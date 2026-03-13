Ninh Bình: Huy động 70 cán bộ, chiến sĩ bảo vệ phiên tòa xét xử 62 bị cáo gây rối trật tự

Ngày 13/3, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, vừa qua, Tòa án nhân dân khu vực 1, tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai 62 bị cáo về tội "Gây rối trật tự công cộng" tại phường Hoa Lư và các phường, xã lân cận thuộc địa bàn tỉnh Ninh Bình. Theo cơ quan công an, đây là vụ án có quy mô lớn, số lượng người tham gia tố tụng đông, tính chất phiên tòa phức tạp, thời gian xét xử kéo dài từ ngày 11/3/2026 đến ngày 13/3/2026.

Không chỉ có số lượng bị cáo lớn, phiên tòa còn có thành phần tham gia đa dạng. Ngoài 62 bị cáo, vụ án có nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Bên cạnh đó, nhiều trợ giúp viên pháp lý, luật sư, người đại diện hợp pháp của các bị cáo được triệu tập tham gia phiên tòa. Số lượng người thân, bạn bè của các bị cáo và những người quan tâm đến vụ án theo dõi tại khu vực xét xử rất đông. Điều đó đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác tổ chức, điều hành, áp giải, quản lý bị cáo và bảo đảm an ninh, an toàn tại khu vực xét xử.

Một số bị cáo được đưa đến phiên tòa.

Xác định đây là phiên tòa có số lượng người tham gia tố tụng đông, diễn ra nhiều ngày, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự, Trại Tạm giam số 1, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu với Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phương án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trong suốt quá trình xét xử.

Tham gia áp giải, bảo vệ phiên tòa có 70 cán bộ, chiến sĩ. Bao gồm: cán bộ, chiến sĩ Trại Tạm giam số 1, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an phường Hoa Lư và các đơn vị phối hợp khác.

Trên cơ sở chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, các lực lượng được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ vị trí; bảo đảm khép kín từ khâu tiếp nhận, trích xuất, áp giải, bố trí tại phòng xử án đến bảo vệ vòng trong, vòng ngoài và giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đến sáng 13/3/2026, phiên tòa xét xử vụ án đối với 62 bị cáo về tội "Gây rối trật tự công cộng" đã kết thúc theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra.

Lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra an ninh, kiểm soát chặt chẽ việc mang theo đồ vật, phương tiện vào khu vực xét xử. Đồng thời, chủ động các phương án xử lý tình huống phát sinh, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Công tác dẫn giải, áp giải các bị cáo từ nơi tạm giam đến tòa án và ngược lại được thực hiện nghiêm ngặt, đúng quy trình, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Trong suốt quá trình diễn ra phiên tòa, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông tại khu vực xét xử và trên các tuyến đường phục vụ áp giải bị cáo luôn được giữ vững; không để xảy ra bị động, bất ngờ, không để xảy ra tình trạng bị cáo bỏ trốn, chống đối, gây rối hoặc các vụ việc phức tạp khác, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.



