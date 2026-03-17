Công an Hải Phòng tạm giữ 12 thanh niên gây rối trong vụ rượt đuổi lúc rạng sáng

Thứ ba, 17:53 17/03/2026 | Pháp luật

GĐXH - Vào rạng sáng 16/3, Công an Hải Phòng đã tạm giữ 12 thanh niên vì gây rối trật tự công cộng. Họ đã tụ tập và ném chai thủy tinh trên đường Bùi Viện.

Theo thông tin từ Công an phường An Biên, Hải Phòng, khoảng 4h00 cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo về việc một số đối tượng điều khiển xe mô tô tụ tập, gây rối trên đường Bùi Viện, có biểu hiện rượt đuổi, chửi bới, đánh nhau và ném chai thủy tinh, gây hoang mang cho người dân khu vực.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng, Công an phường An Biên đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng triển khai lực lượng kiểm tra, xử lý.

Công an Hải Phòng tạm giữ 12 thanh niên gây rối trật tự công cộng - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng gây rối trật tự trên đường Bùi Viện bị tạm giữ, xử lý. Ảnh: CAHP

Tại khu vực trước xưởng đá Sơn Chính (tổ dân phố số 20, phường An Biên), lực lượng chức năng bắt quả tang hai nhóm thanh niên đang tụ tập gây rối, chửi bới và xô xát. Tổng cộng 15 đối tượng, độ tuổi từ 16 đến 22, đã bị khống chế và đưa về trụ sở để làm việc. Trong số này, người nhỏ tuổi nhất sinh năm 2010.

Qua xác minh ban đầu và thu thập tài liệu liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 12 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật.

Từ vụ việc trên, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quan tâm, quản lý, giáo dục con em, tránh để bị lôi kéo tham gia các hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Khởi tố thanh niên kéo lê cô gái trẻ trên đường ở Hải Phòng ngày 8/3Khởi tố thanh niên kéo lê cô gái trẻ trên đường ở Hải Phòng ngày 8/3

GĐXH - Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố đối tượng kéo lê cô gái trên đường ngày 8/3 ở xã An Thành (Hải Phòng) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Thanh Huyền

Tin liên quan

Ninh Bình: Huy động 70 cán bộ, chiến sĩ bảo vệ phiên tòa xét xử 62 bị cáo gây rối trật tự

Ninh Bình: Huy động 70 cán bộ, chiến sĩ bảo vệ phiên tòa xét xử 62 bị cáo gây rối trật tự

Cận cảnh tài xế xe ôm đập phá hành lý của khách, gây rối trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất

Cận cảnh tài xế xe ôm đập phá hành lý của khách, gây rối trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất

Hà Nội: 11 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn xã Quang Minh bị tạm giữ

Hà Nội: 11 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn xã Quang Minh bị tạm giữ

Thái Nguyên: Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự

Thái Nguyên: Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự

Hà Nội: Khởi tố 15 đối tượng mang hung khí, gây rối trên địa bàn xã Chương Dương

Hà Nội: Khởi tố 15 đối tượng mang hung khí, gây rối trên địa bàn xã Chương Dương

Hà Nội: Gần 80 xe tải vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử phạt trong một ngày

Hà Nội: Gần 80 xe tải vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử phạt trong một ngày

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong ngày 16/3, lực lượng CSGT Công an Hà Nội đã phát hiện và lập biên bản xử lý 79 trường hợp xe tải vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung vào các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn và ùn tắc giao thông.

Chủ cơ sở kinh doanh chả bò bị khởi tố khi liên tiếp bán thực phẩm chứa chất cấm

Chủ cơ sở kinh doanh chả bò bị khởi tố khi liên tiếp bán thực phẩm chứa chất cấm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố một chủ cơ sở kinh doanh chả bò dương tính với hàn the - chất cấm ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất chế biến thực phẩm.

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt giam thiếu niên 16 tuổi trộm hơn 5 cây vàng của họ hàng bán lấy tiền đi du lịch

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt giam thiếu niên 16 tuổi trộm hơn 5 cây vàng của họ hàng bán lấy tiền đi du lịch

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng gia đình họ hàng về quê ăn tết, Nguyễn Gia Huy (16 tuổi, thường trú tỉnh Gia Lai) đột nhập vào căn hộ, cắt mở két sắt, lấy trộm vàng bán lấy tiền tiêu xài và đi du lịch.

Bác thông tin 2 CSGT tử vong do truy đuổi phương tiện vi phạm

Bác thông tin 2 CSGT tử vong do truy đuổi phương tiện vi phạm

Pháp luật - 22 giờ trước

Công an tỉnh Thanh Hoá bác bỏ thông tin "hai chiến sĩ CSGT nằm lại đường ở Thanh Hóa do truy đuổi phương tiện vi phạm giao thông” đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bỏ chạy khi bị kiểm tra, người đàn ông để lại vợ cùng ma túy

Bỏ chạy khi bị kiểm tra, người đàn ông để lại vợ cùng ma túy

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Ngày 16/3, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lương Văn Thuận (32 tuổi) và vợ là Pay Thị Ngoạn (32 tuổi, cùng trú xã Hùng Chân, Nghệ An) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Hà Nội: CSGT truy vết xe tải 'rải bùn' sau vụ hàng loạt người dân trượt ngã trên đường

Hà Nội: CSGT truy vết xe tải 'rải bùn' sau vụ hàng loạt người dân trượt ngã trên đường

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng 16/3, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh về tình trạng bùn đất rơi vãi gây tai nạn liên hoàn trên trục đường Tô Hiệu và Quang Trung (phường Hà Đông, Hà Nội), Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã lập tức ra quân xử lý các phương tiện vi phạm.

Đà Nẵng: Bắt vợ chồng trẻ điều hành đường dây bán cần sa 'núp bóng' shop quần áo online

Đà Nẵng: Bắt vợ chồng trẻ điều hành đường dây bán cần sa 'núp bóng' shop quần áo online

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an TP Đà Nẵng triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy qua mạng xã hội do vợ chồng Nguyễn Hoài Nam – Nguyễn Thị Vọng cầm đầu. 6 đối tượng đã bị bắt giữ và 20kg ma túy bị thu giữ.

Công an công bố kết luận điều tra vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Công an công bố kết luận điều tra vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án “Cướp tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; rửa tiền” xảy ra tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Gia Lai.

Đối tượng sát hại 2 người ở Hưng Yên được phát hiện tử vong trong xe ô tô

Đối tượng sát hại 2 người ở Hưng Yên được phát hiện tử vong trong xe ô tô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên vừa thông tin chính thức về vụ trọng án xảy ra tại xã Đông Tiền Hải vào chiều 15/3/2026. Nghi phạm Nguyễn Xuân Thăng, sau khi sát hại vợ và một người đàn ông khác, đã được tìm thấy tử vong trong xe ô tô trên đường bỏ trốn.

Bắt đối tượng xông vào phòng tập Aerobic cướp dây chuyền sau 6 giờ gây án

Bắt đối tượng xông vào phòng tập Aerobic cướp dây chuyền sau 6 giờ gây án

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ sau 6 giờ xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã bắt giữ được đối tượng dùng dao xông vào phòng tập Aerobic cướp tài sản, gây hoang mang trong dư luận địa phương.

Xem nhiều

Bắt đối tượng xông vào phòng tập Aerobic cướp dây chuyền sau 6 giờ gây án

Bắt đối tượng xông vào phòng tập Aerobic cướp dây chuyền sau 6 giờ gây án

Pháp luật

GĐXH - Chỉ sau 6 giờ xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã bắt giữ được đối tượng dùng dao xông vào phòng tập Aerobic cướp tài sản, gây hoang mang trong dư luận địa phương.

Hưng Yên: Chồng nổ súng bắn chết vợ và một người đàn ông rồi bỏ trốn

Hưng Yên: Chồng nổ súng bắn chết vợ và một người đàn ông rồi bỏ trốn

Pháp luật
Nghi bị lừa ‘bắt cóc online’, cô gái từ Thái Nguyên đi một mình vào Nghệ An trong hoảng loạn

Nghi bị lừa ‘bắt cóc online’, cô gái từ Thái Nguyên đi một mình vào Nghệ An trong hoảng loạn

Pháp luật
Bỏ chạy khi bị kiểm tra, người đàn ông để lại vợ cùng ma túy

Bỏ chạy khi bị kiểm tra, người đàn ông để lại vợ cùng ma túy

Pháp luật
Đối tượng sát hại 2 người ở Hưng Yên được phát hiện tử vong trong xe ô tô

Đối tượng sát hại 2 người ở Hưng Yên được phát hiện tử vong trong xe ô tô

Pháp luật

