Hà Nội: Hiện trạng khu vực xây dựng công viên đầu tiên của dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng chiều dài khoảng 40 km, gồm 2 đoạn chính là tuyến phía hữu Hồng và tuyến phía tả Hồng. Các đoạn tuyến được thiết kế để kết nối nhiều khu vực, vừa phục vụ giao thông vừa tạo cảnh quan.

Bên cạnh đó, dự án còn có hệ thống công viên ven sông tại nhiều khu vực như Tráng Việt, Long Biên – Cự Khối, Xuân Quan, Tam Xá, Liên Mạc, Phú Thượng… cùng các công trình chỉnh trị sông Hồng và sông Hữu Hồng.

Ngoài ra còn có các khu đô thị, khu tái định cư và các khu chức năng hỗn hợp nhằm phục vụ phát triển đô thị và khai thác quỹ đất.

Theo đề xuất, dự án được triển khai trong giai đoạn 2026 – 2038, chia thành 3 giai đoạn.

Giai đoạn 2026 – 2030: xây dựng các đoạn trục đại lộ tả và hữu Hồng, công trình chỉnh trị sông, khu tái định cư Lĩnh Nam và thực hiện giải phóng mặt bằng.

Giai đoạn 2030 – 2035: triển khai hệ thống công viên ven sông tại Long Biên – Cự Khối, Xuân Quan, Tam Xá, Liên Mạc, Phú Thượng, Thượng Cát… cùng các khu đô thị đối ứng từ số 1 đến số 11 tại Mê Linh, Đông Anh, Long Biên, Thanh Trì.

Giai đoạn 2035 – 2038: hoàn thiện toàn bộ dự án, trong đó có khu đô thị số 12 tại Đan Phượng và các hạng mục hạ tầng, cảnh quan còn lại.

Điểm đáng chú ý trong hồ sơ là phương án thanh toán bằng quỹ đất. Theo đề xuất, dự án triển khai theo cơ chế PPP, loại hợp đồng BT; nhà đầu tư thực hiện các hạng mục hạ tầng và được thanh toán bằng quỹ đất theo quy định.

Quỹ đất đối ứng là các khu đất phát triển đô thị nằm trong phạm vi dự án và một số khu vực khác trên địa bàn TP Hà Nội. Tổng diện tích các khu đất dự kiến thanh toán khoảng 5.073,43 ha.

Ngoài các khu đất nêu trên, hồ sơ còn đề cập danh mục các khu phát triển đô thị được đánh số từ 1 đến 12, dự kiến dùng làm quỹ đất đối ứng phục vụ thanh toán cho nhà đầu tư.

Theo hồ sơ đề xuất, tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 714.256 tỷ đồng. Con số này bao gồm chi phí xây dựng trục đại lộ cảnh quan, hệ thống công viên ven sông, các công trình chỉnh trị sông Hồng và sông Hữu Hồng, cùng chi phí phát triển các khu đô thị, khu tái định cư và hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Nguồn vốn được đề xuất theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT, trong đó nhà đầu tư huy động vốn triển khai hạ tầng và được thanh toán bằng quỹ đất. Việc xác định giá trị quỹ đất thanh toán sẽ thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về đất đai và PPP.

Hiện dự án đang trong giai đoạn đề nghị thẩm định chủ trương đầu tư. Hồ sơ do liên danh nhà đầu tư lập và đã gửi tới UBND TP Hà Nội cùng các sở, ngành liên quan để xem xét theo quy định.

Các nội dung về tổng mức đầu tư, cơ cấu chi phí, phương án tài chính và quỹ đất đối ứng sẽ tiếp tục được rà soát, hoàn thiện trong quá trình thẩm định trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.