Giảm 12kg, em gái Trấn Thành cao 1m68 sexy cỡ nào?

Huỳnh Uyển Ân sinh năm 1999, là em gái út của MC, đạo diễn Trấn Thành. Cô bén duyên với nghề từ năm 18 tuổi qua vai diễn đầu tay trong web drama học đường "Cô gái đến từ bên kia". Năm 2019, cô gia nhập showbiz Việt khi đóng phim điện ảnh đầu tiên cùng chị dâu là Hari Won trong "Oppa, phiền quá nha". Năm 2020, cơ hội đến với Uyển Ân khi tham gia web drama "Bố già" do Trấn Thành sản xuất. Bùng nổ nhất là mùa Tết 2023, vai diễn trong phim "Nhà bà Nữ" của anh trai giúp cô lần đầu được đề cử "Nữ diễn viên chính xuất sắc" ở Liên hoan phim Việt Nam.