Phúc khí của một người đến từ đâu? 3 điều giúp tích lũy vận may lâu bền

Thứ ba, 19:00 17/03/2026 | Gia đình
Hà Anh
GĐXH - Trong cuộc sống, nhiều người tin rằng vận may hay phúc khí phần lớn do số phận quyết định. Thế nhưng, không ít người cho rằng phúc khí của mỗi người thường đến từ hai nguồn: một phần là may mắn ngẫu nhiên, khó kiểm soát; phần còn lại được hình thành từ chính cách sống, lời nói và hành động hằng ngày.

Điều đáng nói là loại phúc khí thứ hai hoàn toàn có thể được tích lũy theo thời gian nếu mỗi người biết xây dựng những giá trị nền tảng cho bản thân.

Ảnh minh họa

3 điều giúp tích lũy được phúc khí, vận may lâu bền

1. Làm việc không chạy theo đường tắt, kiên trì và vững vàng

Nhiều người nhận ra rằng cách kiếm tiền trong xã hội hiện nay đã khác xa so với trước đây.

Trước kia, khi thị trường còn nhiều cơ hội, chỉ cần làm một công việc bình thường cũng có thể dễ dàng kiếm được tiền.

Nhưng hiện nay, môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Chỉ những người thực sự có năng lực, có chuyên môn và kiên trì theo đuổi con đường của mình mới có thể đứng vững.

Chẳng hạn, trước đây nhiều sản phẩm chỉ cần xây dựng hình ảnh hấp dẫn, quảng bá một phong cách sống đẹp hoặc tạo dựng thương hiệu bắt mắt là có thể bán với giá cao.

Ngày nay, người tiêu dùng lại quan tâm nhiều hơn đến chất lượng thực tế, công năng và giá trị sử dụng của sản phẩm. Điều này cũng đúng với con người.

Những ai làm việc chăm chỉ, tích lũy kinh nghiệm và không ngừng nâng cao năng lực thường là người có thể trụ vững và phát triển lâu dài.

Ảnh minh họa

2. Nhân phẩm và uy tín của một con người

Trong thực tế, không ít người cho rằng sống tử tế đôi khi sẽ chịu thiệt thòi.

Tuy nhiên theo thời gian, nhân cách và uy tín của một người sẽ dần được mọi người xung quanh nhận ra.

Khi điều đó xảy ra, họ sẽ nhận được sự tin tưởng và ủng hộ từ nhiều người.

Chẳng hạn, một người luôn làm việc nghiêm túc, có năng lực, không thích dùng thủ đoạn và đối xử chân thành với người khác.

Nếu một ngày họ bị hiểu lầm hay bị người khác làm tổn hại danh tiếng, những người xung quanh vẫn có thể phân biệt đúng sai.

Đó chính là uy tín mà họ đã âm thầm tích lũy trong suốt thời gian dài.

Thông thường, những người như vậy cũng đặt ra tiêu chuẩn đạo đức rất cao cho bản thân, nhờ đó năng lực và kinh nghiệm của họ cũng ngày càng vững vàng hơn theo năm tháng.

Ảnh minh họa

3. Nhận thức và tư duy mạnh mẽ

Chúng ta đang sống trong thời đại bùng nổ thông tin. Tuy nhiên, khả năng tìm kiếm, xử lý và phân tích thông tin của mỗi người lại rất khác nhau.

Những ai có năng lực này tốt thường có tầm nhìn rộng hơn, nhận thức sâu sắc hơn, từ đó dễ nắm bắt cơ hội và cũng biết cách vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Ví dụ, có những người rất giỏi tìm kiếm và tổng hợp thông tin. Khi người thân cần tìm bệnh viện hoặc bác sĩ giỏi, họ nhanh chóng tiếp cận được những nguồn đáng tin cậy. Trong công việc hay kinh doanh, họ cũng dễ dàng phát hiện các cơ hội kiếm tiền.

Nhờ góc nhìn đa chiều, họ thường bình tĩnh và lạc quan hơn khi đối diện với những biến cố trong cuộc đời. Ngược lại, nhiều người rơi vào trạng thái bế tắc chỉ vì thiếu khả năng phân tích và tiếp nhận thông tin hiệu quả.

Ảnh minh họa

Phúc khí: Kết quả của sự gieo trồng

Ngày nay không còn là thời kỳ tiền bạc có thể kiếm được dễ dàng như trước. Chính vì vậy, quay về với những giá trị cốt lõi như làm việc chăm chỉ, giữ nhân phẩm và nâng cao nhận thức lại trở thành con đường bền vững nhất để tích lũy phúc khí.

Đặc biệt, những người có nhận thức tốt thường tránh được những rủi ro lớn về tài chính và sức khỏe, đồng thời nắm bắt được nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống. Đó cũng là một năng lực rất quý giá và ngày càng trở nên hiếm trong xã hội hiện đại.

Phúc khí không phải là một món quà từ trên trời rơi xuống, mà là một "tài khoản" mà chúng ta nạp vào mỗi ngày bằng sự tử tế, thực lực và trí tuệ. Khi bạn ngừng chạy theo những con đường tắt, ngừng toan tính thiệt hơn và bắt đầu tập trung vào việc nâng cấp bản thân, bạn sẽ thấy cuộc đời mình tự khắc trở nên suôn sẻ và bình an hơn.

Hãy nhớ: Giữa một thế giới đầy biến động, sự chân thành và thực tế chính là "lá bùa" hộ mệnh linh nghiệm nhất.

Tái hôn tuổi trung niên: Chọn người 'hợp ý' hay người 'có tiền'?

Phụ nữ trung niên tỉnh táo: Giữ chặt 3 thứ này để nửa đời sau sống an yên, hạnh phúc

Ly hôn vẫn sống chung nhà rồi tái hợp: Hôn nhân 'kỳ lạ' ở tuổi trung niên?

Khi bạn đời ra đi trước: Tại sao nam giới thường vội tìm người mới, còn phụ nữ lại chọn sống đơn thân?

3 hành động khiến bạn mất điểm nhất ở tuổi trung niên

4 câu nói tưởng bình thường nhưng giúp bạn 'đọc vị' con người

Gia đình - 2 giờ trước

Nghỉ hưu rồi mới biết: Thứ đáng sợ nhất không phải là hết tiền

Gia đình - 3 giờ trước

Những cung hoàng đạo coi tình yêu là lời hứa trọn đời

Gia đình - 8 giờ trước

6 con đều là tiến sĩ: Bà mẹ tiết lộ 5 nguyên tắc nuôi dạy con đơn giản mà hiệu quả

Nuôi dạy con - 10 giờ trước

Người khôn ngoan thường có 3 thói quen này, dù nhìn qua chẳng có gì đặc biệt, bạn có bao nhiêu?

Gia đình - 10 giờ trước

Tái hôn tuổi trung niên: Chọn người 'hợp ý' hay người 'có tiền'?

Gia đình - 12 giờ trước

Phụ nữ trung niên tỉnh táo: Giữ chặt 3 thứ này để nửa đời sau sống an yên, hạnh phúc

Gia đình - 1 ngày trước

Người khôn thường thành công muộn: Nếu bạn có 4 đặc điểm này, tương lai rất đáng chờ

Gia đình - 1 ngày trước

Ly hôn vẫn sống chung nhà rồi tái hợp: Hôn nhân 'kỳ lạ' ở tuổi trung niên?

Gia đình - 1 ngày trước

5 cung hoàng đạo có tư duy khác biệt, giàu có và danh vọng chỉ là chuyện sớm muộn

Gia đình - 1 ngày trước

4 điều người khôn ngoan hiếm khi khoe ra: Càng im lặng càng khiến người khác tôn trọng

Chuyện vợ chồng

5 cung hoàng đạo có tư duy khác biệt, giàu có và danh vọng chỉ là chuyện sớm muộn

Trẻ EQ thấp có 2 biểu hiện này khi ăn và khi tức giận

Đàn ông khôn ngoan nên biết: Tiền có thể giao cho vợ, nhưng 2 quyền này nhất định phải tự nắm giữ!

Đàn ông ngoại tình sợ nhất điều gì?: Không phải là đánh ghen, mà là 5 phản ứng này

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

