'Nàng thơ điện ảnh một thời' của Trấn Thành gây ấn tượng bởi nhan sắc vượt trội trong phim mùa Tết
GĐXH - Phương Anh Đào được xem là nữ diễn viên xinh đẹp nhất trong dàn nữ chính trong phim ra rạp dịp Tết. Trước đó, cô gây ấn tượng khi vào phim "Mai" của Trấn Thành.
Thực tế trước khi nổi tiếng với "Báu vật trời cho", Phương Anh Đào đã gây cú sốc lớn với khán giả khi vào phim "Mai" của Trấn Thành. Cô cũng Tuấn Trần đã giúp doanh thu của phim Trấn Thành đạt kỷ lục 551 tỷ đồng. Đây là một kỉ lục trong dòng phim tình cảm mà khó có một tác phẩm điện ảnh cùng thể loại nào phá được.
Để duy trì nhan sắc của mình, Phương Anh Đào tập trung vào rèn luyện thể thao, chăm ăn rau củ quả, hạn chế tinh bột và chịu khó uống yến. Đó chính là bí quyết giúp cô ngày càng xinh đẹp hơn.
Ảnh: FBNV
