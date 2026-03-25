Bắt tạm giam thanh niên nhiều lần gây rối trật tự tại đặc khu Phú Quý

Thứ tư, 18:39 25/03/2026 | Xã hội

Công an tỉnh Lâm Đồng đã thi hành lệnh bắt tạm giam một nam thanh niên tại đặc khu Phú Quý do liên tục gây rối trật tự công cộng, dù trước đó đã bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bắt tạm giam thanh niên nhiều lần gây rối trật tự tại đặc khu Phú Quý- Ảnh 1.

Thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Đỗ Chí Cường. Ảnh: CALĐ.

Ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, vừa phối hợp với Công an đặc khu Phú Quý thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Đỗ Chí Cường (23 tuổi, ở thôn Phú An) về hành vi gây rối trật tự công cộng .

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Cường là đối tượng có nhiều tiền sự, từng nhiều lần vi phạm pháp luật tại địa phương. Mặc dù đã bị xử phạt hành chính và được cơ quan chức năng răn đe, giáo dục, song đối tượng vẫn tiếp tục tái phạm. Trước đó, ngày 8/12/2025, Cường có hành vi gây rối trật tự công cộng tại thôn Phú An.

Sau quá trình xác minh, đến ngày 6/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Cường.

Chưa dừng lại đó, chỉ sau 17 ngày (ngày 23/2/2026), Cường tiếp tục thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng tại khu dân cư.

Trước việc tái phạm, cơ quan điều tra đã quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Cường nhằm đảm bảo quá trình xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định.

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân, đặc biệt là các gia đình có thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tụ tập, gây rối làm mất an ninh trật tự; khi đã bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn phải nghiêm túc chấp hành, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Duy Ngọc
Hai cô gái lập kịch bản vay tiền online, chiếm đoạt tài sản bằng chiêu tinh vi

Bắt quả tang thanh niên 23 tuổi vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp

Giấc mơ đổi đời khép lại trong cay đắng và nợ nần

Trúng '2,3 tỉ đồng' từ vé cào online, người đàn ông suýt mất thêm 25 triệu

Phú Thọ: Phá chuyên án 'xã hội đen' núp bóng doanh nghiệp, bắt nhiều giám đốc

Siết chặt xử phạt vi phạm đường sắt, mức phạt cao nhất 30 triệu đồng

Xã hội - 35 phút trước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 81/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, trong đó siết chặt các chế tài đối với hoạt động kinh doanh đường sắt.

Những quy tắc xét tuyển lớp 10 Hà Nội học sinh buộc phải nắm vững

Xã hội - 1 giờ trước

Kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội năm 2026 ghi nhận những điều chỉnh quan trọng về quy chế và quyền lợi dự tuyển. Việc nắm vững lộ trình cũng như các quy tắc xét tuyển mới sẽ là "chìa khóa" giúp sĩ tử tối ưu hóa cơ hội trúng tuyển vào những ngôi trường mong muốn.

Hai cô gái lập kịch bản vay tiền online, chiếm đoạt tài sản bằng chiêu tinh vi

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng nhu cầu vay tiền nhanh của người dân, hai đối tượng ở Phú Thọ đã dựng video quảng cáo hấp dẫn trên TikTok, sau đó giăng bẫy “lỗi chuyển khoản” để chiếm đoạt tài sản.

Vị trí nốt ruồi 'đại phú đại quý': Ai sở hữu tiền vào như nước, cả đời không lo thiếu thốn

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo nhân tướng học, vị trí nốt ruồi có thể phần nào phản ánh vận mệnh, tài lộc và con đường sự nghiệp của mỗi người.

Tin mới nhất về lịch thi và cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 Hà Nội năm 2026

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027. Trong đó quy định rõ lịch thi, cách tính điểm xét tuyển và nguyên tắc xét nguyện vọng.

Bé trai bị bỏ rơi lúc rạng sáng kèm lời nhắn xin nuôi giúp

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Sáng 25/3, UBND xã Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, đang phát thông báo tìm thân nhân cho một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Bắt quả tang thanh niên 23 tuổi vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên bắt quả tang đối tượng Giàng A Đông (SN 2003, trú tại bản Tư Làng, xã Mường Bám, tỉnh Sơn La) đang vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp.

Giấc mơ đổi đời khép lại trong cay đắng và nợ nần

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Nhiều người lao động sập bẫy "việc nhẹ lương cao" xuất cảnh trái phép, dẫn đến kết cục trắng tay, nợ nần và đối mặt với nhiều rủi ro nguy hiểm.

Trúng '2,3 tỉ đồng' từ vé cào online, người đàn ông suýt mất thêm 25 triệu

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông ở Nghệ An vừa thoát bẫy lừa đảo khi được thông báo trúng hơn 2,3 tỉ đồng từ hình thức "cào vé online", nhưng bị yêu cầu đóng phí để nhận thưởng.

Nhân chứng kể giây phút bắc thang giải cứu 7 người trong vụ cháy nhà ở Hà Nội

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Ông Nguyễn Văn Nghĩa (50 tuổi, quê Ninh Bình) nói: "Lúc đó thấy trên nhà người ta có nhiều người mắc kẹt quá, tôi lấy cây sắt phá hết các cửa sổ cho nó thoát khói, thoát khí ra ngoài thì người bên trong mới không bị ngạt”.

Công an Bắc Ninh thông báo truy nã “Đặc biệt nguy hiểm” đối tượng Giáp Thị Oanh

Pháp luật

GĐXH - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Giáp Thị Oanh (SN 1992, trú tại phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) bị Công an tỉnh Bắc Ninh truy nã.

Thời sự
Pháp luật
Đời sống
CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
