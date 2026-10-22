Giải mã sức hút của POCO C95 Pro tại Việt Nam

Chiếc máy này mang đến một lựa chọn mới mẻ khi sở hữu dung lượng pin lớn, màn hình rộng rãi cùng mức giá bán được đánh giá là rất cạnh tranh.

Không gian giải trí rộng rãi và mượt mà

Để đáp ứng nhu cầu xem phim và lướt web hằng ngày, thiết bị được trang bị màn hình kích thước lớn lên đến 6.9 inch. Điểm cộng của màn hình này là việc hỗ trợ tần số quét 120 Hz, giúp các thao tác vuốt chạm, cuộn lướt nội dung trở nên trơn tru hơn.

Thiết kế màn hình đục lỗ cùng chứng nhận bảo vệ mắt cũng tạo sự thoải mái, hạn chế mỏi mắt khi người dùng cần sử dụng máy liên tục trong thời gian dài. Về ngoại hình, máy có các góc bo cong mềm mại cùng chuẩn kháng bụi nước IP64, tăng thêm độ bền bỉ trong quá trình sử dụng.

Ảnh: Xiaomi

Hoạt động bền bỉ với viên pin dung lượng cao

Điểm nhấn thu hút sự quan tâm trên sản phẩm chính là nguồn năng lượng dự trữ dồi dào. Thiết bị sở hữu viên pin có dung lượng 7.500 mAh, đủ sức đáp ứng thời gian sử dụng hơn hai ngày cho các tác vụ thông thường. Người dùng có thể thoải mái nghe nhạc liên tục lên đến 91 giờ mà không lo gián đoạn vì cạn năng lượng. Cung cấp sức mạnh cho máy là vi xử lý tám nhân MediaTek Helio G91 Ultra tiến trình 12 nm, đảm bảo khả năng xử lý ổn định cho cả công việc và nhu cầu giải trí. Hệ thống camera 50 MP ở mặt sau và 8 MP ở mặt trước cũng hỗ trợ ghi lại các khoảnh khắc hằng ngày với độ chi tiết khá tốt.

Ảnh: Xiaomi

Mức giá bán và chính sách ưu đãi

Tại thị trường Việt Nam, máy hiện đang được niêm yết với mức giá 6.490.000 đồng cho bản 6GB RAM, 128GB bộ nhớ và 7.690.000 đồng cho bản 8GB RAM, 256GB bộ nhớ.

Khách hàng khi chọn mua POCO C95 Pro chính hãng tại hệ thống Thế Giới Di Động sẽ được hưởng chương trình giảm giá ngay 400.000 đồng. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người mua, hệ thống còn áp dụng chính sách mua trả chậm 0% với mức trả trước 0 đồng.

Thêm vào đó, thiết bị được áp dụng chế độ bảo hành kéo dài 18 tháng cùng chương trình thu cũ đổi mới trợ giá lên đến 2 triệu đồng, mang lại sự an tâm và tiết kiệm chi phí cho người dùng.

Huyền My