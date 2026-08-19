Hà Nội: Hiện trạng dự án mở rộng Quốc lộ 6 gần 10.000 tỷ đồng đang khẩn trương thi công

2 ngày trước

Đổi mới sáng tạo thường được nhắc đến qua những công nghệ lớn như AI, bán dẫn, xe điện hay chuyển đổi số. Nhưng để nhìn thấy đổi mới đang diễn ra như thế nào trong đời sống, có thể bắt đầu từ một nơi gần gũi hơn những lựa chọn của người Việt.