Người phụ nữ 59 tuổi phát hiện nhồi máu cơ tim từ dấu hiệu nhiều người bỏ qua

Méo miệng, nhập viện phát hiện nhồi máu cơ tim cấp

Bà D.T.K. (59 tuổi, ngụ Gò Dầu, Tây Ninh) được gia đình đưa đến Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh sau khi đột ngột xuất hiện méo miệng.

Tại thời điểm tiếp nhận, các bác sĩ ghi nhận người bệnh mờ nếp nhăn má trái, mắt trái nhắm không kín. Sau khi thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm, cận lâm sàng cần thiết, bà được xác định liệt dây thần kinh VII (liệt Bell) trên nền tăng huyết áp.

Tuy nhiên, trong quá trình điều trị, người bệnh xuất hiện thêm các triệu chứng bất thường như mệt mỏi, đau ngực, đau nhiều vùng quanh rốn – thượng vị, vã mồ hôi và nôn ói. Trước những biểu hiện này, các bác sĩ tiếp tục đánh giá tình trạng sức khỏe và ghi nhận chỉ số Troponin I – dấu ấn tổn thương cơ tim – tăng cao.

Người bệnh được hội chẩn với Khoa Nội Tim mạch – Can thiệp tim mạch. Qua đánh giá, các bác sĩ xác định bà bị nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên (NSTEMI), có chỉ định chụp động mạch vành bằng kỹ thuật chụp mạch số hóa xóa nền (DSA).

Ảnh minh họa.

Động mạch liên thất trước hẹp tới 95%

Kết quả chụp mạch vành cho thấy động mạch liên thất trước (LAD) hẹp tới 95% ở đoạn II và hẹp 50% ở đoạn III. Động mạch mũ (LCx) hẹp khoảng 60–70% ở đoạn II–III, trong khi động mạch vành phải (RCA) hẹp khoảng 30–40% ở đoạn II.

Trước tình trạng hẹp nặng động mạch liên thất trước, các bác sĩ tiến hành can thiệp nhánh LAD, nong vị trí tổn thương và đặt stent nhằm tái lập dòng máu qua đoạn mạch bị hẹp.

Sau can thiệp, dòng chảy mạch vành đạt mức TIMI III, không còn hẹp tồn lưu tại vị trí được can thiệp và không ghi nhận bóc tách mạch vành.

Người bệnh tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Khoa Nội Tim mạch – Can thiệp tim mạch. Sau một tuần điều trị, sức khỏe bà K. ổn định và được xuất viện.

Nhồi máu cơ tim không phải lúc nào cũng đau ngực điển hình

Theo BS.CKI. Hồ Văn Mót, Phó Trưởng Khoa Nội Tim mạch – Can thiệp tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, trường hợp trên đáng lưu ý bởi người bệnh ban đầu nhập viện vì liệt dây thần kinh VII, nhưng trong quá trình điều trị lại xuất hiện những triệu chứng bất thường, giúp bác sĩ phát hiện bệnh lý tim mạch cấp.

"Nhồi máu cơ tim không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng cơn đau ngực dữ dội điển hình. Một số người bệnh có thể đau hoặc khó chịu vùng thượng vị, mệt bất thường, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn hoặc nôn. Những triệu chứng này đôi khi dễ khiến người bệnh nghĩ đến bệnh lý tiêu hóa hoặc nguyên nhân khác", BS. Mót cho biết.

Đặc biệt, nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên (NSTEMI) không có biểu hiện ST chênh lên điển hình trên điện tâm đồ. Việc chẩn đoán cần dựa trên tổng hợp triệu chứng lâm sàng, điện tâm đồ, dấu ấn tổn thương cơ tim và các thăm dò cần thiết.

Bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện đau hoặc khó chịu vùng ngực, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn, nôn, choáng hoặc đau vùng thượng vị bất thường, người dân không nên chủ quan, đặc biệt nếu có các yếu tố nguy cơ tim mạch. Không nên tự cho rằng những triệu chứng này chỉ liên quan đến đường tiêu hóa. Thăm khám sớm giúp phát hiện tình trạng tim mạch cấp và có hướng xử trí kịp thời.