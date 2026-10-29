Giải pháp hỗ trợ sức khỏe đề kháng và tiêu hóa, tiện lợi cho cả gia đình

Nắm bắt nhu cầu đó, Nutricare cùng Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA) đã phát triển thực phẩm bổ sung sữa chua lợi khuẩn Bioyo hỗ trợ tiêu hóa và đề kháng, tiện lợi cho trẻ nhỏ và cả gia đình.

Nhịp sống hiện đại thay đổi cách gia đình chăm sóc sức khỏe

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các yếu tố nguy cơ từ môi trường có liên quan đến 25% các vấn đề sức khỏe ở trẻ dưới 5 tuổi (1). Trên thực tế, khoảng 80% các bệnh truyền nhiễm phổ biến mà chúng ta thường gặp, như cảm lạnh hay cúm, đều do virus gây ra. Trẻ đặc biệt nhạy cảm với các yếu tố môi trường bởi hệ miễn dịch và hệ tiêu hóa vẫn đang trong quá trình phát triển. Vì vậy, nếu không được chăm sóc đầy đủ, hệ tiêu hóa và sức đề kháng có thể bị ảnh hưởng, khiến trẻ dễ gặp các vấn đề sức khỏe và khó thích nghi với những thay đổi trong sinh hoạt hằng ngày.

"Dễ bảo quản, dễ mang theo, linh hoạt sử dụng" - những yếu tố từng được xem là "điểm cộng", nay đang trở thành tiêu chí quan trọng để các gia đình tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm chăm sóc sức khỏe phù hợp với lịch trình bận rộn. Đặc biệt với trẻ nhỏ, yêu cầu này càng trở nên cần thiết khi trẻ thường xuyên thay đổi môi trường sinh hoạt, từ ở nhà đến trường học, khu vui chơi hay những chuyến du lịch cùng gia đình.

Sữa chua uống Bioyo 100 tỷ lợi khuẩn* - Giải pháp tiện lợi hỗ trợ đề kháng và tiêu hóa khỏe

Thấu hiểu mong muốn của các gia đình hiện đại trong việc tìm kiếm sản phẩm chăm sóc sức khỏe chủ động và linh hoạt, Nutricare và Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA) đã nghiên cứu và phát triển thành công sữa chua uống Bioyo 100 tỷ lợi khuẩn. Ứng dụng công nghệ lợi khuẩn Postbiotic tiên tiến, Bioyo kết hợp chăm sóc tiêu hóa và hỗ trợ đề kháng trong một sản phẩm tiện lợi, dễ dàng đồng hành cùng gia đình mỗi ngày.

Lợi khuẩn Postbiotic Lactococcus lactis Plasma (Postbiotic LC-Plasma) được xem là bước tiến trong khoa học dinh dưỡng nhờ khả năng duy trì độ ổn định. Được bất hoạt bằng nhiệt trước khi sử dụng, Postbiotic LC-Plasma bền vững với nhiệt độ cao, có thể chịu được nhiệt độ lên tới 120°C trong quá trình tiệt trùng sữa hay sấy phun khô(2). Đặc tính này giúp Postbiotic LC-Plasma ít bị ảnh hưởng trong quá trình bảo quản và khi đi qua môi trường axit của dạ dày, giúp duy trì hoạt tính sinh học khi vào cơ thể. Nhờ đó, Bioyo có thể bảo quản ở cả nhiệt độ thường và nhiệt độ mát mà không cần sử dụng chất bảo quản.

Bioyo bảo quản được ở cả nhiệt độ mát và nhiệt độ thường.

Đặc biệt, lợi khuẩn Postbiotic LC-Plasma đã được chứng minh lâm sàng về khả năng hỗ trợ tăng cường đề kháng. Tính đến hiện tại, Postbiotic LC-Plasma đã được nghiên cứu trong hơn 38 công trình khoa học, trong đó có hơn 18 nghiên cứu lâm sàng trên người, đánh giá về tính an toàn và hiệu quả liên quan đến sức khỏe miễn dịch trên nhiều nhóm tuổi và tại nhiều quốc gia(3).

Một nghiên cứu trên 213 người trưởng thành khỏe mạnh ghi nhận nhóm sử dụng Postbiotic LC-Plasma có xu hướng giảm số ngày xuất hiện triệu chứng ho và cảm giác sốt so với nhóm chứng. Đồng thời, số người xuất hiện các triệu chứng cảm cúm cũng thấp hơn đáng kể(4).

Tại Việt Nam, nghiên cứu lâm sàng do Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Kirin (Nhật Bản) thực hiện trên 892 học sinh độ tuổi 6-9 cho thấy nhóm bổ sung Postbiotic LC-Plasma ghi nhận mức giảm có ý nghĩa các triệu chứng giống cảm lạnh/cảm cúm và số ngày nghỉ học do ốm so với nhóm đối chứng(5).

LC-Plasma hỗ trợ giảm các triệu chứng giống cảm cúm và số ngày nghỉ học do ốm.

Những kết quả trên góp phần củng cố nền tảng khoa học của Postbiotic LC-Plasma trong hỗ trợ sức khỏe miễn dịch, đặc biệt ở trẻ em - nhóm đối tượng thường xuyên thay đổi môi trường sinh hoạt.

Sữa chua uống Bioyo 100 tỷ lợi khuẩn còn bổ sung chất xơ (FOS, Inulin), góp phần hỗ trợ sức khỏe đường ruột và hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Sự kết hợp này giúp Bioyo trở thành giải pháp dinh dưỡng tiện lợi, đáp ứng nhu cầu chăm sóc hệ tiêu hóa và tăng cường đề kháng cho cả gia đình.

Nutricare tự hào 10 năm liên tiếp Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Hơn 16 năm phát triển, Nutricare kiên định theo đuổi sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho người Việt bằng các giải pháp dinh dưỡng khoa học, phù hợp với nhu cầu của từng nhóm đối tượng. Nutricare không ngừng đầu tư nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến, đẩy mạnh hợp tác với các viện nghiên cứu, chuyên gia dinh dưỡng trong và ngoài nước để phát triển những sản phẩm có cơ sở khoa học và tính ứng dụng cao.

Sữa chua uống Bioyo 100 tỷ lợi khuẩn - Hỗ trợ tiêu hóa khỏe, tăng cường đề kháng

Chính vì vậy, sữa chua uống Bioyo 100 tỷ lợi khuẩn ra đời, ứng dụng công nghệ lợi khuẩn Postbiotic được xem như một giải pháp hỗ trợ dinh dưỡng hiện đại, đáp ứng nhu cầu chăm sóc tiêu hóa và hỗ trợ sức khỏe miễn dịch, đồng thời phù hợp với nhịp sống linh hoạt của các gia đình ngày nay.

(*) Hàm lượng 100 tỷ lợi khuẩn Postbiotic Lactococcus lactis Plasma tối thiểu trong 4 hộp 110 ml.

Tham khảo thêm thông tin về sản phẩm tại:

Website: https://nutricare.com.vn/sua-chua-loi-khuan-bioyo/

Tổng đài tư vấn miễn phí: 1800 6011

Sản xuất và chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nutricare

Số 8, Khu A-TT2 Him Lam, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Nutricare



(1) https://www.who.int/health-topics/children-environmental-health?#tab=tab_1

(2) https://patents.google.com/patent/JP2025181859A/en

(3) https://health.kirin.co.jp/vi/publication/index.html

(4) https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8839753/

(5) https://www.kirinholdings.com/en/newsroom/release/2021/0917_01.html