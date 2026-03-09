Hoa hậu quê Ninh Bình khoe body quyến rũ trong váy cut-out, hé lộ 2 bí quyết giảm cân sau Tết

1 ngày trước

Từng nổi lên từ thế hệ hot girl đời đầu của Hà Nội, Quỳnh Anh Shyn ngày nay được nhắc đến nhiều hơn với hình ảnh một fashionista cá tính, táo bạo. Ở tuổi 30, cô theo đuổi phong cách thời trang biến hóa liên tục, sẵn sàng thử nghiệm những xu hướng mới và không ngại phá vỡ các chuẩn mực quen thuộc.