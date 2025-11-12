Hà Nội: Hiện trạng khu chợ xây xong rồi bỏ hoang dự kiến được chuyển đổi thành nhà ở xã hội

11 giờ trước

GĐXH - Bị bỏ rơi hoặc mồ côi ngay khi vừa sinh ra, những đứa trẻ nhiễm HIV từ cha mẹ còn chịu những ánh nhìn kỳ thị. Cuộc đời của những đứa trẻ ấy tưởng chừng như đã khép lại, nhưng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 1 Hà Nội đã được đón nhận, được cho một mái ấm và được yêu thương bởi những 'người cha, người mẹ' xa lạ.