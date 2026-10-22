Xe máy điện Honda CUV e: 8,8 triệu đồng, 45 triệu đồng hay 65 triệu đồng: Nên lựa chọn hình thức nào?

Xe máy điện Honda CUV e: 8,8 triệu đồng





Nên mua xe máy điện Honda CUV e: hay thuê xe?

Honda CUV e: bắt đầu được triển khai dưới hình thức cho thuê tại Việt Nam từ ngày 14/7/2025. Đây là cách tiếp cận tương đối khác biệt so với việc mua đứt một chiếc xe máy điện thông thường.

Theo chính sách Honda Việt Nam công bố khi triển khai chương trình, khách hàng thuê xe cần đặt cọc 2 triệu đồng. Phí thuê được niêm yết ở mức 1.472.727 đồng/tháng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 8% tại thời điểm công bố.

Với xe mới, khách hàng đăng ký kỳ thanh toán sáu tháng, tương đương 8.836.362 đồng. Như vậy, số tiền cần chuẩn bị ban đầu gồm khoản thuê kỳ đầu và tiền đặt cọc, tổng cộng khoảng 10,84 triệu đồng.

Đối với xe đã qua sử dụng trên sáu tháng hoặc di chuyển hơn 2.500 km, Honda đưa ra lựa chọn thanh toán theo kỳ ba tháng hoặc sáu tháng. Khi gia hạn hợp đồng, người thuê còn có thể được hưởng thời gian sử dụng miễn phí theo điều kiện chương trình.

Khác với mua xe trả góp, hình thức này không chuyển quyền sở hữu phương tiện sang người thuê. Khách hàng trả tiền để sử dụng xe trong thời hạn hợp đồng và phải tuân thủ những quy định liên quan đến bàn giao, bảo quản và hoàn trả.

Đổi lại, người thuê không cần chuẩn bị ngay khoản tiền 45–65 triệu đồng để sở hữu Honda CUV e:.

Trong chính sách ban đầu, gói thuê nguyên chiếc đi kèm hai pin và hai bộ sạc. Honda cũng giới thiệu các quyền lợi như hỗ trợ đổi pin, cứu hộ và bảo hiểm theo điều kiện hợp đồng.

Tuy nhiên, mức phí nêu trên là chính sách công bố từ năm 2025. Người có nhu cầu thuê xe vào cuối năm 2026 cần xác nhận lại với đại lý về mức phí hiện hành, tình trạng tiếp nhận hợp đồng mới và các quyền lợi còn áp dụng.

Xe máy điện Honda CUV e: 45 triệu đồng

Xe được trang bị 2 pin, thay đổi pin linh hoạt

Sau giai đoạn triển khai dịch vụ cho thuê, Honda Việt Nam chính thức mở bán CUV e: từ ngày 4/6/2026, bổ sung hai phương án sở hữu dành cho khách hàng.

Với lựa chọn thứ nhất, người dùng có thể mua xe không kèm pin với giá bán lẻ đề xuất 45 triệu đồng, tính theo mức thuế giá trị gia tăng 10%. Gói này vẫn bao gồm hai bộ sạc nhưng không có quyền sở hữu hai viên pin.

Để vận hành xe, khách hàng phải đăng ký dịch vụ pin của Honda. Hãng đưa ra hai hình thức gồm thuê pin để sạc tại nhà hoặc sử dụng hệ thống trạm đổi pin.

Gói thuê hai pin và sạc tại nhà có phí 250.000 đồng/tháng. Nếu lựa chọn dịch vụ đổi pin tại trạm, mức phí là 350.000 đồng/tháng, với quyền đổi pin không giới hạn số lần theo điều kiện công bố. Như vậy, người mua xe giá 45 triệu đồng sẽ sở hữu phương tiện nhưng tiếp tục phát sinh khoản phí pin định kỳ.

Xe máy điện Honda CUV e: 65 triệu đồng

Trong khi đó, phương án thứ hai có giá đề xuất 65 triệu đồng, bao gồm xe, hai viên pin Honda Mobile Power Pack e: và hai bộ sạc.

Khách hàng lựa chọn hình thức này phải chi thêm 20 triệu đồng so với bản không kèm pin, nhưng đổi lại được sở hữu cả bộ pin và không cần trả phí thuê pin hằng tháng nếu sử dụng pin đã mua.

Điểm cần lưu ý là mua xe kèm pin không đồng nghĩa hoàn toàn không phát sinh chi phí năng lượng. Người sử dụng vẫn phải trả tiền điện khi sạc, đồng thời tính đến việc bảo dưỡng hoặc thay thế pin trong dài hạn.

Bảng so sánh 3 phương án sử dụng xe máy điện Honda CUV e:

Phương án Chi phí ban đầu Chi phí định kỳ Thuê nguyên chiếc Cọc 2 triệu đồng và thanh toán tiền thuê theo kỳ Mức công bố năm 2025 là khoảng 1,47 triệu đồng/tháng Mua xe, thuê pin Giá xe đề xuất 45 triệu đồng 250.000 đồng/tháng nếu sạc tại nhà hoặc 350.000 đồng/tháng nếu dùng trạm đổi pin Mua xe kèm pin Giá xe đề xuất 65 triệu đồng Không có phí thuê pin; vẫn trả tiền điện sạc

Nên lựa chọn hình thức nào để sử dụng xe máy điện Honda CUV e:

Đối với người muốn trải nghiệm xe máy điện trong thời gian ngắn, thuê nguyên chiếc có thể là lựa chọn đáng cân nhắc. Phương án này giảm đáng kể số tiền phải chuẩn bị ban đầu, đồng thời giúp khách hàng tìm hiểu khả năng vận hành, nhu cầu sạc và sự thuận tiện của dịch vụ pin trước khi quyết định mua xe.

Tuy nhiên, nếu sử dụng liên tục trong nhiều năm, tổng tiền thuê có thể trở thành khoản chi đáng kể. Chẳng hạn, với mức phí công bố ban đầu khoảng 1,47 triệu đồng/tháng, tiền thuê trong 24 tháng tương đương hơn 35 triệu đồng, chưa xét các chương trình miễn phí khi gia hạn hoặc thay đổi giá dịch vụ.

Với người xác định sử dụng lâu dài nhưng chưa muốn chi 65 triệu đồng, mua xe giá 45 triệu đồng và thuê pin là phương án trung gian.

Nếu chọn gói thuê pin 250.000 đồng/tháng, chi phí thuê trong ba năm tương đương 9 triệu đồng. Cộng với giá xe ban đầu, tổng số tiền là khoảng 54 triệu đồng, chưa bao gồm điện sạc và các chi phí khác.

Trong khi đó, người mua trọn bộ xe và pin với giá 65 triệu đồng không phải trả khoản thuê pin định kỳ. Phương án này phù hợp hơn với người muốn chủ động sở hữu tài sản và không muốn duy trì hợp đồng thuê pin.

Nếu chỉ lấy khoản chênh 20 triệu đồng giữa hai phương án mua xe chia cho phí thuê pin 250.000 đồng/tháng, thời gian tương đương là 80 tháng, tức khoảng 6 năm 8 tháng.

Dù vậy, đây chỉ là phép tính tham khảo, không phải thời điểm chắc chắn phương án mua pin bắt đầu tiết kiệm hơn. Kết quả thực tế còn phụ thuộc giá dịch vụ, tuổi thọ pin, chi phí thay thế và thời gian sử dụng xe.

Bản thân Honda CUV e: cũng có những điểm đáng chú ý về công nghệ. Xe sử dụng hai pin tháo rời, trang bị ba chế độ lái gồm Tiêu chuẩn, Thể thao và Tiết kiệm, phanh kết hợp CBS cùng chế độ hỗ trợ lùi.

Màn hình TFT 7 inch hỗ trợ kết nối Honda RoadSync Duo, đi kèm khóa thông minh Smart Key và cổng sạc USB-C. Những trang bị này hướng đến nhu cầu sử dụng thường xuyên trong đô thị.

Tuy nhiên, phạm vi di chuyển và khả năng tiếp cận trạm đổi pin vẫn là yếu tố cần cân nhắc, nhất là với khách hàng thường xuyên đi xa hoặc sinh sống ngoài khu vực có hạ tầng hỗ trợ.

Giá mua xe và dịch vụ pin trong bảng tính theo mức thuế GTGT 10%. Chưa bao gồm đăng ký, biển số và chi phí phát sinh. Chính sách thuê nguyên chiếc cần được xác nhận lại tại thời điểm ký hợp đồng.