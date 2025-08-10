Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Cận cảnh nhà thờ bỏ hoang ở Ninh Bình nhìn xa như 'lâu đài' cổ tích

Chủ nhật, 18:12 10/08/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhà thờ bị bỏ hoang nằm ẩn mình trong ở phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình với mái vòm cong, tường phủ rêu phong và cây leo chằng chịt, mang vẻ đẹp huyền bí.

Cận cảnh nhà thờ bỏ hoang ở Ninh Bình nhìn xa như 'lâu đài' cổ tích- Ảnh 1.

Theo ghi nhận của PV, tại khu đất ven đê sông Đào thuộc phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình (trước kia là xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định (cũ),) có một nhà thờ nằm ẩn mình trong khu dân cư ở Ninh Bình với mái vòm cong, tường phủ rêu phong và cây leo chằng chịt, mang vẻ đẹp u hoài khiến không ít người qua đường tò mò, dừng lại ngắm nhìn.

Cận cảnh nhà thờ bỏ hoang ở Ninh Bình nhìn xa như 'lâu đài' cổ tích- Ảnh 2.

Theo ghi nhận của chúng tôi, công trình nằm trong khuôn viên rộng hơn 1.000m2 của gia đình ông Vũ Đình Đích ở phường Trường Thi.

Cận cảnh nhà thờ bỏ hoang ở Ninh Bình nhìn xa như 'lâu đài' cổ tích- Ảnh 3.

Người dân sinh sống quanh khu vực cho biết, nhiều người ví nhà thờ cũ này như một “lâu đài cổ tích”.

Cận cảnh nhà thờ bỏ hoang ở Ninh Bình nhìn xa như 'lâu đài' cổ tích- Ảnh 4.

Nhìn từ xa, nhà thờ phủ đầy rêu phong, cây leo chằng chịt buông xuống tường gạch cũ, tạo nên vẻ cổ kính, hoang sơ.

Cận cảnh nhà thờ bỏ hoang ở Ninh Bình nhìn xa như 'lâu đài' cổ tích- Ảnh 5.

Chia sẻ với PV, ông Đích cho biết, đây là công trình còn sót lại của nhà thờ Công giáo được xây dựng dưới thời Pháp thuộc cách đây hơn 100 năm. Gia đình ông mua lại mảnh đất này cách đây hơn 40 năm, khi đó nhà thờ đã hoang phế từ lâu và chỉ còn tháp chuông như hiện tại.

Cận cảnh nhà thờ bỏ hoang ở Ninh Bình nhìn xa như 'lâu đài' cổ tích- Ảnh 6.

Dù đã hoang phế cả nửa thế kỷ, công trình vẫn gây ấn tượng bởi kiến trúc Gothic đặc trưng với nhiều trụ đứng, ô cửa vòm cao và nhiều chi tiết trang trí tinh xảo.

Cận cảnh nhà thờ bỏ hoang ở Ninh Bình nhìn xa như 'lâu đài' cổ tích- Ảnh 7.

Phía bên trong tháp chuông lộ rõ dấu vết thời gian. Tháp chuông nhà thờ từng bị sét đánh trúng nhưng vẫn đứng vững cho đến ngày nay.

Cận cảnh nhà thờ bỏ hoang ở Ninh Bình nhìn xa như 'lâu đài' cổ tích- Ảnh 8.
Cận cảnh nhà thờ bỏ hoang ở Ninh Bình nhìn xa như 'lâu đài' cổ tích- Ảnh 9.

Phần cột gần đỉnh tháp bị vỡ mảng lớn đó là dấu tích của một lần sét đánh.

Cận cảnh nhà thờ bỏ hoang ở Ninh Bình nhìn xa như 'lâu đài' cổ tích- Ảnh 10.

Ông Đích cho biết, dù công trình đã bị bỏ hoang nhiều năm nhưng kết cấu vẫn rất vững chắc. Gia đình chưa có kế hoạch xây dựng công trình gì khác trên khu đất này, nên ông chưa từng nghĩ đến chuyện phá bỏ.

Cận cảnh nhà thờ bỏ hoang ở Ninh Bình nhìn xa như 'lâu đài' cổ tích- Ảnh 11.
Cận cảnh nhà thờ bỏ hoang ở Ninh Bình nhìn xa như 'lâu đài' cổ tích- Ảnh 12.
Cận cảnh nhà thờ bỏ hoang ở Ninh Bình nhìn xa như 'lâu đài' cổ tích- Ảnh 13.
Cận cảnh nhà thờ bỏ hoang ở Ninh Bình nhìn xa như 'lâu đài' cổ tích- Ảnh 14.

Công trình hiện tại có nhiều cây cối bao phủ, tạo nên một vẻ đẹp huyền ảo, đầy cổ tích.

Cận cảnh nhà thờ bỏ hoang ở Ninh Bình nhìn xa như 'lâu đài' cổ tích- Ảnh 15.

Hình ảnh một lối vào bên trong nhà thờ bỏ hoang ở phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình.

Video cận cảnh nhà thờ bỏ hoang ở Ninh Bình nhìn xa như "lâu đài" cổ tích:


Nhật Tân
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội đề nghị kiểm tra, đưa ra phương án xử lý các trụ sở bỏ hoang hàng chục năm ở Hà Đông

Hà Nội đề nghị kiểm tra, đưa ra phương án xử lý các trụ sở bỏ hoang hàng chục năm ở Hà Đông

Hà Nội: Loạt biệt thự 'triệu đô' ở Hoài Đức bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí nghiêm trọng

Hà Nội: Loạt biệt thự 'triệu đô' ở Hoài Đức bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí nghiêm trọng

Dự án Khu dân cư mới ở Hà Đông bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí, ô nhiễm nghiêm trọng

Dự án Khu dân cư mới ở Hà Đông bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí, ô nhiễm nghiêm trọng

Vì sao ở Nghệ An hàng loạt chợ xây xong rồi… bỏ hoang?

Vì sao ở Nghệ An hàng loạt chợ xây xong rồi… bỏ hoang?

Xây trường tiền tỷ ở huyện nghèo miền núi rồi bỏ hoang

Xây trường tiền tỷ ở huyện nghèo miền núi rồi bỏ hoang

Cùng chuyên mục

Vụ nữ viên nhà sách Nhã Nam mất tích: Công an thông tin nguyên nhân

Vụ nữ viên nhà sách Nhã Nam mất tích: Công an thông tin nguyên nhân

Đời sống - 6 giờ trước

Nhân viên nhà sách Nhã Nam mất liên lạc nhiều ngày đã về nhà an toàn. Công an và phía công ty xác nhận, cô gái này mất liên lạc vì lý do cá nhân, không phải bị “bắt cóc online”.

Những trường hợp nào phải đổi hoặc cấp lại giấy phép lái xe từ nay đến cuối năm 2025?

Những trường hợp nào phải đổi hoặc cấp lại giấy phép lái xe từ nay đến cuối năm 2025?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, có nhiều trường hợp người dân cần phải đổi hoặc cấp lại giấy phép lái xe. Dưới đây là những thông tin chi tiết bạn đọc có thể tham khảo.

Tháng sinh Âm lịch được trời ưu ái: Cả đời ít phiền não, may mắn luôn vây quanh

Tháng sinh Âm lịch được trời ưu ái: Cả đời ít phiền não, may mắn luôn vây quanh

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Những ai sinh vào 4 tháng Âm lịch dưới đây thường có cuộc đời hanh thông, tránh xa rắc rối, dễ đạt được thành công và hạnh phúc viên mãn.

Trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Vi phạm mức độ nào sẽ bị xử lý hình sự?

Trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Vi phạm mức độ nào sẽ bị xử lý hình sự?

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Luật Bảo hiểm xã hội 2024, Luật Bảo hiểm y tế 2024 nêu rõ hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, trong đó có truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điểm danh các con giáp có chỉ số hạnh phúc cao nhất năm 2025

Điểm danh các con giáp có chỉ số hạnh phúc cao nhất năm 2025

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Năm 2025 sẽ là giai đoạn "đại hỷ" với 5 con giáp này khi vừa sung túc về tài lộc, vừa đủ đầy về niềm vui. Không chỉ thăng hoa trong công việc, họ còn có cơ hội tận hưởng một cuộc đời an nhiên.

Ngày sinh Âm lịch của người ''cày cuốc' không biết mệt, về già sống như vua

Ngày sinh Âm lịch của người ''cày cuốc' không biết mệt, về già sống như vua

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, có những người sinh vào các ngày Âm lịch đặc biệt mang trong mình năng lượng bền bỉ, làm việc không ngừng nghỉ và luôn hướng về một cuộc sống tươi sáng.

Hàng triệu tài xế nên nắm rõ quy định mới về sử dụng làn đường khi tham gia giao thông

Hàng triệu tài xế nên nắm rõ quy định mới về sử dụng làn đường khi tham gia giao thông

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo quy định, lái xe chỉ được điều khiển phương tiện đi trong một làn đường và thực hiện chuyển làn ở những nơi được phép. Trường hợp vi phạm có thể bị phạt rất nặng.

Xe taxi tông thẳng vào nhóm người đứng trên đường sau mâu thuẫn

Xe taxi tông thẳng vào nhóm người đứng trên đường sau mâu thuẫn

Đời sống - 2 ngày trước

GĐXH - Sau khi xảy ra mâu thuẫn, lái xe taxi đã điều khiển phương tiện tông thẳng vào nhóm người đang đứng trên đường. Sự việc được xác định xảy ra tại phường Phương Liễu (tỉnh Bắc Ninh) và đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Lý do mẹ bé trai 16 tháng tuổi bị ném xuống nền bê tông viết đơn bãi nại cho chị dâu

Lý do mẹ bé trai 16 tháng tuổi bị ném xuống nền bê tông viết đơn bãi nại cho chị dâu

Đời sống - 2 ngày trước

GĐXH - Chị N.T.T (mẹ bé trai 16 tháng tuổi bị ném xuống nền bê tông) cho biết, chị đã đến cơ quan công an trình bày, nộp đơn bãi nại cho chị dâu.

'Tính từng cọng hành': 3 con giáp sống siêu thực tế, làm gì cũng cân, đo, đong, đếm

'Tính từng cọng hành': 3 con giáp sống siêu thực tế, làm gì cũng cân, đo, đong, đếm

Đời sống - 2 ngày trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người không bao giờ hành động bốc đồng mà luôn suy xét thiệt hơn, khiến ai tiếp xúc cũng phải nể phục độ "cao tay". Bạn có thuộc nhóm con giáp này?

Xem nhiều

'Tính từng cọng hành': 3 con giáp sống siêu thực tế, làm gì cũng cân, đo, đong, đếm

'Tính từng cọng hành': 3 con giáp sống siêu thực tế, làm gì cũng cân, đo, đong, đếm

Đời sống

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người không bao giờ hành động bốc đồng mà luôn suy xét thiệt hơn, khiến ai tiếp xúc cũng phải nể phục độ "cao tay". Bạn có thuộc nhóm con giáp này?

Dùng căn cước công dân thay mã số bảo hiểm xã hội, người dân cần lưu ý gì?

Dùng căn cước công dân thay mã số bảo hiểm xã hội, người dân cần lưu ý gì?

Đời sống
Tháng sinh Âm lịch được trời ưu ái: Cả đời ít phiền não, may mắn luôn vây quanh

Tháng sinh Âm lịch được trời ưu ái: Cả đời ít phiền não, may mắn luôn vây quanh

Đời sống
Lý do mẹ bé trai 16 tháng tuổi bị ném xuống nền bê tông viết đơn bãi nại cho chị dâu

Lý do mẹ bé trai 16 tháng tuổi bị ném xuống nền bê tông viết đơn bãi nại cho chị dâu

Đời sống
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong

Hà Nội: Liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top