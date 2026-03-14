Gợi ý 5 công thức phối đồ với giày loafer cho nàng công sở hiện đại

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Dưới đây là 5 gợi ý phối đồ đơn giản, giúp nàng công sở dễ dàng biến hóa trang phục mỗi ngày:

Giày loafer kết hợp quần bò: Trẻ trung nhưng vẫn lịch sự

Giày loafer là lựa chọn lý tưởng khi kết hợp với quần bò trong môi trường công sở năng động. Sự kết hợp này mang lại cảm giác vừa thoải mái vừa chỉn chu, phù hợp với những ngày làm việc cần di chuyển nhiều.

Loafer vốn có thiết kế gọn gàng, thanh lịch nên khi đi cùng quần bò sẽ giúp tổng thể trang phục bớt bụi bặm và trở nên tinh tế hơn.

Để tạo sự hài hòa, bạn có thể chọn quần bò dáng suông hoặc ống đứng, kết hợp cùng áo sơ mi, áo thun đơn giản hoặc áo blouse nhẹ nhàng. Những gam màu trung tính như xanh denim, trắng, be, đen,... sẽ giúp trang phục dễ phối hơn và phù hợp với môi trường công sở.

Một lưu ý nhỏ là nên chọn quần có độ dài vừa phải, để lộ phần cổ giày loafer. Điều này giúp tổng thể trang phục trông gọn gàng và tôn dáng hơn, tránh cảm giác luộm thuộm.

Giày loafer phối với áo cardigan và đầm suông: Nhẹ nhàng, nữ tính

Sự kết hợp giữa giày loafer, áo len cardigan và đầm suông mang đến phong cách dịu dàng nhưng vẫn phù hợp với môi trường làm việc.

Đầm suông vốn tạo cảm giác thoải mái, dễ mặc, trong khi cardigan giúp tổng thể trang phục trở nên mềm mại và ấm áp hơn. Khi đi cùng loafer, bộ trang phục sẽ có thêm nét thanh lịch, vừa đủ trang trọng để đi làm.

Bạn có thể chọn những chiếc đầm suông đơn sắc hoặc họa tiết nhẹ, kết hợp với cardigan dáng ngắn hoặc dáng dài tùy vóc dáng. Giày loafer màu đen, nâu hoặc be thường dễ phối và giúp tổng thể trang phục hài hòa hơn.

Khi phối đồ theo phong cách này, nên ưu tiên những thiết kế đầm có độ dài vừa phải, không quá rộng. Ngoài ra, có thể thêm túi xách nhỏ hoặc thắt lưng mảnh để tạo điểm nhấn cho trang phục.

Giày loafer với blazer và quần tây: Thanh lịch “chuẩn” công sở

Sự kết hợp này là một trong những công thức trang phục quen thuộc của môi trường công sở.

Khi đi cùng giày loafer, bộ trang phục sẽ trở nên hiện đại và năng động hơn so với việc mang giày cao gót truyền thống. Loafer mang lại cảm giác thoải mái khi di chuyển nhưng vẫn giữ được sự trang nhã cần thiết.

Bạn có thể chọn quần tây ống suông, áo sơ mi hoặc áo thun basic bên trong và khoác blazer bên ngoài. Những gam màu như đen, xám, trắng, kem hoặc nâu nhạt thường tạo nên tổng thể thanh lịch và dễ ứng dụng.

Để trang phục trông gọn gàng, nên chọn quần tây có độ dài ngang mắt cá chân. Giày loafer da trơn hoặc có chi tiết kim loại nhỏ sẽ giúp bộ trang phục thêm tinh tế mà không quá cầu kỳ.

Giày loafer với váy midi/ váy maxi: Thoải mái mà vẫn thanh lịch

Váy midi hoặc maxi là lựa chọn phổ biến cho những ai yêu thích phong cách nữ tính nhưng vẫn muốn giữ sự thoải mái khi đi làm.

Khi kết hợp với giày loafer, trang phục sẽ có sự cân bằng giữa mềm mại và thanh lịch.

Loafer giúp giảm bớt cảm giác “bánh bèo” của váy dài, đồng thời mang lại vẻ ngoài hiện đại hơn.

Bạn có thể chọn váy midi xếp ly, váy maxi trơn hoặc váy họa tiết nhẹ. Kết hợp cùng áo sơ mi, áo len mỏng hoặc áo blouse sẽ giúp trang phục phù hợp với môi trường công sở.

Một lưu ý nhỏ là nên chọn váy có độ dài vừa phải để tránh che hoàn toàn phần giày. Điều này giúp tổng thể trang phục trông cân đối và không bị nặng nề.

Giày loafer với chân váy ngắn: Trẻ trung, năng động

Chân váy ngắn khi kết hợp với giày loafer tạo nên phong cách trẻ trung, năng động nhưng vẫn phù hợp với môi trường công sở hiện đại.

Loafer giúp tổng thể trang phục trở nên thanh lịch hơn so với giày thể thao, đồng thời mang lại sự thoải mái khi di chuyển.

Bạn có thể chọn chân váy chữ A hoặc chân váy xếp ly, kết hợp với áo sơ mi, áo blouse hoặc áo len mỏng. Những gam màu trung tính hoặc pastel thường tạo cảm giác nhẹ nhàng và dễ ứng dụng trong môi trường làm việc.

Khi phối đồ theo cách này, nên chú ý đến độ dài của chân váy để đảm bảo sự kín đáo và lịch sự. Ngoài ra, có thể kết hợp thêm tất cổ ngắn hoặc tất mỏng để tạo điểm nhấn thời trang cho bộ trang phục.