20 ngày lấy ý kiến nhân dân Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng: Mở rộng công khai, đảm bảo quyền làm chủ của người dân

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Đây là bước đi quan trọng nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, hiện thực hóa mục tiêu biến sông Hồng thành trục không gian xanh, văn hóa và kinh tế trung tâm của Thủ đô.

Mở rộng công khai, đảm bảo quyền làm chủ của người dân

Theo Kế hoạch của Sở Xây dựng Hà Nội, công tác lấy ý kiến được triển khai minh bạch, công khai ở cả hai giai đoạn: lập đồ án quy hoạch và thẩm định đồ án.

Ở giai đoạn lập quy hoạch, đối tượng xin ý kiến bao gồm 16 xã, phường nằm trực tiếp trong ranh giới quy hoạch (như Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Lĩnh Nam, Mê Linh, Bát Tràng...) và 08 xã, phường thuộc vùng ảnh hưởng lân cận (Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Yên Sở...).

Các cơ quan, tổ chức trên địa bàn sẽ nghiên cứu hồ sơ và gửi góp ý bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày.

Đối với cộng đồng dân cư, chính quyền địa phương triển khai song song hai hình thức tiếp nhận ý kiến:

Trực tiếp: Niêm yết, trưng bày công khai bản vẽ, hồ sơ quy hoạch kèm phiếu góp ý tại trụ sở UBND các xã, phường và điểm sinh hoạt cộng đồng.

Trực tuyến: Đăng tải toàn bộ tài liệu và phiếu ý kiến điện tử trên Cổng thông tin điện tử của UBND Thành phố, Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và hệ thống thông tin địa phương.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở).

Thời gian tiếp nhận đóng góp ý kiến của nhân dân kéo dài trong 20 ngày kể từ ngày công khai.

Bên cạnh đó, Hà Nội dự kiến tổ chức các Hội nghị trực tuyến toàn thành phố (dự kiến vào các ngày 11, 17 và 25/9/2026) kết nối trực tiếp từ điểm cầu UBND Thành phố đến 126 xã, phường để đối thoại, tiếp nhận và giải đáp trực tiếp các tâm tư, nguyện vọng của đại diện nhân dân.

Hài hòa lợi ích dân sinh, giải tỏa vùng nguy hiểm, bảo tồn làng cổ truyền thống

Trước những lo lắng của người dân trong vùng dự án về vấn đề giải phóng mặt bằng, đồ án đã đưa ra định hướng chi tiết đối với hệ thống làng xóm cũ và phương án tái định cư.

Đối với hệ thống làng xóm và khu dân cư hiện hữu ven sông Hồng, đồ án quy hoạch đưa ra phương án phân loại và xử lý mang tính chiến lược nhằm hài hòa giữa yêu cầu phát triển hạ tầng hiện đại, bảo vệ an toàn hành lang thoát lũ và giữ gìn di sản văn hóa truyền thống.

Nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách nhất là việc thực hiện di dời bắt buộc đối với các khu vực dân cư nằm trong vùng nguy cơ cao, không bảo đảm điều kiện an toàn phòng chống và thoát lũ theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, các hộ dân nằm trong phạm vi đất cần thu hồi để xây dựng trục đại lộ giao thông ven sông cùng hệ thống nút giao hạ tầng trọng điểm cũng thuộc diện giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, Thành phố sẽ giải tỏa khoảng 27 ha thuộc cụm làng Võng La - Hải Bối do nằm trong hành lang xả lũ và tuyến đường ven sông, đồng thời di dời toàn bộ khoảng 35,5 ha thuộc làng Bắc Cầu nhằm trả lại không gian lưu thông dòng chảy tự nhiên, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mùa mưa lũ.

Đối với các khu dân cư nằm tại vị trí chiến lược thuộc vùng được quy hoạch thành "Phòng khách đô thị" của Thủ đô, bao gồm khu vực ngoài đê Hữu sông Hồng nằm trong vành đai II từ cầu Nhật Tân đến cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội chủ trương tiến hành tái thiết đô thị toàn diện.

Theo đó, các khu vực như cụm làng Nhật Tân – Tứ Liên với quy mô khoảng 96 ha và cụm làng Thống Nhất rộng khoảng 12 ha sẽ được giải tỏa, tổ chức lại không gian kiến trúc để xây dựng thành khu đô thị hiện đại, đa chức năng và trở thành bộ mặt đại diện cho sự phát triển của Thành phố.

Đối với 08 cụm làng cổ lâu đời như Bát Tràng, Mê Linh, Thúy Lĩnh, Yên Mỹ hay Vạn Phúc, Thành phố kiên quyết giữ lại, bảo tồn nguyên vẹn và cải tạo chỉnh trang.

Phối cảnh tổng thể trục cảnh quan sông Hồng.

Lãnh đạo Thành phố xác định đây là những khu vực chứa đựng giá trị di sản văn hóa, lịch sử và làng nghề truyền thống vô giá.

Các vùng lõi làng cổ sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt, kết hợp với việc nâng cấp đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, cấp thoát nước và vệ sinh môi trường để nâng cao chất lượng sống cho người dân. Đồng thời, chính quyền sẽ áp dụng quy chế quản lý kiến trúc chặt chẽ, kiểm soát mật độ xây dựng ở mức thấp và hạn chế chiều cao công trình nhằm duy trì không gian cảnh quan đặc trưng của làng quê ven sông Hồng.

Chính sách tái định cư và bồi thường: Thành phố cam kết thực hiện nguyên tắc "Nơi ở mới phải có điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ" và chỉ thu hồi đất khi người dân đã được bố trí nơi ở mới.

Ưu tiên hàng đầu là bố trí tái định cư tại chỗ hoặc trên cùng địa bàn xã, phường.

Nhiều dự án khu đô thị đa mục tiêu và khu định cư tập trung quy mô lớn đang được chuẩn bị để sẵn sàng đón người dân đến ở:

Khu đô thị Thư Lâm - Đông Anh: Quy mô 736,8 ha (cung cấp 9.000 lô đất thấp tầng và 23.000 căn hộ).

Khu đô thị Bắc Thăng Long: Quy mô 474 ha (cung cấp 5.000 lô đất thấp tầng và tới 10.000 căn hộ).

Các khu định cư tại Lĩnh Nam, Long Biên - Bồ Đề: Cung cấp hàng chục nghìn căn hộ chung cư tái định cư với đầy đủ trường học, bệnh viện, chợ dân sinh và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Đặc biệt, về mặt tài chính, người dân thuộc diện giải phóng mặt bằng hợp pháp sẽ được áp dụng chính sách bồi thường đặc thù của Luật Thủ đô: Mức bồi thường về đất bằng 02 lần so với quy định thông thường, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp gấp 05 lần giá đất nông nghiệp.

Việc công khai lấy ý kiến nhân dân lần này không chỉ thể hiện tinh thần cầu thị của chính quyền Thành phố mà còn giúp hoàn thiện đồ án quy hoạch sông Hồng trở thành điểm tựa vững chắc cho sự phát triển bền vững của Thủ đô Hà Nội trong tương lai.