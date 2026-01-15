Giúp việc bất ngờ mang bầu, tôi mệt mỏi vì lời đàm tiếu của hàng xóm
Khi mẹ chị qua đời, chúng tôi coi chị như người thân. Mới đây chị bất ngờ có thai và xin tiếp tục làm ở nhà tôi khiến hàng xóm lời ra tiếng vào
Chị giúp việc nhà tôi năm nay gần 40 tuổi, hiền lành, làm việc chăm chỉ và gắn bó với vợ chồng tôi đã gần 5 năm. 5 năm ở với chúng tôi, chị hỗ trợ vợ chồng tôi rất nhiều từ dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc 2 đứa trẻ con....
Với tôi, chị không chỉ là người làm công ăn lương, mà dần dần trở thành người quen thân trong gia đình.
Chị nói rằng không có ý định lấy chồng vì cũng đã lớn tuổi lại phải chăm lo cho mẹ già, nên cố gắng làm lụng có tiền gửi về quê cho mẹ.
Hơn một năm trước, mẹ chị qua đời sau vì phát hiện ung thư phổi giai đoạn cuối, chị đã khóc rất. Chúng tôi cho chị nghỉ về lo chu toàn đám tang của mẹ.
Khi chị quay lại, người gầy rộc, ánh mắt trống rỗng bởi chỗ dựa duy nhất là mẹ đã không còn. Tôi nói với chị, con cái chúng tôi đã lớn, chị cứ yên tâm ở lại làm việc, coi nhà tôi như nhà chị, chị ở bao lâu cũng được.
Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến một ngày, chị rụt rè nói chuyện với tôi trong nước mắt rằng mình có bầu. Chị không kể nhiều về người đàn ông kia, chỉ nói đó là một mối quan hệ thoáng qua, không ràng buộc, và chị không có ý định níu kéo hay làm khổ ai. Ở tuổi này, chị chỉ muốn có một đứa con để nương tựa lúc tuổi già.
Chị xin phép được tiếp tục làm việc đến gần ngày sinh, để có thêm chút tiền dành dụm cho hai mẹ con sau này. Nhìn dáng người gầy gò, giọng nói run run, tôi không nỡ từ chối, coi như giúp chị trong lúc khó khăn.
Nhưng rồi, cái bụng chị ngày một lớn. Chị vẫn quét nhà, nấu cơm, làm việc chậm hơn nhưng rất cẩn thận. Còn tôi thì bắt đầu cảm nhận rõ những ánh mắt soi mói từ hàng xóm rồi là những câu hỏi bố đứa bé là ai, lý do gì mà có bầu vợ chồng tôi vẫn cưu mang. Có người tò mò đứa bé không liên quan gì đến nhà tôi không… Tôi thực sự thấy ngại ngần và mệt mỏi nhưng không thể ai cũng đi giải thích hết được.
Tôi không biết phải giải thích thế nào cho vừa lòng người khác, cũng không muốn cuộc sống gia đình bị ảnh hưởng bởi những lời đàm tiếu. Tôi chỉ biết, trong nhà tôi, chị ấy là một người phụ nữ hiền lành, đang cố gắng làm việc lương thiện để lo cho đứa con sắp chào đời. Còn tôi, đã hứa giúp chị là tôi sẽ phải chấp nhận điều tiếng của hàng xóm, nhưng cứ nghĩ chị đơn độc, đang bụng mang dạ chửa tôi lại không đành lòng.
