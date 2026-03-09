Mới nhất
Hoa hậu quê Ninh Bình khoe body quyến rũ trong váy cut-out, hé lộ 2 bí quyết giảm cân sau Tết

Thứ hai, 18:59 09/03/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Kỳ Duyên diện váy ren cut-out khoe body 'cực cháy' và chia sẻ 2 công thức sinh tố giảm cân hiệu quả sau Tết. Khám phá bí quyết làm đẹp của nàng hậu quê Ninh Bình.

Kỳ Duyên khoe body quyến rũ trong váy cut - out và bí quyết giảm cân sau Tết - Ảnh 1.

Mới đây, Kỳ Duyên đăng tải khoảnh khắc nhận món quà lãng mạn 8/3. Điều khiến fan chú ý là chiếc váy ren cut-out táo bạo, tôn lên vóc dáng quyến rũ của nàng hậu gốc Nam Định cũ (nay là Ninh Bình).

Kỳ Duyên khoe body quyến rũ trong váy cut - out và bí quyết giảm cân sau Tết - Ảnh 2.

Bộ trang phục với thiết kế ôm sát cùng những chi tiết cắt xẻ tinh tế giúp Kỳ Duyên khoe trọn đường cong gợi cảm.

Kỳ Duyên khoe body quyến rũ trong váy cut - out và bí quyết giảm cân sau Tết - Ảnh 3.

Người đẹp liên tục tạo dáng trước ống kính với nhiều phong cách khác nhau, từ dịu dàng đến cá tính. Gương mặt rạng rỡ và thần thái tự tin của nàng hậu khiến loạt ảnh càng trở nên thu hút.

Kỳ Duyên khoe body quyến rũ trong váy cut - out và bí quyết giảm cân sau Tết - Ảnh 4.
Kỳ Duyên khoe body quyến rũ trong váy cut - out và bí quyết giảm cân sau Tết - Ảnh 5.

Lâu nay Kỳ Duyên luôn là 1 trong những nàng hậu nhận được nhiều khen ngợi bởi body không chút mỡ thừa và phong cách thời trang cực cá tính.

Kỳ Duyên khoe body quyến rũ trong váy cut - out và bí quyết giảm cân sau Tết - Ảnh 6.

Body của Kỳ Duyên khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cách đây không lâu, Kỳ Duyên gợi ý 2 thức uống giảm cân 'cực ngon' detox cơ thể sau Tết.

Kỳ Duyên khoe body quyến rũ trong váy cut - out và bí quyết giảm cân sau Tết - Ảnh 7.
Kỳ Duyên khoe body quyến rũ trong váy cut - out và bí quyết giảm cân sau Tết - Ảnh 8.

Công thức sinh tố của Kỳ Duyên chứa cần tây hay cải kale, đều có nhiều chất xơ giúp no lâu, cải thiện tiêu hóa, sau những ngày Tết ăn uống nặng bụng.

Kỳ Duyên khoe body quyến rũ trong váy cut - out và bí quyết giảm cân sau Tết - Ảnh 9.
Kỳ Duyên khoe body quyến rũ trong váy cut - out và bí quyết giảm cân sau Tết - Ảnh 10.

Bí quyết của Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên khoe body quyến rũ trong váy cut - out và bí quyết giảm cân sau Tết - Ảnh 11.
Kỳ Duyên khoe body quyến rũ trong váy cut - out và bí quyết giảm cân sau Tết - Ảnh 12.

Kỳ Duyên chia sẻ hai công thức sinh tố xanh mà cô đánh giá có hương vị "cực ngon", thích hợp để giảm cân, cải thiện tiêu hóa sau Tết. Nhờ ưu điểm giàu chất xơ cùng vitamin, thức uống giúp no lâu, thúc đẩy trao đổi chất, cải thiện tiêu hoá, nhờ đó hỗ trợ đào thải cặn bã, độc tố tích tụ trong cơ thể.

Kỳ Duyên cho biết món sinh tố giúp no lâu, bổ sung các loại vitamin tốt cho sức khỏe đồng thời hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

