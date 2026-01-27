Tuổi U60, một hoa hậu Việt tích cực giảm cân để đón Tết 'ăn bánh chưng'

Đó là những món ăn từ rau củ quả, trên trang cá nhân Giáng My còn khoe ăn cả tô trái cây "siêu to khổng lồ" với đa dạng các loại. Từ bơ, bưởi, xoài, táo, chanh dây... tất cả đều là những loại trái cây bình dân nhưng vẫn được bà mẹ một con ưa chuộng vì vừa cải thiện vóc dáng, làn da vừa tốt cho sức khoẻ.