắt và cánh gió bên hông đặc trưng, giúp tối đa hóa cảm giác thể thao cũng như khả năng nhận diện. Điều này hoàn toàn khác biệt so với nhiều mẫu xe tay ga đơn giản, bo tròn đang được phân phối trên thị trường và có phần tương tự như Zontes 150X. Những người yêu thích phong cách này sẽ thấy Voge SR150R vô cùng độc đáo và toát lên tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, đảm bảo thu hút mọi ánh nhìn trên đường.
“Trái tim” của Voge SR150R là khối động cơ xi-lanh đơn có dung tích thực tế 149,6cc, làm mát bằng nước. Động cơ có khả năng sản sinh công suất tối đa 15,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14,7 Nm. Sức mạnh này ngang ngửa Honda Air Blade 160 và Vario 160, chỉ thấp hơn SH 160i chút ít. Động cơ cho phép chiếc xe đạt tới tốc độ tối đa 106 km/h. Theo như thông tin được nhà sản xuất công bố, mức tiêu hao nhiên liệu chính thức của SR150R là khoảng 1,84 lít/100 km. Với bình xăng 9 lít, phạm vi hoạt động của mẫu xe này là khá ấn tượng.
Voge SR150R sở hữu bánh trước 14 inch và bánh sau inch, đi kèm với lốp không săm lần lượt có kích thước tương ứng 110/70-14 và 130/70-13, được coi là khá lớn đối với một chiếc xe tay ga 150cc. Chiều cao yên xe ở mức 755 mm, khá thân thiện với người dùng châu Á, trong khi khoảng sáng gầm đạt 140 mm cho phép SR150R dễ dàng vượt qua các gờ giảm tốc hay lên xuống vỉa hè. Trọng lượng khô của Voge SR150R chỉ là 136 kg, tương đối nhẹ nên giúp chiếc xe có được sự linh hoạt, dễ điều khiển.
Cả bánh trước và bánh sau của Voge SR150R đều sử dụng phanh đĩa để bảo đảm an toàn. Không những vậy, xe còn sở hữu hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) kênh đôi và hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) tương tự như Honda SH, nên trong những trường hợp bất ngờ phải phanh gấp, hay khi đi trên đường trơn ướt, người dùng đều sẽ được bảo vệ tốt hơn cả khi cầm lái Honda Air Blade và Vario.
Chưa hết, Voge SR150R còn sở hữu những trang bị và tính năng tiên tiến như bảng đồng hồ kỹ thuật số màn hình TFT 5 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, hệ thống chiếu sáng LED, tính năng tự động ngắt động cơ tạm thời khi dừng xe hay chìa khóa thông minh Smartkey.
Giá xe ga 150cc Voge SR150R
Với mức giá hấp dẫn, chỉ 10.980 nhân dân tệ (tương đương khoảng 40 triệu đồng), Voge SR150R được kỳ vọng sẽ trở thành đối thủ “nặng ký” của Zontes 150X.
Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt
Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.
Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.
SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng
SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.
Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.
Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.
Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng
Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.
Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.
Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng
Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.
Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.
Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.
Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng
Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.
Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.
Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.
Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng
Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.
Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.
Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.
