Nguyên nhân gây ra lão hóa ở con người

Thông tin trên cổng thông tin của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tâm Anh, quá trình lão hóa là một trong những chu trình vận động tự nhiên, diễn ra từ bên trong cơ thể. Theo thời gian, cấu trúc và chức năng của các cơ quan sẽ suy yếu dần và hoạt động kém hiệu quả.

Các yếu tố khác như di truyền, tuổi tác… cũng ảnh hưởng đến quá trình này. Ngoài ra, với phụ nữ, các mốc thay đổi nội tiết tố như mang thai, mãn kinh cũng tác động không nhỏ đến quá trình lão hóa.

Quá trình lão hóa bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố trong thói quen hàng ngày. Hút thuốc lá và lạm dụng rượu bia làm quá trình lão hóa diễn ra sớm hơn. Các tia cực tím không chỉ làm tổn thương bề mặt da, gây bỏng rát, khô da, cháy nắng mà còn xuyên sâu xuống lớp hạ bì gây nám da và tạo nên các nếp nhăn. Chế độ dinh dưỡng không lành mạnh, căng thẳng, kém vận động và các thói quen xấu có thể đẩy nhanh tốc độ lão hóa sinh học của con người.

Sự ảnh hưởng của lão hóa đối với cơ thể con người

Sự tác động của lão hóa có thể ảnh hưởng đến hệ tim mạch. Từ đó, tim phải hoạt động cật lực hơn theo thời gian, các mạch máu xơ cứng dần làm cho việc bơm máu khó khăn hơn. Ngoài ra, chất béo đã bắt đầu tích tụ trong thành mạch máu gây tăng nguy cơ hình thành cục máu đông ở tim dẫn đến rủi ro mắc tim mạch cao như tăng huyết áp, đột quỵ và đau tim.

Lão hóa chính là quá trình tự nhiên được diễn ra trong cơ thể của con người và tăng lên theo tuổi tác.

Trong giai đoạn lão hóa, thị lực của cơ thể sẽ yếu dần đi khiến bạn thường xuyên bị khô mắt, mỏi mắt và mờ mắt. Hơn nữa, người bị lão hóa thường khó tập trung vào các vật thể nhìn gần. Hiện tượng này còn gọi là viễn thị.

Lão hóa sẽ khiến cho sụn bên trong của khớp trở nên mỏng hơn và làm cho các thành phần của sụn kém đàn hồi hoặc dễ bị tổn thương. Mặt khác, các khớp cũng sẽ trở nên cứng dần do các mô liên kết trong dây chằng và gân giòn, cứng hơn. Sự thay đổi này sẽ dẫn đến hạn chế trong quá trình chuyển động của khớp.

Chế độ dinh dưỡng làm chậm quá trình lão hóa ở cả nam và nữ

Theo Viện Dinh dưỡng, chất dinh dưỡng giúp cơ thể ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường khả năng miễn dịch, bảo vệ chức năng não và duy trì sức mạnh của cơ - xương, hỗ trợ tuổi thọ khỏe mạnh. Ăn nhiều thực phẩm giàu flavonoid có thể làm chậm quá trình lão hóa.

Flavonoid là một nhóm hợp chất hoạt tính sinh học trong thực phẩm có nguồn gốc thực vật đã thu hút được sự chú ý đáng kể vì tác động của chúng đối với quá trình lão hóa lành mạnh. Chúng giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do, một trong những nguyên nhân chính gây lão hóa.

Flavonoid có nhiều trong táo, trà, cam quýt, quả mọng, rượu vang đỏ, sô cô la đen... Những thực phẩm này có đặc tính giảm stress oxy hóa, chống viêm và bảo vệ thần kinh, góp phần làm giảm sự suy giảm sinh lý liên quan đến tuổi tác.

Người bị lão hóa thường khó tập trung vào các vật thể nhìn gần. Hiện tượng này còn gọi là viễn thị.

Luyện tập kết hợp giúp sự lão hóa của cơ thể khỏe mạnh

Thói quen và thời gian tập thể dục tại phòng tập thể dục có thể khó đối với một số người, trong đó có người già khỏe mạnh. Tuy nhiên, trong hầu hết các tình huống, bạn có thể thực hiện các bài tập kết hợp một cách dễ dàng, chẳng hạn như đi bộ. Bạn sẽ không sử dụng cấu thang máy và thay vào đó sẽ thực hiện đi cầu thang bộ và quá trình hoạt động giúp cho bạn giữ máu lưu thông, cơ bắp vận động và các khớp khỏe mạnh. Bất kỳ hình thức vận động nào cũng có thể giúp bạn kiểm soát căng thẳng và cải thiện bệnh tật.

Đặt mục tiêu 30 phút mỗi ngày. Nếu mục tiêu đặt ra quá nhiều thì bạn hãy chia nhỏ thành các cuộc luyện tập ngắn hơn. Tập thể dục thường xuyên mang lại những lợi ích sức khỏe. Tập thể dục còn giúp giữ cho các tế bào não khỏe mạnh bằng cách cung cấp nhiều máu và oxy hơn.

Các nghiên cứu liên quan đến sức khoẻ cho thấy, tập thể dục nhịp điệu có thể trì hoãn hoặc cải thiện các triệu chứng của bệnh Alzheimer và: Kiểm soát cân nặng của bạn; Tăng tâm trạng của bạn; Giữ cho xương và cơ chắc khỏe; Giúp bạn ngủ ngon hơn; Giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường loại 2, huyết áp cao và cholesterol cao.

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