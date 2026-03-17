Công an Hải Phòng tạm giữ 12 thanh niên gây rối trong vụ rượt đuổi lúc rạng sáng
GĐXH - Vào rạng sáng 16/3, Công an Hải Phòng đã tạm giữ 12 thanh niên vì gây rối trật tự công cộng. Họ đã tụ tập và ném chai thủy tinh trên đường Bùi Viện.
Theo thông tin từ Công an phường An Biên, Hải Phòng, khoảng 4h00 cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo về việc một số đối tượng điều khiển xe mô tô tụ tập, gây rối trên đường Bùi Viện, có biểu hiện rượt đuổi, chửi bới, đánh nhau và ném chai thủy tinh, gây hoang mang cho người dân khu vực.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng, Công an phường An Biên đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng triển khai lực lượng kiểm tra, xử lý.
Tại khu vực trước xưởng đá Sơn Chính (tổ dân phố số 20, phường An Biên), lực lượng chức năng bắt quả tang hai nhóm thanh niên đang tụ tập gây rối, chửi bới và xô xát. Tổng cộng 15 đối tượng, độ tuổi từ 16 đến 22, đã bị khống chế và đưa về trụ sở để làm việc. Trong số này, người nhỏ tuổi nhất sinh năm 2010.
Qua xác minh ban đầu và thu thập tài liệu liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 12 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật.
Từ vụ việc trên, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quan tâm, quản lý, giáo dục con em, tránh để bị lôi kéo tham gia các hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.
Thanh Huyền
Bắt đối tượng xông vào phòng tập Aerobic cướp dây chuyền sau 6 giờ gây ánPháp luật
GĐXH - Chỉ sau 6 giờ xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã bắt giữ được đối tượng dùng dao xông vào phòng tập Aerobic cướp tài sản, gây hoang mang trong dư luận địa phương.