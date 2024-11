Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của cụ bà 81 tuổi

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 15/11, Công an phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân tiếp nhận đơn trình báo của bà N (81 tuổi) về việc, khi bà N đang đứng ở tập thể G4, phường Thanh Xuân Nam thì bị 1 đối tượng nam giới cướp giật 2 chiếc điện thoại di động.

Nhận được tin báo, Công an phường Thanh Xuân Nam đã báo cáo Ban chỉ huy Công an quận Thanh Xuân, đồng thời phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận nhanh chóng triển khai các biện pháp truy xét.

Đối tượng Nguyễn Văn Vương tại cơ quan Công an.

Đến ngày 18/11, tổ công tác của Công an quận Thanh Xuân đã xác định đối tượng gây án là Nguyễn Văn Vương, sau đó triệu tập đối tượng về trụ sở cơ quan điều tra để làm rõ.

Tại đây, đối tượng Vương khai nhận, do không có công việc ổn định, cần tiền tiêu nên gã nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản của người khác. Khoảng 10h sáng 15/11, Vương điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave đi loanh quanh khu vực phường Thanh Xuân Nam tìm kiếm “con mồi”.

Khi đến khu vực trước khu tập thể G4, Vương phát hiện một cụ bà đi bộ tại lối đi chung của khu tập thể, cầm theo 1 túi xách. Quan sát xung quanh vắng người qua lại, Vương đã áp sát, giật chiếc túi xách cụ bà đang cầm rồi phóng xe tẩu thoát.

Dừng xe mở túi xách vừa cướp giật, Vương lấy 2 chiếc điện thoại di động và 500 nghìn đồng rồi vứt chiếc túi phi tang. Sau đó, Vương tìm đến 2 cửa hàng ở quận Hà Đông và huyện Thanh Trì, Hà Nội bán 2 chiếc điện thoại được 3,9 triệu đồng, rồi chi tiêu hết.