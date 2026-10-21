Giá xe máy điện Honda giảm mạnh, rẻ hiếm có: Mẫu nào giảm sâu nhất?

Giá xe máy điện Honda giảm mạnh

Honda CUV e: ghi nhận nhiều mức ưu đãi





Xe máy điện Honda đang bước vào đợt kích cầu mạnh nhất kể từ khi hãng mở rộng danh mục xe điện tại Việt Nam. Không chỉ giảm sâu giá bán thực tế, nhiều đại lý còn tặng thêm phụ kiện, hỗ trợ chi phí trước bạ và miễn phí trải nghiệm dịch vụ sạc nhằm tăng sức cạnh tranh trước làn sóng xe điện ngày càng sôi động.

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, Honda CUV e: cũng là một trong những mẫu xe điện có mức giá biến động đáng chú ý trong tháng 10. Theo khảo sát tại các đại lý, mẫu xe này hiện được chào bán trong khoảng 39-59 triệu đồng, giảm khoảng 4,8-5,1 triệu đồng so với mức giá niêm yết 44,1-63,8 triệu đồng của hãng.

CUV e: thuộc nhóm xe máy điện có giá bán tương đối cao, hướng tới người dùng đô thị cần một phương tiện có thiết kế hiện đại và khả năng vận hành linh hoạt. Xe sử dụng bộ pin lithium-ion do Honda phát triển, với cấu hình hai pin, cho phạm vi di chuyển khoảng 73km sau mỗi lần sạc. Ngoài cách sạc thông thường, người dùng có thể đổi pin tại các trạm đổi pin của Honda, qua đó giảm thời gian chờ sạc khi cần di chuyển thường xuyên.

Về vận hành, xe được trang bị động cơ điện có công suất định danh 4,2kW, công suất tối đa 6kW và mô-men xoắn cực đại 22Nm. Điểm mạnh của CUV e: nằm ở khả năng vận hành, các tiện ích hỗ trợ và phương án đổi pin. Tuy nhiên, mức giá cao vẫn là rào cản đối với người mua phổ thông, trong khi phạm vi di chuyển khoảng 73km mỗi lần sạc có thể chưa đáp ứng nhu cầu đi lại dài ngày nếu không thuận tiện tiếp cận điểm sạc hoặc đổi pin.

Honda ICON e: có giá khoảng 28 triệu đồng





Ở phân khúc dễ tiếp cận hơn, Honda ICON e: hiện được một số đại lý áp dụng ưu đãi 2 triệu đồng. Theo khảo sát của phóng viên tại một HEAD trên đường Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội, giá bán thực tế của mẫu xe này còn khoảng 28,04 triệu đồng, đã bao gồm pin và tùy phiên bản.

Honda ICON e: được định vị là xe máy điện đô thị nhỏ gọn, hướng tới học sinh, sinh viên và người dùng có nhu cầu đi lại hằng ngày trong phạm vi thành phố. Xe có kiểu dáng nhỏ, chiều cao yên thấp, thuận tiện cho việc điều khiển và sử dụng trong điều kiện giao thông đông đúc.

Lợi thế của ICON e: là thiết kế gọn gàng, thương hiệu quen thuộc và mức giá sau ưu đãi tương đối dễ tiếp cận. Tuy nhiên, khả năng vận hành chưa thực sự nổi bật khi so với một số đối thủ cùng tầm giá. Công suất động cơ và quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc cũng là những yếu tố người mua cần cân nhắc nếu thường xuyên đi xa hoặc cần sử dụng xe với cường độ cao.

Xe máy điện Honda UC3





Đáng chú ý nhất trong đợt ưu đãi lần này là Honda UC3, mẫu xe điện cao cấp mới ra mắt nhưng đã được nhiều đại lý điều chỉnh giá bán thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết.

Tại Việt Nam, Honda UC3 được phân phối với hai phiên bản Tiêu chuẩn và Đặc biệt. Theo giá bán lẻ đề xuất của Honda Việt Nam, bản Tiêu chuẩn có giá 78,545 triệu đồng, còn bản Đặc biệt được niêm yết ở mức 79,92 triệu đồng. Các mức giá này áp dụng thuế giá trị gia tăng 8%.Sao Việt

Đáng chú ý, chương trình kích cầu hiện nay mang đến ưu đãi tương đương 22 triệu đồng dưới hình thức voucher tiền mặt cho khách mua xe. Sau khi áp dụng, giá của Honda UC3 Tiêu chuẩn giảm còn 56,545 triệu đồng, trong khi bản Đặc biệt còn 57,92 triệu đồng.

Như vậy, người mua có thể tiết kiệm khoảng 22 triệu đồng so với giá đề xuất nếu đáp ứng đủ điều kiện của chương trình. Mức ưu đãi này giúp UC3 dễ tiếp cận hơn so với thời điểm mới công bố giá, trong bối cảnh thị trường xe máy điện ngày càng có nhiều lựa chọn.

Giá xe máy điện Honda giảm mạnh hấp dẫn người mua

Theo Tạp chí Thời trang vàng, sức hút của xe máy điện Honda đến từ một số yếu tố như thương hiệu quen thuộc, thiết kế đô thị và hệ thống phân phối của Honda. Với những khách hàng đã sử dụng xe tay ga Honda chạy xăng, lựa chọn một mẫu xe điện cùng thương hiệu có thể giúp họ cảm thấy thuận tiện hơn trong quá trình tìm hiểu và mua xe.

Dù vậy, mức giá vẫn là yếu tố khiến người tiêu dùng cần cân nhắc. Khi so sánh các mẫu xe điện, nhiều người không chỉ quan tâm đến thương hiệu hay kiểu dáng mà còn chú trọng dung lượng pin, quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc và chi phí vận hành lâu dài.