Cận cảnh nhà thờ bỏ hoang ở Ninh Bình nhìn xa như 'lâu đài' cổ tích

Chia sẻ với PV, ông Đích cho biết, đây là công trình còn sót lại của nhà thờ Công giáo được xây dựng dưới thời Pháp thuộc cách đây hơn 100 năm. Gia đình ông mua lại mảnh đất này cách đây hơn 40 năm, khi đó nhà thờ đã hoang phế từ lâu và chỉ còn tháp chuông như hiện tại.