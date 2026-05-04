Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Nhan sắc nữ MC VTV là hoa khôi bóng chuyền, lọt top 10 hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Thứ hai, 20:45 04/05/2026 | Đẹp

Từng là cựu đội trưởng U19 bóng chuyền quốc gia, Đặng Thu Huyền gây chú ý khi rẽ hướng làm MC VTVcab, từng lọt top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Nhan sắc nữ MC VTV là hoa khôi bóng chuyền, lọt top 10 hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh 1.

MC Đặng Thu Huyền (sinh năm 2002) từng là gương mặt nổi bật của bóng chuyền nữ Việt Nam trước khi chuyển hướng sang làm người dẫn chương trình thể thao tại VTVcab.

Nhan sắc nữ MC VTV là hoa khôi bóng chuyền, lọt top 10 hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh 2.

Cô gây chú ý nhờ ngoại hình xinh đẹp, chiều cao 1,76m và nền tảng chuyên môn vững vàng.

Nhan sắc nữ MC VTV là hoa khôi bóng chuyền, lọt top 10 hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh 3.

Thu Huyền bén duyên với bóng chuyền từ năm 11 tuổi, thi đấu ở vị trí chuyền hai.

Nhan sắc nữ MC VTV là hoa khôi bóng chuyền, lọt top 10 hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh 4.

Người đẹp sớm khẳng định tài năng. Năm 2020, cô giành danh hiệu “Chuyền hai xuất sắc nhất” tại giải trẻ Cúp các CLB quốc gia, đồng thời cùng đội vô địch.

Nhan sắc nữ MC VTV là hoa khôi bóng chuyền, lọt top 10 hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh 5.

Cô cũng từng là đội trưởng tuyển U19 bóng chuyền quốc gia.

Nhan sắc nữ MC VTV là hoa khôi bóng chuyền, lọt top 10 hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh 6.

Năm 2021, ở tuổi 19, Thu Huyền bất ngờ quyết định giải nghệ sau thời gian dài suy nghĩ. Chia sẻ về bước ngoặt này, cô từng cho biết: “Mỗi sự lựa chọn đều hướng đến một điều là phát triển sự nghiệp tốt nhất. Tôi đưa ra quyết định giải nghệ và không hối tiếc về điều này".

Nhan sắc nữ MC VTV là hoa khôi bóng chuyền, lọt top 10 hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh 7.

Sau đó, cô thử sức ở các cuộc thi sắc đẹp và lọt top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, đồng thời vào top 5 Người đẹp Biển.

Nhan sắc nữ MC VTV là hoa khôi bóng chuyền, lọt top 10 hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh 8.

Sở hữu chiều cao 1,76m, gương mặt thanh tú cùng phong thái tự tin, cô nhanh chóng trở thành một trong những thí sinh nổi bật của cuộc thi.

Nhan sắc nữ MC VTV là hoa khôi bóng chuyền, lọt top 10 hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh 9.

Cùng năm, cô gia nhập VTVcab và theo đuổi công việc MC thể thao.

Nhan sắc nữ MC VTV là hoa khôi bóng chuyền, lọt top 10 hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh 10.

Nhờ lợi thế ngoại hình và hiểu biết về bóng chuyền, Thu Huyền nhanh chóng quen mặt với khán giả truyền hình, thường xuyên xuất hiện tại các giải đấu trong nước.

Nhan sắc nữ MC VTV là hoa khôi bóng chuyền, lọt top 10 hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh 11.

“Trước đây khi là cầu thủ, tôi quen với việc chỉ tập trung vào chuyên môn. Khi làm MC, tôi phải quan sát rộng hơn, cập nhật nhanh và phản ứng linh hoạt hơn”, cô từng chia sẻ.

Nhan sắc nữ MC VTV là hoa khôi bóng chuyền, lọt top 10 hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh 12.

Ở ngoài đời Thu Huyền có phong cách thời trang sành điệu. Cô duy trì lối sống năng động, chăm chỉ rèn luyện thể thao để giữ vóc dáng săn chắc.

Nhan sắc nữ MC VTV là hoa khôi bóng chuyền, lọt top 10 hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh 13.

Phong thái tự tin cùng hình thể chuẩn giúp cô dễ dàng chinh phục khán giả mỗi lần xuất hiện.

Nhan sắc nữ MC VTV là hoa khôi bóng chuyền, lọt top 10 hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh 14.

Ở tuổi 24, Đặng Thu Huyền vẫn độc thân, tập trung cho sự nghiệp.

Lê Chi
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Các nàng hậu lên đồ chào Hè rực rỡ: Hà Trúc Linh khoe hình thể khỏe khoắn

Các nàng hậu lên đồ chào Hè rực rỡ: Hà Trúc Linh khoe hình thể khỏe khoắn

Đẹp - 15 giờ trước

Các nàng hậu bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam như Trần Tiểu Vy, Huỳnh Thị Thanh Thủy, Hà Trúc Linh khoe những bức ảnh "chào Hè" vô cùng bắt mắt. Trang phục của các người đẹp cũng có thể là gợi ý cho các cô nàng trong chuyến du lịch Hè sắp tới.

Khoe ảnh đi biển nghỉ lễ bên chồng là bác sĩ, nữ NSND dòng nhạc nhẹ quá trẻ đẹp, khiến fan khen ngợi hết lời

Khoe ảnh đi biển nghỉ lễ bên chồng là bác sĩ, nữ NSND dòng nhạc nhẹ quá trẻ đẹp, khiến fan khen ngợi hết lời

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - NSND Thanh Lam ở tuổi 57 nhưng nhan sắc vẫn tươi trẻ, căng tràn sức sống. Mới đây, trong dịp nghỉ lễ, chị chia sẻ loạt ảnh đi biển bên chồng là bác sĩ, khiến người hâm mộ ngỡ ngàng và dành nhiều lời khen ngợi.

Diễn viên có gương mặt đẹp nhất Trung Quốc

Diễn viên có gương mặt đẹp nhất Trung Quốc

Đẹp - 1 ngày trước

Minh tinh Chu Châu thu hút sự chú ý khi góp mặt trong series gây sốt "Mật Ngữ kỷ". Nhiều phân cảnh giữa cô và Chung Hán Lương nhận về hàng triệu lượt xem trên nền tảng mạng.

Vẻ gợi cảm của nữ ca sĩ Nhật

Vẻ gợi cảm của nữ ca sĩ Nhật

Đẹp - 2 ngày trước

Momo (TWICE) gây chú ý với loạt sân khấu bùng nổ tại Nhật Bản. Nữ idol cho thấy sự chuyển mình rõ nét, trưởng thành và táo bạo hơn trong phong cách.

11 năm sau ly hôn, mỹ nhân Việt có 'vía' phim doanh thu trăm tỷ làm mẹ đơn thân xinh đẹp rực rỡ

11 năm sau ly hôn, mỹ nhân Việt có 'vía' phim doanh thu trăm tỷ làm mẹ đơn thân xinh đẹp rực rỡ

Thời trang - 3 ngày trước

GĐXH - Diệp Bảo Ngọc sau 11 năm ly hôn Thành Đạt, cô làm mẹ đơn thân có sự nghiệp rực rỡ với nhiều phim đạt doanh thu vượt mốc trăm tỷ. Ngoài ra, sắc vóc tuổi U40 của cô cũng ngày càng trẻ đẹp.

Những phép cộng phối đồ đang được ưa chuộng nhất trong làng thời trang

Những phép cộng phối đồ đang được ưa chuộng nhất trong làng thời trang

Thời trang - 3 ngày trước

Bí quyết thời trang đằng sau mỗi bộ trang phục đẹp thường là những phép cộng đơn giản. Khi thời tiết còn dễ chịu, tranh thủ thử nghiệm những bản phối này nhé!

Chi Pu nóng bỏng với bikini ở tuổi U40

Chi Pu nóng bỏng với bikini ở tuổi U40

Đẹp - 4 ngày trước

GĐXH - Chi Pu đang có những ngày tận hưởng kỳ nghỉ ở Hội An, Đà Nẵng. Trên trang cá nhân, cô khoe bộ hình bikini nóng bỏng trên biển và nhận được nhiều lời khen ngợi của công chúng.

Hoa hậu Tô Diệp Hà đẹp yêu kiều với áo dài, đón đại lễ ở địa điểm nổi tiếng

Hoa hậu Tô Diệp Hà đẹp yêu kiều với áo dài, đón đại lễ ở địa điểm nổi tiếng

Đẹp - 4 ngày trước

Nàng hậu chia sẻ, việc lan tỏa nét đẹp văn hóa chính là một cách thiết thực để thể hiện tình yêu quê hương, đất nước.

Chớm hè, phú bà Vbiz khoe dáng nóng bỏng khiến người hâm mộ mê mẩn

Chớm hè, phú bà Vbiz khoe dáng nóng bỏng khiến người hâm mộ mê mẩn

Thời trang - 4 ngày trước

GĐXH - Mới đây, Huyền Baby - phú bà Vbiz khoe dáng trong bộ bikini siêu nóng bỏng khiến khán giả choáng ngợp vì quá đẹp.

5 trang phục họa tiết kẻ sọc “làm mới” phong cách mùa hè

5 trang phục họa tiết kẻ sọc “làm mới” phong cách mùa hè

Thời trang - 4 ngày trước

Bước vào mùa hè 2026, họa tiết kẻ sọc trở lại đầy ấn tượng với bảng màu rực rỡ và khả năng biến hóa linh hoạt. Trong tủ đồ của những tín đồ theo đuổi phong cách tối giản, đây gần như là lựa chọn không thể thay thế.

Xem nhiều

Khoe ảnh đi biển nghỉ lễ bên chồng là bác sĩ, nữ NSND dòng nhạc nhẹ quá trẻ đẹp, khiến fan khen ngợi hết lời

Khoe ảnh đi biển nghỉ lễ bên chồng là bác sĩ, nữ NSND dòng nhạc nhẹ quá trẻ đẹp, khiến fan khen ngợi hết lời

Thời trang

GĐXH - NSND Thanh Lam ở tuổi 57 nhưng nhan sắc vẫn tươi trẻ, căng tràn sức sống. Mới đây, trong dịp nghỉ lễ, chị chia sẻ loạt ảnh đi biển bên chồng là bác sĩ, khiến người hâm mộ ngỡ ngàng và dành nhiều lời khen ngợi.

Quách Thu Phương thăng hạng với gu thời trang trung niên vạn người mê

Quách Thu Phương thăng hạng với gu thời trang trung niên vạn người mê

Thời trang
Chi Pu khoe thân hình đồng hồ cát ở Hội An

Chi Pu khoe thân hình đồng hồ cát ở Hội An

Đẹp
Người đẹp gốc Đà Nẵng khoe bộ ảnh trong veo ở tuổi 24

Người đẹp gốc Đà Nẵng khoe bộ ảnh trong veo ở tuổi 24

Đẹp
Cháu dâu NSƯT Chí Trung gây chú ý với 3 outfit xuống phố

Cháu dâu NSƯT Chí Trung gây chú ý với 3 outfit xuống phố

Đẹp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top