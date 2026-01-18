Làm thế nào để hết hơi lạnh khi đi đám ma xong?

Hơi lạnh là gì?

Khi một người chết, nhiệt độ cơ thể của họ sẽ giảm xuống và trở thành nơi sinh sản của nhiều loại vi khuẩn gây bệnh.

"Khí lạnh" là dấu hiệu của môi trường bị nhiễm khuẩn do xác chết lây lan, đối tượng dễ bị nhiễm khí lạnh là những người có sức đề kháng yếu như phụ nữ có thai, trẻ nhỏ, người già hoặc người mới ốm dậy…

Dấu hiệu nào cho thấy bạn đang bị cảm?

Khi bị nhiễm lạnh thì người bị nhiễm hơi lạnh thường có các dấu hiệu dễ thấy như run, nói lắp hay nặng hơn là nhịp tim tăng, thở nhanh. Nếu tình trạng nặng, người bệnh sẽ bị suy giảm ý thức, lú lẫn, nói lắp, phù phổi, vô niệu, tụt huyết áp, nhịp tim chậm.

Những người đi đám ma về thường mang âm khí của người đã khuất nên dễ bị cảm lạnh.

Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, có thể hôn mê, ngừng tim và ngừng hô hấp. Tỷ lệ tử vong có thể lên tới 40% ở những người bị cảm từ trung bình đến nặng.

Khi bị nhiễm lạnh cơ thể sẽ xảy ra nhiều phản ứng như: Mạch máu co lại nên chân tay đen sạm, xanh xao, thậm chí phồng rộp, phồng rộp như bị bỏng do không được cung cấp máu.

Người ta mất bao lâu để hết lạnh?

Theo nghiên cứu thì thông thường những người chết sau khoảng 6 giờ sẽ bắt đầu có dấu hiệu tỏa ra "hơi lạnh".

Vì sau khi ngừng hô hấp, chu kỳ chết lâm sàng chuyển sang chết thật, quần thể vi khuẩn cộng sinh trên cơ thể sống bắt đầu rời đi và phải mất đến 6 giờ đồng hồ vi khuẩn mới được thải ra ngoài.

Làm thế nào để thoát khỏi cảm lạnh khi đi dự đám tang?

Thoa dầu để tránh bị lạnh: Dầu gió khắc chế tốt hàn khí. Tuy nhiên cách này không thực sự phổ thông vì chúng bay hơi nhanh và chỉ đem lại tác dụng trong thời gian ngắn.

Việc đầu tiên bạn cần làm sau khi đi đám ma về nhà là chuẩn bị một chiếc chậu nhỏ đặt trước cửa rồi đốt một ít vỏ bưởi, cào cào để trừ uế khí. Hơi nóng của than và mùi bưởi, khói chấu có thể giúp khử trùng môi trường, giúp thân nhiệt ổn định, hạn chế khả năng lây nhiễm vi khuẩn.

Khi một người chết, nhiệt độ cơ thể của họ sẽ giảm xuống và trở thành nơi sinh sản của nhiều loại vi khuẩn gây bệnh.

Huyệt dũng tuyền dưới lòng bàn chân: Dũng tuyền là một trong 27 huyệt, dũng tuyền nghĩa là huyệt nằm dưới lòng bàn chân như dòng suối, đồng thời là nơi lưu giữ dương khí ở dưới cùng của các cơ quan thận.

Thận cai quản nước nên nơi đây được ví như "nước chảy ra, sinh khí". Về mặt khoa học, việc làm ấm lòng bàn chân có tác dụng làm mát, lưu thông khí huyết, đưa phần trên nóng xuống dưới lòng bàn chân.

Tắm không chỉ giúp thanh lọc cơ thể mà còn giúp trừ hàn, tán khí, khai thông kinh mạch. Nên chọn các loại lá như: quế, sả hay gừng và tía tô… Tắm xông hay tắm giội đều được. Tắm xong chọn chỗ nghỉ ngơi, ngồi chơi, 30 phút sau mới tiếp xúc với mọi người.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.