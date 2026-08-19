Hà Nội: Hiện trạng dự án mở rộng Quốc lộ 6 gần 10.000 tỷ đồng đang khẩn trương thi công
GĐXH - Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai (Hà Nội) với tổng mức đầu tư khoảng 9.590 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Dọc tuyến đường, hàng loạt hộ dân khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng để các nhà thầu thi công ngày đêm, đưa hình hài của tuyến giao thông trọng điểm này dần lộ diện.
Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai được khởi công từ tháng 12/2022. Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm của TP Hà Nội. Tuyến đường dài khoảng 21,7 km, từ phường Yên Nghĩa đến xã Xuân Mai, được thiết kế với mặt cắt ngang 50-60 m, vận tốc 80-100 km/h
Phần kết cấu chính của cầu Mai Lĩnh đang được đẩy nhanh tiến độ. Hiện tại, nhiều phiến dầm đã được hoàn thiện, trong khi hạng mục cọc khoan nhồi vẫn tiếp tục được thi công song song để bám sát kế hoạch đề ra. Máy móc, thiết bị được huy động tối đa nhằm tận dụng tốt điều kiện thời tiết thuận lợi, bảo đảm cả về tiến độ lẫn chất lượng của công trình.
Hà Nội: Hiện trạng dự án mở rộng Quốc lộ 6 gần 10.000 tỷ đồng đang khẩn trương thi công
Hà Nội: Hiện trạng dự án mở rộng Quốc lộ 6 gần 10.000 tỷ đồng đang khẩn trương thi công
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