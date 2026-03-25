Bắt tạm giam thanh niên nhiều lần gây rối trật tự tại đặc khu Phú Quý
Công an tỉnh Lâm Đồng đã thi hành lệnh bắt tạm giam một nam thanh niên tại đặc khu Phú Quý do liên tục gây rối trật tự công cộng, dù trước đó đã bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, vừa phối hợp với Công an đặc khu Phú Quý thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Đỗ Chí Cường (23 tuổi, ở thôn Phú An) về hành vi gây rối trật tự công cộng .
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Cường là đối tượng có nhiều tiền sự, từng nhiều lần vi phạm pháp luật tại địa phương. Mặc dù đã bị xử phạt hành chính và được cơ quan chức năng răn đe, giáo dục, song đối tượng vẫn tiếp tục tái phạm. Trước đó, ngày 8/12/2025, Cường có hành vi gây rối trật tự công cộng tại thôn Phú An.
Sau quá trình xác minh, đến ngày 6/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Cường.
Chưa dừng lại đó, chỉ sau 17 ngày (ngày 23/2/2026), Cường tiếp tục thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng tại khu dân cư.
Trước việc tái phạm, cơ quan điều tra đã quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Cường nhằm đảm bảo quá trình xử lý theo quy định pháp luật.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định.
Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân, đặc biệt là các gia đình có thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tụ tập, gây rối làm mất an ninh trật tự; khi đã bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn phải nghiêm túc chấp hành, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.
