Con số may mắn đổi vận cho 12 cung hoàng đạo năm 2026: Ai trúng vận đỏ, ai bùng nổ tiền tài?

Dưới đây là chi tiết con số may mắn đổi vận cho từng cung hoàng đạo trong năm 2026.

Cung hoàng đạo Bạch Dương: Bùng nổ năng lượng, cẩn trọng giữa năm

Năm 2026 mở ra cho Bạch Dương những trải nghiệm thú vị và đầy bất ngờ, đặc biệt trong công việc.

Ngay từ đầu năm, nguồn năng lượng dồi dào cùng sự sáng tạo mạnh mẽ sẽ giúp cung hoàng đạo này dễ dàng xây dựng chiến lược dài hạn và đặt nền móng vững chắc cho tương lai.

Khả năng thuyết phục tốt cùng những ý tưởng độc đáo giúp Bạch Dương ghi điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp.

Tuy nhiên, vào giai đoạn giữa năm có thể xuất hiện một vài trở ngại nhỏ. Chỉ cần giữ vững tinh thần lạc quan, mọi chuyện rồi sẽ sớm qua.

Màu sắc may mắn: Đỏ, cam, vàng

Con số may mắn: 1, 4, 9

Ngay từ đầu năm, nguồn năng lượng dồi dào cùng sự sáng tạo mạnh mẽ sẽ giúp cung hoàng đạo Bạch Dương dễ dàng xây dựng chiến lược dài hạn. Ảnh minh họa



Cung hoàng đạo Kim Ngưu: Ổn định và mở rộng mối quan hệ

Kim Ngưu bước vào năm 2026 với cảm giác cân bằng và ổn định rõ rệt.

Đây là năm thuận lợi để cung hoàng đạo này mở rộng các mối quan hệ, gia tăng kết nối xã hội và tạo nền tảng hợp tác lâu dài.

Khả năng giao tiếp được cải thiện đáng kể, nhưng Kim Ngưu vẫn cần thận trọng trong lời nói để tránh hiểu lầm không đáng có.

Về tài chính, cơ hội tăng thu nhập đến từ các dự án đầu tư hoặc lĩnh vực sáng tạo.

Màu sắc may mắn: Xanh lá, hồng, trắng

Con số may mắn: 2, 6, 7

Cung hoàng đạo Song Tử: Thời điểm khởi đầu mới

Năm 2026 là giai đoạn lý tưởng để Song Tử bắt tay vào những dự án còn dang dở hoặc khởi động kế hoạch mới.

Ý tưởng dồi dào giúp cung hoàng đạo này liên tục tạo ra giá trị sáng tạo, song cần tránh quyết định vội vàng.

Đây cũng là năm Song Tử nên nhìn lại quá khứ, giải quyết những hiểu lầm cũ và củng cố các mối quan hệ quan trọng.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân dễ gặp nhân duyên mới; người đã có đôi càng thêm gắn bó nhờ sự chia sẻ chân thành.

Màu sắc may mắn: Vàng, xanh dương, xám

Con số may mắn: 3, 5, 7

Cung hoàng đạo Cự Giải: Hướng nội và quản lý tài chính chặt chẽ

Cự Giải trải qua một năm khá trầm lắng, thiên về chiều sâu nội tâm. Việc sắp xếp công việc khoa học sẽ giúp giảm áp lực đáng kể.

Một vài thay đổi nhỏ trong công việc có thể xuất hiện, nhưng không quá nghiêm trọng.

Tài chính năm 2026 có biến động nhẹ, song đi kèm là cơ hội gia tăng thu nhập. Cự Giải thậm chí có thể nhận được khoản tiền hoàn lại hoặc món quà bất ngờ.

Màu sắc may mắn: Trắng, bạc, xanh da trời

Con số may mắn: 2, 4, 8

Cung hoàng đạo Sư Tử: Tỏa sáng và thu hút cơ hội

Năm 2026 là sân khấu rực rỡ dành cho Sư Tử. Bắt đầu năm mới với nhiệt huyết và sự tự tin cao độ, cung hoàng đạo này dễ dàng vượt qua thử thách và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các hoạt động xã hội, sự kiện cộng đồng hoặc dự án hợp tác sẽ giúp Sư Tử mở rộng mạng lưới quan hệ.

Tin tức bất ngờ liên quan đến công việc hoặc cơ hội mới có thể xuất hiện trong năm nay.

Màu sắc may mắn: Vàng, cam, đỏ

Con số may mắn: 1, 5, 9

Năm 2026 là sân khấu rực rỡ dành cho Sư Tử. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Xử Nữ: Phân tích sắc bén, chi tiêu khôn ngoan

Khả năng phân tích của Xử Nữ trong năm 2026 được phát huy tối đa. Những nhiệm vụ phức tạp không còn là trở ngại lớn.

Sự tỉ mỉ và cầu toàn giúp cung hoàng đạo này ghi điểm, dù cần tránh tạo áp lực cho bản thân.

Tài chính được kiểm soát chặt chẽ, ưu tiên các nhu cầu thiết yếu.

Giữa năm có thể phát sinh khoản chi bất ngờ, nhưng với sự tính toán kỹ lưỡng, Xử Nữ sẽ nhanh chóng cân bằng lại ngân sách.

Màu sắc may mắn: Xanh lá, nâu, vàng

Con số may mắn: 3, 6, 8

Cung hoàng đạo Thiên Bình: Ổn định và quyết đoán hơn

Thiên Bình vốn nổi tiếng với sự cân bằng và hòa nhã. Năm 2026 mang đến cho cung hoàng đạo này sự ổn định tương đối trong công việc lẫn tài chính.

Nhờ sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và cấp trên, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ.

Tuy nhiên, lời khuyên quan trọng dành cho Thiên Bình là đừng quá do dự. Những quyết định dứt khoát đúng thời điểm sẽ mở ra cơ hội đáng kể.

Màu sắc may mắn: Hồng, xanh da trời, trắng

Con số may mắn: 2, 7, 9

Cung hoàng đạo Bọ Cạp: Biến động và chiều sâu cảm xúc

Năm 2026 mang đến nhiều biến động cho Bọ Cạp, đặc biệt về cảm xúc.

Trong công việc, đây lại là cơ hội để cung hoàng đạo này thể hiện năng lực thực sự. Chỉ cần chú ý đến chi tiết nhỏ, Bọ Cạp sẽ tránh được sai sót không đáng có.

Tài chính có dao động nhẹ, vì vậy các quyết định đầu tư cần được cân nhắc kỹ. Người độc thân dễ thu hút ánh nhìn nhờ vẻ cuốn hút tự nhiên.

Tuy nhiên, Bọ Cạp cũng nên dành thời gian nghỉ ngơi để tránh kiệt sức.

Màu sắc may mắn: Đen, đỏ, tím

Con số may mắn: 1, 8, 9

Cung hoàng đạo Nhân Mã: Bùng nổ cơ hội hợp tác

Vũ trụ năm 2026 tiếp thêm cho Nhân Mã nguồn năng lượng mạnh mẽ. Đây là thời điểm thuận lợi để khởi động dự án mới hoặc đưa ra ý tưởng táo bạo.

Cơ hội hợp tác và đầu tư xuất hiện liên tục, nhưng Nhân Mã vẫn cần giữ sự tỉnh táo. Những chuyến đi, trải nghiệm mới và các mối quan hệ xã hội sẽ mở rộng tầm nhìn đáng kể.

Màu sắc may mắn: Xanh dương, tím

Con số may mắn: 3, 9, 12

Vũ trụ năm 2026 tiếp thêm cho Nhân Mã nguồn năng lượng mạnh mẽ. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Ma Kết: Củng cố vị thế sự nghiệp

Năm 2026 là giai đoạn Ma Kết nên tập trung xây dựng và mở rộng mạng lưới quan hệ. Đây sẽ là nền tảng quan trọng cho bước tiến dài hạn trong sự nghiệp.

Công việc nhìn chung ổn định, cuối năm có thể xuất hiện cơ hội giúp Ma Kết bứt phá và khẳng định năng lực cá nhân.

Màu sắc may mắn: Đen, xanh lá cây đậm, nâu

Con số may mắn: 4, 8, 10

Cung hoàng đạo Bảo Bình: Thành công đi kèm quản lý tài chính

Bảo Bình có nhiều cơ hội thăng tiến trong năm 2026. Nếu biết tận dụng đà phát triển hiện tại, cung hoàng đạo này hoàn toàn có thể tiến xa hơn.

Tuy nhiên, vấn đề tài chính cần được kiểm soát chặt chẽ. Các khoản chi bất ngờ có thể phát sinh, vì vậy kế hoạch chi tiêu hợp lý là điều bắt buộc.

Khi đầu tư, Bảo Bình nên tìm hiểu kỹ thay vì quyết định theo cảm tính.

Màu sắc may mắn: Xanh dương, tím, bạc

Con số may mắn: 1, 4, 7

Cung hoàng đạo Song Ngư: Tin vào trực giác để đổi vận

Song Ngư bước vào năm 2026 với trực giác nhạy bén và tâm hồn giàu sáng tạo. Đây là lợi thế lớn giúp cung hoàng đạo này tạo ra sản phẩm hoặc dự án mang dấu ấn riêng.

Tài chính nhìn chung ổn định, nhưng cảm xúc cá nhân có thể ảnh hưởng đến hiệu suất công việc.

Lời khuyên dành cho Song Ngư là hãy tin vào trực giác, bởi đó chính là "kim chỉ nam" giúp họ đưa ra quyết định đúng đắn.

Màu sắc may mắn: Tím, xanh da trời, hồng

Con số may mắn: 2, 6, 9

Năm 2026 hứa hẹn nhiều cơ hội đan xen thử thách. Dù thuộc cung hoàng đạo nào, việc hiểu rõ con số may mắn và xu hướng vận trình sẽ giúp bạn chủ động hơn trong việc nắm bắt cơ hội, hạn chế rủi ro và tạo bước ngoặt tích cực cho bản thân.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

