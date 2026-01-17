Những ai nên kiêng đi đám ma để tránh tổn hại đến sức khỏe?

Phụ nữ mang thai

Phụ nữ có thai nên tránh đi dự đám tang, kẻo bị nhiễm hơi lạnh từ người chết, ảnh hưởng đến sức khỏe thai phụ. Dân gian luôn sợ hãi hơi lạnh trong nhà của người chết, và đây là một hiện tượng có thật.

Vì vậy, những người mang thai cần lưu ý điều này để không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thai kỳ.

Ngoài việc bị cảm, bà bầu không nên đi dự đám tang, vì khi đi dự đám tang bà bầu phải chứng kiến sự đau thương, mất mát… nên sẽ bị va đập rất nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Những người mắc bệnh tim mạch, xương khớp mãn tính

Đây là nhóm bệnh nhân không dự đám tang. Nhóm này cần tránh xa hơi lạnh, nhất là đến nhà người chết, đám tang và nghĩa trang. Nhiều người bị ốm khi đi đám tang vì các triệu chứng đau nhức, mệt mỏi.

Đám tang là nơi âm khí rất nặng, lại là nơi đông người, vậy nên chúng ta phải hết sức cẩn trọng.

Nếu không được điều trị và thực hiện đúng cách, rất dễ dẫn đến nguy cơ biến chứng và tình trạng bệnh ngày càng trầm trọng hơn. Bệnh tim mạch, bệnh xương khớp mãn tính rất khó chữa. Thoái hóa khớp do tiếp xúc với lạnh không nguy hiểm đến tính mạng nhưng có thể gây đau, biến chứng và có thể khuyết tật, tàn phế.

Người mắc bệnh ung thư

Mặc dù chưa có khoa học nào chứng minh người mắc bệnh ung thư bị ảnh hưởng khi đi đám tang. Tuy nhiên trên thực tế, đã có rất nhiều người phát hiện hoặc bệnh trở nên di căn, nặng hơn sau khi đi đám tang về.

Do vậy những kinh nghiệm thực tế này, mà người mắc bệnh ung thư không nên đến đám ma, để phòng những hậu họa không hay do đám ma đem lại.

Biện pháp hóa giải đối với trường hợp bắt buộc phải đến đám ma

Thực tế, người Việt Nam rất quan tâm và coi "chữ hiếu" nên nhiều trường hợp người có sức đề kháng kém vẫn đi đám tang.

Khi bạn phải tham dự một đám tang, hoặc tiễn đưa người đã khuất đến nơi an nghỉ trong nghĩa trang, bạn nên mang theo củ tỏi hoặc quả bồ kết

Để hạn chế hơi lạnh xâm nhập cơ thể thì cách tốt nhất là đi viếng ngay sau khi khâm liệm.

Một số nơi đặt sẵn trong góc nhà 1 chiếc chậu đốt vỏ bưởi, quả keo để loại bỏ uế khí. Hoặc nếu nhà có sân vườn rộng, họ thường đốt lửa ở góc vườn và đặt một chậu nước lá bưởi, lá chanh, ngũ vị hương để người xông rửa, sưởi ấm, trừ tà ma.

Ngoài ra, đối với những người có trẻ nhỏ, tốt nhất nên hơ lửa (kể cả mặt, tay và các bộ phận trên cơ thể trước), rửa mặt mũi, thay quần áo rồi mới bế trẻ khi đi đám ma về nhà.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.