Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Như Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã phản ánh trong loạt bài trước, ngày 17/6/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền đã ký ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản và công tác quy hoạch, sử dụng bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị nêu rõ trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, các sở, ngành liên quan và UBND các xã, phường trong việc tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về khai thác khoáng sản, hoạt động bến bãi, hành lang bảo vệ đê điều và phòng, chống thiên tai.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng hoạt động trái quy định kéo dài trên địa bàn mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý hiệu quả.

Cần xử lý các bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ.

Không chỉ giao nhiệm vụ cho chính quyền cơ sở, Chỉ thị 09 còn giao Công an tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an cấp xã chủ động nắm chắc tình hình; rà soát, xác định các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ trái phép cát, sỏi; lập danh sách đầy đủ các đối tượng, tuyến, địa bàn, bến bãi, phương tiện có dấu hiệu vi phạm để tập trung quản lý.

"Đồng thời, tập trung lực lượng, huy động phương tiện tuần tra, kiểm soát; đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép; vận chuyển, mua bán, tàng trữ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp; xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông trong quá trình vận chuyển; làm rõ các đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, có tổ chức hoặc có dấu hiệu bảo kê, tiếp tay; các vụ việc vi phạm lớn, nghiêm trọng, tiềm ẩn mất an ninh trật tự.

Đối với các vụ việc đủ yếu tố cấu thành tội phạm, Chỉ thị yêu cầu xử lý hình sự nghiêm theo quy định của pháp luật; tịch thu phương tiện, máy móc, thiết bị và tang vật sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm - Chỉ thị nhấn mạnh.

Theo Chỉ thị 09, UBND Hưng Yên giao Công an tỉnh có phần cần làm rõ các đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, có tổ chức hoặc có dấu hiệu bảo kê, tiếp tay; các vụ việc vi phạm lớn, nghiêm trọng, tiềm ẩn mất an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh được giao phối hợp kiểm tra, xử lý các bến bãi tập kết, kinh doanh cát, sỏi và trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông hoạt động khi chưa đủ thủ tục hoặc chưa được cấp phép; xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, tập kết, kinh doanh khoáng sản không rõ nguồn gốc hợp pháp; đồng thời công khai danh sách các tổ chức, cá nhân vi phạm và các vụ việc điển hình nhằm tăng tính răn đe, phòng ngừa.

Ngày 11/7, Công an tỉnh Hưng Yên cũng thông tin sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp theo tinh thần Chỉ thị 09, trong đó mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, đấu tranh quyết liệt với hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; xử lý nghiêm các vụ việc đủ yếu tố cấu thành tội phạm; đồng thời thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân.

Từ những chỉ đạo nêu trên, Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục cung cấp thêm tới các cơ quan chức năng những thông tin, hình ảnh và tài liệu mà phóng viên thu thập được trong quá trình điều tra nhiều tháng qua về các bến bãi tập kết vật liệu xây dựng hoạt động khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép.

Nhiều mố cẩu lấn chiếm ra dòng sông Hồng.

Trong đó có bãi kinh doanh vật liệu xây dựng Hoa Hùng và Toàn Trang tại thôn Nhân Bình, xã Thư Vũ. Theo tài liệu do UBND xã Thư Vũ cung cấp, cả hai bến bãi này đều hoạt động khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Chủ bãi Toàn Trang bị xử phạt vi phạm hành chính 30 triệu đồng, còn chủ bãi Hoa Hùng bị xử phạt 15 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên ngày 29/6, ông Phạm Duy Long - Phó Chủ tịch UBND xã Thư Vũ xác nhận, qua kiểm tra địa phương xác định cả hai bãi tập kết vật liệu xây dựng Hoa Hùng và Toàn Trang đều hoạt động không phép.

Đây đều là các bến bãi nằm trên tuyến đê tả Hồng Hà II do Hạt Quản lý đê điều khu vực Vũ Thư quản lý. Cũng trên tuyến đê này là bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn (Công ty TNHH Xây dựng Quang Tuấn Thái Bình) thuê lại của Công ty CP Xây dựng và Thương mại tổng hợp Đại Lợi.

Trước đó, Gia đình và Xã hội đã nhiều kỳ phản ánh về hoạt động của DN Quang Tuấn tại xã Minh Thọ, nơi đoàn xe tải hoạt động rầm rộ trên đê Hữu Luộc và đường tỉnh 224, gây bụi, ảnh hưởng đến môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Sau khi báo chí phản ánh, UBND xã Minh Thọ đã yêu cầu các bến bãi tạm dừng hoạt động để hoàn thiện thủ tục theo quy định; lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy cũng tiến hành kiểm tra, yêu cầu các đơn vị ký cam kết chấp hành quy định pháp luật.

Hình ảnh nhìn từ trên cao về phía bến bãi.

Ngày 10/6, tại buổi làm việc với phóng viên, ông Nguyễn Viết Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Minh Thọ cho biết địa phương đã có báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên liên quan đến các nội dung báo chí phản ánh. Tuy nhiên, đến nay, phóng viên vẫn chưa nhận được bản báo cáo hoặc thông tin phản hồi chính thức về kết quả xử lý.

Tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra, phóng viên lần theo hoạt động của DN Quang Tuấn và ghi nhận tại xã Vũ Thư một bãi tập kết vật liệu xây dựng có quy mô lớn hơn nhiều.

Theo ghi nhận thực tế, khu bãi rộng hàng nghìn mét vuông, tập kết lượng lớn cát, đá và vật liệu xây dựng. Xe ben, xe tải ba chân, bốn chân liên tục nối đuôi nhau ra vào lấy hàng. Dưới sông Hồng, nhiều sà lan trọng tải lớn neo đậu sát bờ để bốc dỡ vật liệu.

Đáng chú ý, dọc mép sông xuất hiện nhiều mố cẩu kiên cố vươn ra mặt nước, trên mỗi mố cẩu đều bố trí máy xúc công suất lớn liên tục bốc vật liệu từ sà lan lên xe tải.

Theo ông Nguyễn Công An - Phụ trách Hạt Quản lý đê điều khu vực Vũ Thư (Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên), khu đất này chưa được cấp phép làm bãi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng; các mố cẩu đều chưa được cấp phép xây dựng và nhiều hạng mục vi phạm đã tồn tại từ nhiều năm trước.

Xe tải hoạt động trên đê Hồng Hà II.

Không dừng lại ở đó, phóng viên tiếp tục bám theo một số xe tải rời bãi và ghi nhận điểm tập kết vật liệu tại khu vực san lấp mặt bằng cạnh Trường THPT Nguyễn Thái Bình.

Theo ghi nhận mới nhất vào ngày 15/7, dù Chỉ thị 08 và Chỉ thị 09 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã có hiệu lực, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại vẫn có nhiều xe tải nối đuôi vào nhận hàng; máy xúc trên các mố cẩu vẫn hoạt động bốc dỡ vật liệu từ sà lan lên xe ngay sát sông Hồng.

Trong khi đó, đây là thời điểm cao điểm mùa mưa bão. Việc tồn tại các hạng mục chưa được cấp phép, tập kết khối lượng lớn vật liệu sát bờ sông, sử dụng các mố cẩu vi phạm trong phạm vi hành lang đê điều không chỉ đặt ra vấn đề về việc chấp hành pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến dòng chảy, an toàn đê điều và công tác phòng, chống thiên tai.

Từ những ghi nhận thực tế, dư luận có cơ sở đặt câu hỏi: Khi hai Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh đã quy định rất rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; khi các vi phạm đã được cơ quan chuyên môn phát hiện, lập biên bản và kiến nghị xử lý từ nhiều năm trước, thì vì sao những tồn tại này vẫn kéo dài? Trách nhiệm của các đơn vị quản lý trực tiếp như UBND xã Vũ Thư, Hạt Quản lý đê điều khu vực Vũ Thư và các cơ quan liên quan ở đâu trong việc tổ chức kiểm tra, xử lý, chấm dứt các vi phạm theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh?

Video theo dấu xe DN Quang Tuấn ở Hưng Yên rời bến bãi ở Vũ Thư: