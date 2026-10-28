Người đàn ông 54 tuổi phát hiện ung thư phổi di căn từ dấu hiệu nhìn mờ nửa bên phải ở cả hai mắt

Nhìn mờ dù thị lực trung tâm vẫn đạt 10/10

Ông Thắng (54 tuổi, TP.HCM) xuất hiện triệu chứng nhìn mờ khoảng một tháng trước khi đi khám. Tình trạng ngày càng tăng, khiến ông nhìn mờ nửa bên phải ở cả hai mắt dù thị lực đo được vẫn đạt 10/10.

Tại Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM (cơ sở phường Tân Sơn Hòa – quận Tân Bình cũ), ThS.BS Phạm Huy Vũ Tùng, Phó khoa Mắt, khai thác tiền sử và ghi nhận người bệnh không có chấn thương mắt.

Qua kiểm tra bằng sinh hiển vi và quan sát đáy mắt, bác sĩ chưa phát hiện bất thường. Nghi ngờ triệu chứng liên quan đến đường dẫn truyền thị giác, bác sĩ chỉ định đo thị trường bằng máy Humphrey (Đức). Kết quả ghi nhận khuyết thị trường ở cả hai mắt.

Bác sĩ Tùng soi sinh hiển vi kiểm tra cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ Tùng, khuyết thị trường là tình trạng mất khả năng nhìn ở một phần vùng nhìn, trong khi người bệnh vẫn có thể nhìn rõ vật ở trung tâm. Đây có thể là dấu hiệu tổn thương đường dẫn truyền thị giác, liên quan đến u não, đột quỵ hoặc các tổn thương khác ở não.

Để xác định nguyên nhân, ông Thắng được chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI) não bằng hệ thống MRI 3 Tesla (Đức).

BSNT.CKI Trần Bình An, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, cho biết kết quả MRI ghi nhận khối u kích thước 3,8 × 3,5 × 4,5 cm tại vùng chẩm trái, kèm phù nhu mô não xung quanh và tổn thương ở cả hai vùng chẩm.

Phát hiện ung thư phổi di căn nhiều vị trí ở não

Theo bác sĩ An, tổn thương não có thể là u nguyên phát, hình thành từ các tế bào của não và hệ thần kinh trung ương, hoặc u thứ phát do tế bào ung thư từ cơ quan khác di căn đến não qua đường máu.

Trên phim MRI, các bác sĩ ghi nhận nhiều tổn thương rải rác ở hai bán cầu đại não, cuống não và hai bán cầu tiểu não. Trong đó, tổn thương lớn nhất nằm ở vùng chẩm trái, kèm phù nhu mô não xung quanh; đồng thời có tình trạng dày và bắt thuốc màng não vùng chẩm phải. Những đặc điểm này khiến bác sĩ nghĩ nhiều đến tổn thương thứ phát, tức di căn não, và tiếp tục tìm kiếm nguồn ung thư nguyên phát ở các cơ quan khác.

Kết quả CT cho thấy khối u tại phổi kích thước 4,8 × 3,1 × 3,3 cm, cùng nhiều tổn thương rải rác ở cả hai phế trường. Sau khi sinh thiết phổi và có kết quả giải phẫu bệnh, người bệnh được xác định mắc ung thư phổi phải, đã di căn sang phổi trái, hạch trung thất, hạch thượng đòn phải và nhiều vị trí ở não.

"Bệnh nhân mắc ung thư phổi giai đoạn tiến triển, các tế bào ung thư tách khỏi khối u ban đầu, xâm nhập vào hệ thống mạch máu rồi theo dòng máu đến các hạch và não. Do não có hệ thống mạch máu phong phú, các tế bào ung thư có thể mắc lại tại những mạch máu nhỏ, tiếp tục phát triển thành các ổ di căn", bác sĩ An giải thích.

Phát hiện sớm ung thư phổi để tăng cơ hội điều trị

Ung thư phổi là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam. Theo số liệu Globocan được cung cấp trong tư liệu, năm 2024, Việt Nam ước tính ghi nhận 23.085 ca ung thư phổi mới và 21.340 ca tử vong.

Bệnh có thể được phát hiện ở giai đoạn muộn, khi xuất hiện các triệu chứng hô hấp, khối u xâm lấn thành ngực hoặc ung thư đã di căn đến não, xương, hạch, da và các vị trí khác. Phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm giúp tăng cơ hội điều trị hiệu quả, đồng thời giảm nguy cơ biến chứng và gánh nặng bệnh tật.

Bác sĩ Tùng khuyến cáo mỗi người nên duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ. Những người có yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, tiếp xúc với hóa chất trong thời gian dài, có tiền sử gia đình mắc ung thư phổi hoặc từng xạ trị vùng ngực cần trao đổi với bác sĩ để được đánh giá nguy cơ và tư vấn phương pháp kiểm tra phù hợp.

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường về hô hấp hoặc thị giác, người bệnh không nên chủ quan hay trì hoãn thăm khám. Việc phát hiện và xác định nguyên nhân sớm có ý nghĩa quan trọng trong lựa chọn hướng điều trị phù hợp.