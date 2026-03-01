'Nàng thơ điện ảnh một thời' của Trấn Thành gây ấn tượng bởi nhan sắc vượt trội trong phim mùa Tết

Thực tế trước khi nổi tiếng với "Báu vật trời cho", Phương Anh Đào đã gây cú sốc lớn với khán giả khi vào phim "Mai" của Trấn Thành. Cô cũng Tuấn Trần đã giúp doanh thu của phim Trấn Thành đạt kỷ lục 551 tỷ đồng. Đây là một kỉ lục trong dòng phim tình cảm mà khó có một tác phẩm điện ảnh cùng thể loại nào phá được.