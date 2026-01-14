Cách vái lạy đúng khi đi viếng đám tang
GĐXH - Vái lạy khi đi viếng đám tang là thể hiện lòng tiếc thương, sự thành kính đối với người đã khuất và sự tôn trọng đối với gia quyến. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ nghi thức này để thực hiện sao cho đúng chuẩn mực và ý nghĩa.
Ý nghĩa
Biểu hiện sự tiếc thương vô hạn và lòng thành kính sâu sắc
Theo phong thủy, hành động cúi đầu vái lạy trước linh cữu hay di ảnh của người đã khuất là cách chân thành và trang trọng nhất để thể hiện sự đau xót, niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của một kiếp người.
Đồng thời, đó cũng là cách bày tỏ lòng kính cẩn, sự tôn trọng của người còn sống đối với người đã mãi mãi đi xa. Đây là một nét đẹp truyền thống, một chuẩn mực đạo đức đã được gìn giữ qua bao thế hệ người Việt.
Thể hiện mối quan hệ và sự văn minh, lịch sự của người đi viếng
Cách vái lạy khi đi viếng đám tang không chỉ đơn thuần là một hành động mà còn phản ánh mối quan hệ giữa người vái và người đã khuất (ví dụ: Con cháu lạy ông bà, bạn bè lạy bạn, cấp dưới lạy cấp trên đã mất...).
Bên cạnh đó, việc thực hiện đúng các nghi thức vái lạy còn cho thấy người đi đám tang là người có học thức, hiểu biết lễ nghĩa, văn minh và hành xử một cách lịch sự, tôn trọng gia quyến và không khí trang nghiêm của buổi lễ.
Cầu mong cho người đã khuất sớm được siêu thoát
Trong quan niệm tâm linh của người Việt, hành động chắp tay vái lạy hay quỳ gối thành kính trước bàn thờ, trước quan tài mang một ý nghĩa thiêng liêng.
Đó là lời cầu nguyện, là niềm hy vọng rằng những cử chỉ thành tâm này sẽ góp phần giúp cho linh hồn người đã khuất sớm được siêu thoát, nhẹ nhàng đi về cõi vĩnh hằng, không còn vướng bận trần ai.
Đạo hiếu và sự tưởng niệm sâu sắc
Phong tục vái lạy trong đám tang còn mang đậm ý nghĩa về đạo hiếu của con cháu đối với ông bà, cha mẹ, và là một hình thức giao cảm thiêng liêng với các bậc bề trên đã khuất.
Nó thể hiện niềm tôn kính vô bờ, sự biết ơn công lao sinh thành dưỡng dục và sự tưởng niệm sâu sắc đối với những người đã đi xa, khẳng định rằng hình ảnh và những giá trị tốt đẹp của họ sẽ còn mãi trong tâm trí người ở lại.
Cách vái lạy trong đám tang
Tư thế đứng lạy
Người lạy đứng thẳng, nghiêm trang, hai tay chắp vào nhau trước ngực. Sau đó, từ từ đưa hai tay đã chắp lên cao ngang trán (hoặc quá đầu một chút tùy theo một số quan niệm), rồi hạ dần xuống trước mặt cho đến khi ngang ngực.
Quá trình này cần được thực hiện một cách nhẹ nhàng và chậm rãi. Mặt luôn hướng về phía trước (bàn thờ, linh cữu). Khi tay đưa từ trên xuống, đầu cũng đồng thời từ từ cúi xuống theo một cách kính cẩn.
Tư thế quỳ lạy (lạy sát đất)
Để thể hiện lòng tôn kính sâu sắc hơn nữa, đặc biệt là con cháu đối với ông bà cha mẹ, người lạy có thể thực hiện tư thế quỳ lạy.
Sau khi đưa tay lên trán và hạ xuống ngực, người lạy từ từ quỳ hai gối xuống đất, chống hai tay xuống đất (hoặc chiếu), lòng bàn tay có thể mở ra hướng lên trên hoặc úp xuống tùy theo phong tục, và đầu cúi xuống cho đến khi trán gần chạm hoặc chạm đất.
Sử dụng nhang (hương) khi lạy
Khi thực hiện động tác lạy, người viếng có thể kẹp một nén nhang (hoặc ba nén) đã thắp sẵn giữa hai lòng bàn tay đang chắp lại.
Sau khi hoàn thành đủ số lạy theo quy định, người viếng sẽ tiến lên thắp nén nhang đó vào bát hương phúng điếu trên bàn thờ.
Yêu cầu chung
Toàn bộ động tác lạy cần được thực hiện một cách nhẹ nhàng, chậm rãi, khoan thai và thể hiện được sự trang nghiêm, thành kính.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
