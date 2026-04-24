Hà Nội: Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong, gây rối tại sân bay Nội Bài
GĐXH - Dù đã nhiều lần được tuyên truyền, nhắc nhở nhưng đối tượng Nguyễn Thị Thúy vẫn bất chấp quy định, bán hàng rong trái phép tại sân bay Nội Bài (TP Hà Nội), gây cản trở giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự khu vực.
Ngày 24/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy (SN 1981, trú tại xã Nội Bài, Hà Nội) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Theo tài liệu điều tra, ngày 08/4/2026, khi tổ công tác Đồn Công an Sân bay Nội Bài trong lúc tuần tra tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp (đoạn từ cổng K1 đến khu vực kho hàng ACSV) đã phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Thúy có hành vi bán hàng rong trái phép.
Quá trình làm việc, đối tượng không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng mà có hành vi la hét, đập phá, vứt đồ ra lòng đường, gây cản trở giao thông, làm mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường tại khu vực.
Trước đó, lực lượng Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài đã nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu đối tượng ký cam kết chấp hành quy định, tuy nhiên đối tượng vẫn cố tình vi phạm.
Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Vụ việc là lời cảnh báo đối với các trường hợp cố tình vi phạm, mọi hành vi gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự đều sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
