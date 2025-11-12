Hà Nội: Hiện trạng khu chợ xây xong rồi bỏ hoang dự kiến được chuyển đổi thành nhà ở xã hội
GĐXH - Dù được hoàn thành từ năm 2014, công trình chợ Mai Lĩnh (phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội) đã bị bỏ hoang suốt 11 năm. Trong khi người dân phải họp chợ tạm nhếch nhác, chủ đầu tư lại đang đề xuất chuyển đổi công năng thành khu nhà ở xã hội.
Hà Nội: Hiện trạng khu chợ bỏ hoang hơn một thập kỷ dự kiến được chuyển đổi thành nhà ở xã hội:
Hà Nội: Hiện trạng khu chợ bỏ hoang hơn một thập kỷ dự kiến được chuyển đổi thành nhà ở xã hội.
Hà Nội: Nữ sinh khống chế người đàn ông bị tố động chạm cơ thể tại bến xe Mỹ ĐìnhĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Ngày 12/11, thông tin từ Công an phường Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã làm rõ vụ việc nữ sinh viên khống chế người đàn ông vì bị cho là có hành vi sàm sỡ tại bến xe Mỹ Đình, gây xôn xao mạng xã hội vừa qua.
Người ‘gieo hạt’ trên mảnh đất đặc biệtXã hội - 5 giờ trước
GĐXH – Ở Trung tâm Bảo trợ xã hội I (Hà Nội) có một cán bộ y tế rất đặc biệt. Nụ cười hiền hậu luôn nở trên môi và vóc dáng áo trắng nhỏ bé thoăn thoắt đi lại giữa các phòng bệnh đã đem tới niềm an ủi cho những đứa trẻ nhiễm HIV tại đây. Đó là y sĩ đa khoa Hồ Thị Thu Chín (SN 1979) – người đã hơn 23 năm vẫn cần mẫn ‘gieo hạt’, chăm sóc những phận đời mang căn bệnh thế kỷ.
Thực hiện theo trình tự, thủ tục này, người dân dễ dàng nộp sổ đỏ trên VNeIDĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Với tài khoản định danh mức độ 2, người dân dễ dàng nộp sổ đỏ trên VNeID nhằm "làm sạch" dữ liệu đất đai, nhà ở.
Cận cảnh đạo sắc phong vua triều Nguyễn ban cho Đại lang tôn thần Nguyễn Văn Mưu ở Quảng TrịĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Đạo sắc phong này được ban vào dịp "tứ tuần đại khánh" (sinh nhật 40 tuổi) của Vua Khải Định. Đây là một trong những sắc phong độc bản, thuộc hàng cao quý trong hệ thống phong thần thời nhà Nguyễn.
Danh mục địa bàn thuộc 34 tỉnh, thành trên cả nước áp dụng mức lương tối thiểu từ ngày 1/1/2026Đời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là danh mục các địa bàn thuộc 34 tỉnh, thành trên cả nước áp dụng mức lương tối thiểu từ ngày 1/1/2026 theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP.
Chuyện về những người giúp hồi sinh nhiều mảnh đời bị 'lãng quên' vì căn bệnh thế kỷĐời sống - 11 giờ trước
GĐXH - Bị bỏ rơi hoặc mồ côi ngay khi vừa sinh ra, những đứa trẻ nhiễm HIV từ cha mẹ còn chịu những ánh nhìn kỳ thị. Cuộc đời của những đứa trẻ ấy tưởng chừng như đã khép lại, nhưng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 1 Hà Nội đã được đón nhận, được cho một mái ấm và được yêu thương bởi những 'người cha, người mẹ' xa lạ.
4 con giáp hành động bốc đồng: Hay làm quá mọi chuyện chỉ vì cảm xúc nhất thờiĐời sống - 11 giờ trước
GĐXH - Trong cuộc sống, ai cũng có lúc mất bình tĩnh, nhưng với những con giáp dưới đây, cảm xúc thường lấn át lý trí. Chỉ cần một câu nói hay hành động nhỏ cũng có thể khiến họ nổi giận.
Tháng sinh Âm lịch của người có nhân duyên tốtĐời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các tháng Âm lịch may mắn dưới đây không chỉ có số mệnh vượng phúc mà còn sở hữu nhân duyên tốt, được người khác yêu mến, giúp đỡ và gặp nhiều may mắn.
Top con giáp nam chỉ ngoan khi nghèoĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Giàu sang phú quý không chỉ thử thách bản lĩnh mà còn thử lòng người, đặc biệt là với 3 con giáp nam này.
Hà Nội: Tổ hợp sân thể thao, chợ tạm 'mọc' trái phép trên 'đất vàng' Yên HòaĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Khu đất dự án rộng hàng ngàn m2, ký hiệu C2 tại Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội) hiện đang ngang nhiên bị lấn chiếm, xây dựng hàng loạt công trình nhà tạm, sân thể thao để kinh doanh, sử dụng sai mục đích...
Dự báo những thay đổi mọi phương diện của các con giáp Tý, Sửu, Dần, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, TuấtĐời sống
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo những thay đổi mọi phương diện của các con giáp Tý, Sửu, Dần, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Tuất dưới đây. Bạn có thể tham khảo để có tuần mới tốt đẹp.