Hà Nội: Hiện trạng ngổn ngang tại dự án thoát nước nghìn tỷ kênh dẫn nước La Khê

Chủ nhật, 12:52 26/04/2026 | Thời sự
Trung Sơn
GĐXH - Có tổng mức đầu tư lên tới 7.400 tỷ đồng, dự án cải thiện hệ thống tiêu nước phía Tây TP. Hà Nội vẫn chưa thể phát huy tối đa hiệu quả do sự chậm trễ đồng bộ tại hạng mục kênh dẫn La Khê. Trước tình trạng ô nhiễm môi trường và vi phạm hành lang công trình thủy lợi kéo dài, lãnh đạo Thành phố đã có những chỉ đạo quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành ngay trong quý II/2026.

Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây TP. Hà Nội là công trình hạ tầng trọng điểm với quy mô 51,6 ha, bao gồm hai hạng mục chính: Cụm công trình đầu mối Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và hệ thống cứng hóa kênh dẫn La Khê.

Đến nay, Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa đã hoàn thành và đưa vào vận hành từ năm 2020. Tuy nhiên, tuyến kênh dẫn nước La Khê và đường giao thông hai bên bờ kênh (khởi công từ cuối năm 2019) vẫn chưa thể hoàn thiện theo đúng kế hoạch.

Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do những vướng mắc tồn đọng trong công tác giải phóng mặt bằng, dẫn đến việc thi công bị ngắt quãng.

Theo ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội trên công trường dự án, công tác thi công dọc tuyến kênh La Khê đang được nhà thầu đẩy nhanh. Tuy nhiên, hiện đang phát sinh nhiều vấn đề bất cập về trật tự đô thị và môi trường.

Tại đoạn qua đường Ngô Quyền (phường Hà Đông), mặt bằng thi công xuất hiện các điểm tập kết vật liệu xây dựng và rác thải chưa được thu gom kịp thời. Bên cạnh đó nhiều đoạn đường bị bùn đất phủ kín, bụi mù mịt.

Hiện nay, tại khu vực giáp ranh với chợ cá La Khê (phường Dương Nội), tình trạng xả thải trực tiếp xuống lòng kênh vẫn diễn ra, gây ô nhiễm nguồn nước cục bộ. Đáng nói, khu chợ này được cơ quan chức năng xác định là công trình xây dựng không phép trên đất hành lang bảo vệ công trình thủy lợi và đã nhiều lần được UBND TP Hà Nội ra văn bản chỉ đạo giải toả, xử lý.

Dự án cứng hóa kênh La Khê có tổng mức đầu tư hơn 4.722 tỷ đồng, được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ngập úng cho khu vực nội đô mở rộng. Việc chậm tiến độ khiến hiệu quả tổng thể của dự án chưa được phát huy đầy đủ.

Mới đây, tại buổi kiểm tra thực địa ngày 18/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án đối với việc chống ngập úng cho khu vực phía Tây Thủ đô.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với các địa phương rà soát toàn bộ hiện trạng xả thải và các trường hợp lấn chiếm hành lang công trình.

Để sớm đưa dự án vào vận hành đồng bộ, Bí thư Thành ủy đã ấn định các mốc tiến độ cụ thể, hạng mục kênh dẫn nước phải hoàn thành trước ngày 30/4/2026. Hạng mục cảnh quan hai bên bờ kênh phải hoàn thành trước ngày 30/6/2026.

Lãnh đạo Thành phố khẳng định sẽ giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện, yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật, không để tình trạng tồn đọng gây kéo dài dự án, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân Thủ đô.

Toàn cảnh Dự án cứng hóa kênh La Khê ngổn ngang, dù bị "truy" tiến độ nhiều lầnToàn cảnh Dự án cứng hóa kênh La Khê ngổn ngang, dù bị 'truy' tiến độ nhiều lần

GĐXH - Do “vướng” giải phóng mặt bằng mà hơn 3 năm qua, Dự án cứng hóa kênh La Khê (quận Hà Đông, Hà Nội) đã khiến trạm bơm Yên Nghĩa hoạt động cầm chừng. Từ đó, khu vực phía Tây Hà Nội có nguy cơ ngập úng.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu kiểm tra, xử lý tình trạng ô nhiễm, ngập rác thải tại kênh dẫn La KhêChủ tịch Hà Nội yêu cầu kiểm tra, xử lý tình trạng ô nhiễm, ngập rác thải tại kênh dẫn La Khê

GĐXH - Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội mới đây đã có chỉ đạo yêu cầu kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh liên quan đến tình trạng ô nhiễm, ngập rác thải tại dự án cứng hóa kênh La Khê (quận Hà Đông).

Hà Nội: Dự án kênh dẫn La Khê thi công dang dở, ngập rác thải, ô nhiễm nghiêm trọngHà Nội: Dự án kênh dẫn La Khê thi công dang dở, ngập rác thải, ô nhiễm nghiêm trọng

GĐXH - Dự án cứng hóa kênh La Khê (quận Hà Đông, TP Hà Nội) chậm tiến độ nhiều năm do vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng. Suốt thời gian dài, tuyến đường hai bên kênh dẫn ngổn ngang rác thải, đất cát... gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống người dân.



Phú Thọ: Kênh nước đổi màu đen kịt, cá chết hàng loạt gần khu xử lý rác ở Trạm Thản

Phú Thọ: Kênh nước đổi màu đen kịt, cá chết hàng loạt gần khu xử lý rác ở Trạm Thản

Người dân Hà Nội được gì từ dự án cải tạo kênh Thụy Phương đang khẩn trương thi công trước mùa mưa?

Người dân Hà Nội được gì từ dự án cải tạo kênh Thụy Phương đang khẩn trương thi công trước mùa mưa?

Hà Nội: Hiện trạng đường Võ Chí Công sau khi tháo dỡ dải phân cách để thi công kênh Thụy Phương

Hà Nội: Hiện trạng đường Võ Chí Công sau khi tháo dỡ dải phân cách để thi công kênh Thụy Phương

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu kiểm tra, xử lý tình trạng ô nhiễm, ngập rác thải tại kênh dẫn La Khê

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu kiểm tra, xử lý tình trạng ô nhiễm, ngập rác thải tại kênh dẫn La Khê

Hà Nội: Dự án kênh dẫn La Khê thi công dang dở, ngập rác thải, ô nhiễm nghiêm trọng

Hà Nội: Dự án kênh dẫn La Khê thi công dang dở, ngập rác thải, ô nhiễm nghiêm trọng

Cùng chuyên mục

Tin sáng 26/4: Nam Bộ xuất hiện đợt nắng nóng kéo dài hết tháng 4; Lịch bắn pháo hoa ở Phú Thọ, hướng dẫn lộ trình di chuyển và phân luồng giao thông

Tin sáng 26/4: Nam Bộ xuất hiện đợt nắng nóng kéo dài hết tháng 4; Lịch bắn pháo hoa ở Phú Thọ, hướng dẫn lộ trình di chuyển và phân luồng giao thông

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 26-27/4, khu vực Nam Bộ nắng nóng có nơi trên 36 độ; Từ 18h ngày 25/4, nhiều tuyến đường quanh hồ Văn Lang (tỉnh Phú Thọ) sẽ tạm cấm phương tiện phục vụ chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa Giỗ Tổ Hùng Vương 2026.

Hà Nội thí điểm cấm xe máy xăng theo giờ tại lõi Hoàn Kiếm: Người dân bớt lo, nhưng vẫn trăn trở

Hà Nội thí điểm cấm xe máy xăng theo giờ tại lõi Hoàn Kiếm: Người dân bớt lo, nhưng vẫn trăn trở

Thời sự - 19 giờ trước

GĐXH - Khi thông tin về việc tiến tới hạn chế, thậm chí cấm xe máy xăng trong khu vực Vành đai 1 được đưa ra, không ít người dân Hà Nội đã bày tỏ tâm lý lo lắng về nguy cơ đảo lộn sinh hoạt và công việc hằng ngày.

Nam Bộ xuất hiện đợt nắng nóng kéo dài hết tháng 4

Nam Bộ xuất hiện đợt nắng nóng kéo dài hết tháng 4

Xã hội - 20 giờ trước

Ngày 26-27/4, khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%. Nắng nóng có khả năng kéo dài hết tháng 4.

Lịch bắn pháo hoa ở Phú Thọ: Hướng dẫn lộ trình di chuyển và phân luồng giao thông

Lịch bắn pháo hoa ở Phú Thọ: Hướng dẫn lộ trình di chuyển và phân luồng giao thông

Xã hội - 20 giờ trước

Theo Đội CSGT đường bộ số 1, Công an tỉnh Phú Thọ, từ 18h ngày 25/4, nhiều tuyến đường quanh hồ Văn Lang (TP Việt Trì) sẽ tạm cấm phương tiện phục vụ chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa Giỗ Tổ Hùng Vương 2026.

Hà Nội: Cận cảnh đại công trường 7.200 tỷ đường Vành đai 1 đang hối hả thành hình

Hà Nội: Cận cảnh đại công trường 7.200 tỷ đường Vành đai 1 đang hối hả thành hình

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Với tổng mức đầu tư hơn 7.210 tỷ đồng, dự án đường Vành đai 1 (TP Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút sau khi hoàn tất 100% công tác giải phóng mặt bằng. Dự án hiện đã đạt 50% khối lượng, toàn bộ công trường đang tập trung nhân lực để hoàn thành nền đường trước ngày 2/9 và thông xe hai cầu vượt vào cuối năm 2026.

Dự báo thời tiết hôm nay (25/4): Bắc Bộ hửng nắng, từ Thanh Hóa đến Nam Trung Bộ xuất hiện mưa rào và dông

Dự báo thời tiết hôm nay (25/4): Bắc Bộ hửng nắng, từ Thanh Hóa đến Nam Trung Bộ xuất hiện mưa rào và dông

Xã hội - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông rải rác. Trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì nắng.

Xếp lương giáo viên theo vị trí việc làm từ năm 2026

Xếp lương giáo viên theo vị trí việc làm từ năm 2026

Xã hội - 1 ngày trước

Thay vì phụ thuộc vào thâm niên, việc xếp lương giáo viên từ năm 2026 sẽ căn cứ trực tiếp vào vị trí việc làm và năng lực nghề nghiệp. Quy định mới đảm bảo giáo viên được chuyển xếp tương đương, không gây xáo trộn hay giảm thu nhập hiện hưởng.

Hà Nội: Gấp rút hoàn tất giải tỏa khu đất phía đông hồ Hoàn Kiếm để triển khai dự án quảng trường

Hà Nội: Gấp rút hoàn tất giải tỏa khu đất phía đông hồ Hoàn Kiếm để triển khai dự án quảng trường

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Những ngày cuối tháng 4, công tác giải phóng mặt bằng tại khu đất phía đông hồ Hoàn Kiếm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang bước vào giai đoạn nước rút. Những công trình cuối cùng đang được khẩn trương phá dỡ để triển khai dự án quảng trường, công viên quy mô 2,14 ha.

Hà Nội chính thức miễn vé xe buýt, vé đường sắt đô thị trong 7 ngày nghỉ lễ

Hà Nội chính thức miễn vé xe buýt, vé đường sắt đô thị trong 7 ngày nghỉ lễ

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày 24/4, UBND TP Hà Nội chính thức chấp thuận chủ trương miễn phí tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (gồm xe buýt và đường sắt đô thị) cho người dân và du khách trong 7 ngày nghỉ lễ.

Bật mí nguyên nhân gây mưa dông kèm thời tiết cực đoan ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ

Bật mí nguyên nhân gây mưa dông kèm thời tiết cực đoan ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nhiều tỉnh thành Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục có mưa dông mạnh do rãnh áp thấp vắt ngang qua khu vực Bắc Trung Bộ và vùng hội tụ gió trên cao vẫn hoạt động mạnh. Cảnh báo sấm sét, mưa đá có thể đi kèm trong mưa dông.

Xem nhiều

18 tuyến phố trong vùng lõi Hoàn Kiếm chính thức cấm xe máy xăng từ ngày 1/7 người dân cần biết

18 tuyến phố trong vùng lõi Hoàn Kiếm chính thức cấm xe máy xăng từ ngày 1/7 người dân cần biết

Thời sự

GĐXH - Theo dự thảo đề án "Vùng phát thải thấp (LEZ) trong vành đai 1", Hà Nội sẽ bắt đầu triển khai thí điểm từ ngày 1/7 tại một số khu vực trung tâm, trước khi mở rộng toàn diện trong những năm tiếp theo.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Mưa lớn sắp lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa to?

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Mưa lớn sắp lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa to?

Thời sự
Những khu vực này thời tiết hôm nay có mưa to kèm dông lốc, mưa đá do ảnh hưởng của không khí lạnh

Những khu vực này thời tiết hôm nay có mưa to kèm dông lốc, mưa đá do ảnh hưởng của không khí lạnh

Thời sự
Phát hiện vụ vận chuyển phôi cây muội hồng trái phép qua đường bưu điện

Phát hiện vụ vận chuyển phôi cây muội hồng trái phép qua đường bưu điện

Thời sự
Hà Nội: Cận cảnh đại công trường 7.200 tỷ đường Vành đai 1 đang hối hả thành hình

Hà Nội: Cận cảnh đại công trường 7.200 tỷ đường Vành đai 1 đang hối hả thành hình

Thời sự

