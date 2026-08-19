Hà Nội: Hiện trạng dự án mở rộng Quốc lộ 6 gần 10.000 tỷ đồng đang khẩn trương thi công

Thứ tư, 18:49 19/08/2026 | Thời sự
Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai (Hà Nội) với tổng mức đầu tư khoảng 9.590 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Dọc tuyến đường, hàng loạt hộ dân khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng để các nhà thầu thi công ngày đêm, đưa hình hài của tuyến giao thông trọng điểm này dần lộ diện.

Hà Nội khẩn trương thi công mở rộng Quốc lộ 6 với 9 . 590 Tỷ đồng - Ảnh 1.
Hà Nội khẩn trương thi công mở rộng Quốc lộ 6 với 9 . 590 Tỷ đồng - Ảnh 2.
Hà Nội khẩn trương thi công mở rộng Quốc lộ 6 với 9 . 590 Tỷ đồng - Ảnh 3.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai được khởi công từ tháng 12/2022. Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm của TP Hà Nội. Tuyến đường dài khoảng 21,7 km, từ phường Yên Nghĩa đến xã Xuân Mai, được thiết kế với mặt cắt ngang 50-60 m, vận tốc 80-100 km/h

Hà Nội khẩn trương thi công mở rộng Quốc lộ 6 với 9 . 590 Tỷ đồng - Ảnh 4.

Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) vào ngày 19/8, dọc tuyến Quốc lộ 6 đi qua địa bàn phường Yên Nghĩa - một trong những địa bàn có mật độ dân cư đông đúc, các hộ dân đã tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường.

Hà Nội khẩn trương thi công mở rộng Quốc lộ 6 với 9 . 590 Tỷ đồng - Ảnh 5.

Sau khi công tác tháo dỡ hoàn tất, khu vực này cơ bản đã có mặt bằng sạch. Hệ thống máy xúc, xe cẩu, xe tải cùng công nhân được huy động tối đa để hỗ trợ thu gom vật liệu, vận chuyển phế liệu và đất đá ra khỏi hiện trường.

Hà Nội khẩn trương thi công mở rộng Quốc lộ 6 với 9 . 590 Tỷ đồng - Ảnh 6.

Xe cẩu, xe tải được huy động để thu gom phế liệu, đất đá ra khỏi khu vực mới được giải phóng mặt bằng ở phường Yên Nghĩa.

Hà Nội khẩn trương thi công mở rộng Quốc lộ 6 với 9 . 590 Tỷ đồng - Ảnh 7.

Việc thi công khiến giao thông qua khu vực này thường xuyên ùn tắc. Mặt đường cũng xuất hiện nhiều vết nứt, lún... các phương tiện phải di chuyển chậm.

Hà Nội khẩn trương thi công mở rộng Quốc lộ 6 với 9 . 590 Tỷ đồng - Ảnh 8.

Khu vực Quốc lộ 6 giao với dự án đường Vành đai 4 cũng đang được thi công khẩn trương, công nhân tập trung thi công hạng mục cầu vượt trên tuyến.

Hà Nội khẩn trương thi công mở rộng Quốc lộ 6 với 9 . 590 Tỷ đồng - Ảnh 9.

Về công tác giải phóng mặt bằng, các phường Phú Lương, Kiến Hưng và Dương Nội hiện đã hoàn thành việc bàn giao mặt bằng cho dự án.

Hà Nội khẩn trương thi công mở rộng Quốc lộ 6 với 9 . 590 Tỷ đồng - Ảnh 10.

Các địa phương còn lại bao gồm phường Yên Nghĩa, phường Chương Mỹ cùng các xã Xuân Mai, Phú Nghĩa đang trong giai đoạn khẩn trương hoàn tất những khâu cuối cùng để bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Hà Nội khẩn trương thi công mở rộng Quốc lộ 6 với 9 . 590 Tỷ đồng - Ảnh 11.

Tại công trường thi công cầu Mai Lĩnh, các nhà thầu đang duy trì liên tục nhiều mũi thi công. Các kỹ sư và công nhân bám sát công trường, triển khai đồng bộ từ phần dưới đến phần trên của công trình cầu.

Hà Nội khẩn trương thi công mở rộng Quốc lộ 6 với 9 . 590 Tỷ đồng - Ảnh 12.
Hà Nội khẩn trương thi công mở rộng Quốc lộ 6 với 9 . 590 Tỷ đồng - Ảnh 13.
Hà Nội khẩn trương thi công mở rộng Quốc lộ 6 với 9 . 590 Tỷ đồng - Ảnh 14.

Phần kết cấu chính của cầu Mai Lĩnh đang được đẩy nhanh tiến độ. Hiện tại, nhiều phiến dầm đã được hoàn thiện, trong khi hạng mục cọc khoan nhồi vẫn tiếp tục được thi công song song để bám sát kế hoạch đề ra. Máy móc, thiết bị được huy động tối đa nhằm tận dụng tốt điều kiện thời tiết thuận lợi, bảo đảm cả về tiến độ lẫn chất lượng của công trình.

Hà Nội khẩn trương thi công mở rộng Quốc lộ 6 với 9 . 590 Tỷ đồng - Ảnh 15.

Cầu Mai Lĩnh mới được xây dựng song song với cầu hiện hữu về phía thượng lưu sông Đáy, có chiều dài khoảng 1,03km, gồm 10 trụ cầu, mặt cắt ngang 4 làn xe cơ giới, gấp đôi năng lực lưu thông so với cầu cũ. Đây được xác định là công trình trọng điểm nhằm nâng cao năng lực vận tải trên tuyến Quốc lộ 6.

Hà Nội khẩn trương thi công mở rộng Quốc lộ 6 với 9 . 590 Tỷ đồng - Ảnh 16.

Với tổng mức đầu tư khoảng 9.590 tỷ đồng (bao gồm cả chi phí bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng). Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc giao thông, tạo trục kết nối huyết mạch phía Tây Nam Thủ đô, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng ven và các tỉnh lân cận.

Hà Nội: Hiện trạng dự án mở rộng Quốc lộ 6 gần 10.000 tỷ đồng đang khẩn trương thi công

Hà Nội: Hiện trạng dự án mở rộng Quốc lộ 6 gần 10.000 tỷ đồng đang khẩn trương thi công

Hà Nội: Hiện trạng dự án mở rộng Quốc lộ 6 gần 10.000 tỷ đồng đang khẩn trương thi công - Ảnh 17.Hiện trạng dự án mở rộng đường 'huyết mạch' hơn 8.000 tỷ ở Hà Nội

GĐXH - Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai đi qua địa bàn quận Hà Đông và huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội) có tổng kinh phí hơn 8.100 tỷ đồng. Sau khi mở rộng, tuyến đường sẽ có 8-10 làn đường, mặt cắt ngang 50-60 m, tốc độ thiết kế 80-100km/h.

 

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