Những ai nên kiêng đi đám ma để tránh tổn hại đến sức khỏe?
GĐXH - Đám tang là nơi âm khí rất nặng, lại là nơi đông người, vậy nên chúng ta cần tìm hiểu để biết và tránh không làm tổn hại đến sức khỏe của bản thân.
Phụ nữ mang thai
Phụ nữ có thai nên tránh đi dự đám tang, kẻo bị nhiễm hơi lạnh từ người chết, ảnh hưởng đến sức khỏe thai phụ. Dân gian luôn sợ hãi hơi lạnh trong nhà của người chết, và đây là một hiện tượng có thật.
Vì vậy, những người mang thai cần lưu ý điều này để không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thai kỳ.
Ngoài việc bị cảm, bà bầu không nên đi dự đám tang, vì khi đi dự đám tang bà bầu phải chứng kiến sự đau thương, mất mát… nên sẽ bị va đập rất nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Những người mắc bệnh tim mạch, xương khớp mãn tính
Đây là nhóm bệnh nhân không dự đám tang. Nhóm này cần tránh xa hơi lạnh, nhất là đến nhà người chết, đám tang và nghĩa trang. Nhiều người bị ốm khi đi đám tang vì các triệu chứng đau nhức, mệt mỏi.
Nếu không được điều trị và thực hiện đúng cách, rất dễ dẫn đến nguy cơ biến chứng và tình trạng bệnh ngày càng trầm trọng hơn. Bệnh tim mạch, bệnh xương khớp mãn tính rất khó chữa. Thoái hóa khớp do tiếp xúc với lạnh không nguy hiểm đến tính mạng nhưng có thể gây đau, biến chứng và có thể khuyết tật, tàn phế.
Người mắc bệnh ung thư
Mặc dù chưa có khoa học nào chứng minh người mắc bệnh ung thư bị ảnh hưởng khi đi đám tang. Tuy nhiên trên thực tế, đã có rất nhiều người phát hiện hoặc bệnh trở nên di căn, nặng hơn sau khi đi đám tang về.
Do vậy những kinh nghiệm thực tế này, mà người mắc bệnh ung thư không nên đến đám ma, để phòng những hậu họa không hay do đám ma đem lại.
Biện pháp hóa giải đối với trường hợp bắt buộc phải đến đám ma
Thực tế, người Việt Nam rất quan tâm và coi "chữ hiếu" nên nhiều trường hợp người có sức đề kháng kém vẫn đi đám tang.
Để hạn chế hơi lạnh xâm nhập cơ thể thì cách tốt nhất là đi viếng ngay sau khi khâm liệm.
Khi bạn phải tham dự một đám tang, hoặc tiễn đưa người đã khuất đến nơi an nghỉ trong nghĩa trang, bạn nên mang theo củ tỏi hoặc quả bồ kết
Một số nơi đặt sẵn trong góc nhà 1 chiếc chậu đốt vỏ bưởi, quả keo để loại bỏ uế khí. Hoặc nếu nhà có sân vườn rộng, họ thường đốt lửa ở góc vườn và đặt một chậu nước lá bưởi, lá chanh, ngũ vị hương để người xông rửa, sưởi ấm, trừ tà ma.
Ngoài ra, đối với những người có trẻ nhỏ, tốt nhất nên hơ lửa (kể cả mặt, tay và các bộ phận trên cơ thể trước), rửa mặt mũi, thay quần áo rồi mới bế trẻ khi đi đám ma về nhà.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Xông nhà bằng bồ kết cuối năm có thể giúp loại bỏ uế, xua đuổi tà khí và điềm rủiMẹo vặt - 10 giờ trước
GĐXH - Ngoài việc nấu bồ kết làm nước gội đầu thì ta cũng có thể đốt bồ kết nhằm các mục đích khác nhau. Bài viết sẽ mách bạn tác dụng xông nhà khi đốt bồ kết, các công dụng quan trọng cũng như những lưu ý không nên bỏ qua khi đốt bồ kết tại nhà.
4 điều cần lưu ý về thời điểm bốc lại bát hương cuối năm mang lại may mắn Tết Bính Ngọ 2026 không phải ai cũng biếtỞ - 11 giờ trước
GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy, nhiều gia đình có nhu cầu sửa sang ban thờ cuối năm, nhưng đây cũng là giai đoạn trường khí biến động mạnh. Bởi vậy, nếu gia chủ có ý định bốc lại bát hương cần đặc biệt chú ý đến 4 điều này để không xáo trộn khí trường và đón Tết Bính Ngọ 2026 bình an.
Vì sao phong cách thiết kế nội thất Nhật Bản luôn mang lại cảm giác thư thái tối đa?Không gian sống - 17 giờ trước
GĐXH - Giữa vô vàn lựa chọn phong cách nội thất, phong cách thiết kế nội thất Nhật Bản luôn nổi lên như một hình mẫu lý tưởng, nơi mà sự tối giản không chỉ là thẩm mỹ mà còn là một triết lý sống.
Ngày giờ đẹp để thay ban thờ dịp cuối năm và kích thước bàn thờ chuẩn phong thủyỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Cùng với dọn dẹp ban thờ cuối năm, gia chủ hãy cùng tìm hiểu ngày giờ đẹp và kích thước bàn thờ chuẩn phong thủy nếu muốn thay mới để đón Tết Bính Ngọ 2026 mang lại may mắn và tối ưu hóa không gian thờ cúng.
Người bị ốm có nên đi đám tang không - góc nhìn thực tế và tâm linh dân gianỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Việc đi viếng đám tang không chỉ là hành động tiễn biệt mà còn là nghĩa cử sâu sắc thể hiện tình thân và lòng kính trọng với người đã khuất. Trong một số trường hợp đặc biệt, dù đang không khỏe, bạn vẫn cảm thấy cần có mặt ở tang lễ.
Trung Ruồi 'Táo quân': Làm bốc vác, shipper, giờ sung túc bên vợ diễn viên trong căn chung cư hơn 10 tỷ với thiết kế độc đáoỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Phòng bếp và phòng khách nhà Trung Ruồi liền nhau và cũng mang đậm phong cách kiến trúc Nhật Bản.
Cháy bát nhang Thần tài điềm lành hay dữ?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Cháy bát hương Thần tài thường khiến nhiều người lo lắng, bởi nó được cho là yếu tố tâm linh sâu sắc. Trong bài viết này, cùng tìm hiểu chi tiết về hiện tượng này, nguyên nhân và cách xử lý đúng cách để đảm bảo bình an và tài lộc.
Điều thú vị về căn nhà vừa xây xong của diễn viên người Mường - 'Tổng tài' nhà giàu trong 'Cách em 1 milimet'Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Nam diễn viên chia sẻ đây không chỉ là nơi dành cho gia đình mà còn phục vụ du lịch.
Mách bạn bố trí phong thủy nhà ở đón Tết để gia đình an yên và thuận lợi trong mọi việcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Tết Nguyên đán không chỉ là dịp để trang hoàng nhà cửa mà còn là cơ hội để cải thiện phong thủy, thu hút năng lượng tích cực và đón chào tài lộc, may mắn cho cả năm.
Dịp cuối năm nên rút chân nhang Thần tài vào ngày nào để mọi việc thuận lợi?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Rất nhiều gia đình vẫn chưa biết, việc rút chân nhang Thần tài cần phải lựa chọn ngày lành để mọi việc thuận lợi. Hãy cùng giải đáp câu hỏi này qua bài viết dưới đây.
Những ngày đẹp bao sái ban thờ trước Tết Bính Ngọ 2026 cho gia đình an khangỞ
GĐXH – Việc thực hiện bao sái ban thờ cuối năm, đón Tết Bính Ngọ 2026 nên chọn những ngày đẹp dưới đây. Các gia chủ có thể tham khảo thêm văn khấn bao sái ban thờ và lưu ý phong thủy để gia đình luôn an yên, tài lộc dồi dào.