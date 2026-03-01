Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

'Nàng thơ điện ảnh một thời' của Trấn Thành gây ấn tượng bởi nhan sắc vượt trội trong phim mùa Tết

Chủ nhật, 10:26 01/03/2026 | Thời trang
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Phương Anh Đào được xem là nữ diễn viên xinh đẹp nhất trong dàn nữ chính trong phim ra rạp dịp Tết. Trước đó, cô gây ấn tượng khi vào phim "Mai" của Trấn Thành.

Tin vui của Tuấn Trần - Phương Anh Đào trong phim Tết chiếu rạp đúng ngày mùng MộtTin vui của Tuấn Trần - Phương Anh Đào trong phim Tết chiếu rạp đúng ngày mùng Một

GĐXH - Tuấn Trần và Phương Anh Đào sau 2 năm phim "Mai" đã có cái kết tốt đẹp ở một phim mới. Điều này khiến khán giả tò mò.

'Nàng thơ điện ảnh một thời' của Trấn Thành gây ấn tượng bởi nhan sắc vượt trội trong phim mùa Tết - Ảnh 2.

Phương Anh Đào mới đây lại gây sốt mạng xã hội với phim "Báu vật trời cho". Cú lội ngược dòng trong phim mùa Tết của bộ phim này đã khiến khán giả bất ngờ và chú ý đến nữ chính.

Thực tế trước khi nổi tiếng với "Báu vật trời cho", Phương Anh Đào đã gây cú sốc lớn với khán giả khi vào phim "Mai" của Trấn Thành. Cô cũng Tuấn Trần đã giúp doanh thu của phim Trấn Thành đạt kỷ lục 551 tỷ đồng. Đây là một kỉ lục trong dòng phim tình cảm mà khó có một tác phẩm điện ảnh cùng thể loại nào phá được.

'Nàng thơ điện ảnh một thời' của Trấn Thành gây ấn tượng bởi nhan sắc vượt trội trong phim mùa Tết - Ảnh 4.

Ngoài tài năng diễn xuất, Phương Anh Đào còn có nhan sắc chuẩn đẹp như hoa hậu. Trong phim mùa Tết năm nay, nữ diễn viên quê gốc Cà Mau có vẻ đẹp vượt trội và gây chú ý với khán giả.

'Nàng thơ điện ảnh một thời' của Trấn Thành gây ấn tượng bởi nhan sắc vượt trội trong phim mùa Tết - Ảnh 5.

Phương Anh Đào sở hữu chiều cao 1m68 cùng làn da trắng sứ không tì vết.

'Nàng thơ điện ảnh một thời' của Trấn Thành gây ấn tượng bởi nhan sắc vượt trội trong phim mùa Tết - Ảnh 6.

Với sắc vóc vượt trội, Phương Anh Đào tự tin "cân" nhiều trang phục khác nhau.

'Nàng thơ điện ảnh một thời' của Trấn Thành gây ấn tượng bởi nhan sắc vượt trội trong phim mùa Tết - Ảnh 7.

Mỗi lần xuất hiện trước khán giả, Phương Anh Đào đều gây ấn tượng sâu đậm bởi vẻ ngoài lộng lẫy.

'Nàng thơ điện ảnh một thời' của Trấn Thành gây ấn tượng bởi nhan sắc vượt trội trong phim mùa Tết - Ảnh 8.

Dù khi cố tình "dìm" với tạo hình cá tính phá cách nhưng nhan sắc nữ diễn viên sinh năm 1992 vẫn quá xinh đẹp.

Để duy trì nhan sắc của mình, Phương Anh Đào tập trung vào rèn luyện thể thao, chăm ăn rau củ quả, hạn chế tinh bột và chịu khó uống yến. Đó chính là bí quyết giúp cô ngày càng xinh đẹp hơn.

Ảnh: FBNV

'Mẹ chồng trẻ nhất nước', sao mà giống diễn viên Phương Anh Đào: Danh tính hé lộ điều thú vị"Mẹ chồng trẻ nhất nước", sao mà giống diễn viên Phương Anh Đào: Danh tính hé lộ điều thú vị

Hình ảnh này đang viral khắp mạng xã hội.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

'Dâu hào môn' Phanh Lee gây chú ý với khí chất quý cô Hà thành

'Dâu hào môn' Phanh Lee gây chú ý với khí chất quý cô Hà thành

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - Phanh Lee thu hút sự chú ý với bộ ảnh áo dài xanh pastel giữa phố cổ Hà Nội. Nét đẹp cổ điển và hiện đại hòa quyện tạo nên thần thái sang trọng, quý phái.

Nữ Thiếu úy là Á hậu Việt Nam gây chú ý trong ngày đầu năm mới

Nữ Thiếu úy là Á hậu Việt Nam gây chú ý trong ngày đầu năm mới

Đẹp - 6 ngày trước

GĐXH - Châu Anh - nữ quân nhân đầu tiên giành danh hiệu Á hậu - gây chú ý với vẻ đẹp thanh lịch trong trang phục áo dài. Cô chia sẻ về hành trình trưởng thành và cống hiến trong năm 2026.

Những mẫu thời trang du Xuân gây ấn tượng

Những mẫu thời trang du Xuân gây ấn tượng

Thời trang - 6 ngày trước

GĐXH - Trang phục du Xuân mang đến vẻ đẹp và cuốn hút hơn ngày thường khi xuống phố ở thời điểm đầu năm mới.

Hoa hậu Thanh Thủy, Trúc Linh ưu tiên trang phục tôn vinh giá trị truyền thống

Hoa hậu Thanh Thủy, Trúc Linh ưu tiên trang phục tôn vinh giá trị truyền thống

Thời trang - 1 tuần trước

Tham gia một lễ trao giải mới đây, dàn Hoa - Á hậu Việt diện loạt trang phục lộng lẫy, nổi bật, tôn vinh các giá trị truyền thống. Mỗi thiết kế đều mang ý nghĩa và thông điệp riêng.

Hoàng Thùy Linh gây chú ý với áo dài kim sa trong dịp Tết 2026

Hoàng Thùy Linh gây chú ý với áo dài kim sa trong dịp Tết 2026

Đẹp - 1 tuần trước

GĐXH - Đây đích thị là chiếc áo dài được Hoàng Thuỳ Linh "sủng" nhất vì mỗi ngày Tết lại diện một màu khác nhau.

Cháu dâu NSƯT Chí Trung gây thương nhớ khi diện áo dài Tết 2026

Cháu dâu NSƯT Chí Trung gây thương nhớ khi diện áo dài Tết 2026

Đẹp - 1 tuần trước

GĐXH - Ngọc Huyền - cháu dâu NSƯT Chí Trung, gây ấn tượng với vẻ đẹp trong trẻo trong bộ ảnh áo dài Tết 2026. Khám phá sự thanh lịch và phong cách của mỹ nhân Gen Z này.

Các show diễn Xuân 2026 mang đến vô số ý tưởng trang phục cho những ngày Tết

Các show diễn Xuân 2026 mang đến vô số ý tưởng trang phục cho những ngày Tết

Thời trang - 1 tuần trước

Còn nơi nào tốt hơn để tìm cảm hứng ngoài những sàn diễn thời trang cao cấp? Hãy để những bộ thiết kế của Valentino, Celine, Alaïa... truyền cảm hứng cho tủ đồ Tết của bạn!

Tết này diện đồ gì để trẻ trung và mang lại may mắn?

Tết này diện đồ gì để trẻ trung và mang lại may mắn?

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Chọn trang phục ngày Tết phù hợp để vừa giúp bạn tự tin, tỏa sáng lại mang may mắn, tài lộc cả năm.

Hà Trúc Linh và 2 Á hậu diện áo dài Tết gây chú ý

Hà Trúc Linh và 2 Á hậu diện áo dài Tết gây chú ý

Đẹp - 1 tuần trước

GĐXH - Cùng chiêm ngưỡng bộ ảnh áo dài Tết 2026 của Hà Trúc Linh và 2 Á hậu: Châu Anh và Vân Nhi. Họ mang đến sự duyên dáng, thanh lịch trong trang phục truyền thống kết hợp hiện đại.

Thói quen diện Tết của Tăng Thanh Hà và Louis nguyễn khiến ai cũng muốn 'xin vía'

Thói quen diện Tết của Tăng Thanh Hà và Louis nguyễn khiến ai cũng muốn 'xin vía'

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Mỗi dịp Tết, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn khiến cư dân mạng 'xin vía' với phong cách áo dài truyền thống. Cùng khám phá những bộ áo dài đẹp và sự kết nối tuyệt vời của cặp đôi hào môn này.

Xem nhiều

Nữ Thiếu úy là Á hậu Việt Nam gây chú ý trong ngày đầu năm mới

Nữ Thiếu úy là Á hậu Việt Nam gây chú ý trong ngày đầu năm mới

Đẹp

GĐXH - Châu Anh - nữ quân nhân đầu tiên giành danh hiệu Á hậu - gây chú ý với vẻ đẹp thanh lịch trong trang phục áo dài. Cô chia sẻ về hành trình trưởng thành và cống hiến trong năm 2026.

'Dâu hào môn' Phanh Lee gây chú ý với khí chất quý cô Hà thành

'Dâu hào môn' Phanh Lee gây chú ý với khí chất quý cô Hà thành

Đẹp
Hoàng Thùy Linh gây chú ý với áo dài kim sa trong dịp Tết 2026

Hoàng Thùy Linh gây chú ý với áo dài kim sa trong dịp Tết 2026

Đẹp
Lương Thùy Linh cùng dàn Hoa hậu xúng xính áo dài, khoe sắc vóc rạng rỡ những ngày cận Tết

Lương Thùy Linh cùng dàn Hoa hậu xúng xính áo dài, khoe sắc vóc rạng rỡ những ngày cận Tết

Đẹp
Hai ái nữ nhà Bình Minh gây chú ý khi xúng xính áo dài cùng mẹ

Hai ái nữ nhà Bình Minh gây chú ý khi xúng xính áo dài cùng mẹ

Đẹp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top