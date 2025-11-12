Mới nhất
Hà Nội: Hiện trạng khu chợ xây xong rồi bỏ hoang dự kiến được chuyển đổi thành nhà ở xã hội

Thứ tư, 18:51 12/11/2025 | Đời sống
GĐXH - Dù được hoàn thành từ năm 2014, công trình chợ Mai Lĩnh (phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội) đã bị bỏ hoang suốt 11 năm. Trong khi người dân phải họp chợ tạm nhếch nhác, chủ đầu tư lại đang đề xuất chuyển đổi công năng thành khu nhà ở xã hội.

Hiện trạng chợ bỏ hoang ở Hà Nội và dự án nhà ở xã hội tiềm năng - Ảnh 1.

Chợ Mai Lĩnh nằm trên địa bàn phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội có quy mô gần 8.000m2, do Công ty cổ phần Phát triển Thương mại Việt Nam làm chủ đầu tư.

Hiện trạng chợ bỏ hoang ở Hà Nội và dự án nhà ở xã hội tiềm năng - Ảnh 2.

Công trình được thi công năm 2010 và chính thức hoàn thành năm 2014, tuy vậy, sau hơn một thập kỷ, chợ Mai Lĩnh vẫn chưa được phát huy được hiệu quả do xây dựng chưa đúng thiết kế cơ sở, chưa được cấp phép xây dựng... dẫn đến bỏ hoang.

Hiện trạng chợ bỏ hoang ở Hà Nội và dự án nhà ở xã hội tiềm năng - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội vào những ngày đầu tháng 11/2025, một số ki-ốt trong khu chợ hiện đang bị sử dụng sai mục đích, làm văn phòng mua bán bất động sản, công ty công nghệ, cửa hàng bán gạch ốp và thiết bị vệ sinh...

Hiện trạng chợ bỏ hoang ở Hà Nội và dự án nhà ở xã hội tiềm năng - Ảnh 4.

Sau thời gian dài "đắp chiếu", các hạng mục như hệ thống điện nước tại đây đều hư hỏng. Nhiều đoạn tường gạch bị phai màu bong tróc do không được bảo trì.

Hiện trạng chợ bỏ hoang ở Hà Nội và dự án nhà ở xã hội tiềm năng - Ảnh 5.

Các tuyến đường nội bộ tại khu chợ nứt nẻ, nhiều đoạn vẫn ngập nước dù trời nắng ráo. Xung quanh cây cỏ mọc um tùm tạo nên một khung cảnh hoang tàn giữa khu vực dân cư đông đúc.

Hiện trạng chợ bỏ hoang ở Hà Nội và dự án nhà ở xã hội tiềm năng - Ảnh 6.

Các hạng mục như cửa, hộp cứu hoả… hư hỏng nghiêm trọng, hoen rỉ theo năm tháng.

Hiện trạng chợ bỏ hoang ở Hà Nội và dự án nhà ở xã hội tiềm năng - Ảnh 7.

Theo báo cáo số 38/BC-KTHTĐT ngày 21/10/2025 của UBND phường Yên Nghĩa cho biết, công trình này có nhiều vi phạm về trật tự xây dựng như thi công khi chưa có giấy phép, bản vẽ thiết kế không phù hợp quy hoạch chi tiết 1/500, chưa được thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy...

Hiện trạng chợ bỏ hoang ở Hà Nội và dự án nhà ở xã hội tiềm năng - Ảnh 8.

Dù các cơ quan chức năng đã vào cuộc, yêu cầu chủ đầu tư khắc phục hậu quả, song đến nay nhiều tồn tại tại khu chợ Mai Lĩnh vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Hiện trạng chợ bỏ hoang ở Hà Nội và dự án nhà ở xã hội tiềm năng - Ảnh 9.

Đáng nói, trong khi công trình chợ Mai Lĩnh xây xong rồi bỏ hoang, người dân địa phương lại phải lập chợ tạm ở khu vực gần đó ngay mặt đường QL6. Khu chợ này đa phần là lều lán tạm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn PCCC, ảnh hưởng đến an toàn giao thông qua khu vực.

Hiện trạng chợ bỏ hoang ở Hà Nội và dự án nhà ở xã hội tiềm năng - Ảnh 10.

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Phát triển thương mại Việt Nam (chủ đầu tư dự án chợ Mai Lĩnh) đã có đề xuất chuyển đổi khu chợ Mai Lĩnh sang mô hình nhà ở xã hội. Sau khi tiếp nhận đề xuất của chủ đầu tư, UBND TP Hà Nội đã đưa Dự án “Nhà ở xã hội Mai Lĩnh” do Công ty cổ phần Phát triển thương mại Việt Nam đề xuất vào danh mục các dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 6).

Hiện trạng chợ bỏ hoang ở Hà Nội và dự án nhà ở xã hội tiềm năng - Ảnh 11.

Dự án mới dự kiến có diện tích 0,7ha (ngay tại khu đất chợ cũ), tổng sàn xây dựng 14.615m², với quy mô khoảng 150 căn hộ.

Hiện trạng chợ bỏ hoang ở Hà Nội và dự án nhà ở xã hội tiềm năng - Ảnh 12.

Dù vậy, quyết định cũng nêu rõ: “Thông tin các dự án chỉ là dự kiến; UBND TP Hà Nội giao các sở, ngành thẩm định, rà soát trước khi trình xem xét, quyết định”.

Hiện trạng chợ bỏ hoang ở Hà Nội và dự án nhà ở xã hội tiềm năng - Ảnh 13.

Việc một công trình tiền tỉ bị bỏ hoang, trong khi khu chợ tạm gần đó lại hoạt động nhộn nhịp là một nghịch lý cần sớm được giải quyết. Dư luận cho rằng, trước khi tính đến việc chuyển đổi sang dự án mới, điều quan trọng là phải chấm dứt tình trạng lãng phí, xử lý dứt điểm các sai phạm tồn tại nhiều năm.

Hiện trạng chợ bỏ hoang ở Hà Nội và dự án nhà ở xã hội tiềm năng - Ảnh 14.Hà Nội: Chợ xây xong 7 năm vẫn vắng như 'chùa Bà Đanh'

GĐXH - Mặc dù được đầu tư xây dựng khang trang nhưng chợ Phúc Lý ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội nhiều năm nay không có tiểu thương, không người dân buôn bán, quang cảnh luôn hiu hắt, vắng vẻ.


Trung Sơn
Hà Nội: Nữ sinh khống chế người đàn ông bị tố động chạm cơ thể tại bến xe Mỹ Đình

Hà Nội: Nữ sinh khống chế người đàn ông bị tố động chạm cơ thể tại bến xe Mỹ Đình

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 12/11, thông tin từ Công an phường Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã làm rõ vụ việc nữ sinh viên khống chế người đàn ông vì bị cho là có hành vi sàm sỡ tại bến xe Mỹ Đình, gây xôn xao mạng xã hội vừa qua.

Người ‘gieo hạt’ trên mảnh đất đặc biệt

Người ‘gieo hạt’ trên mảnh đất đặc biệt

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH – Ở Trung tâm Bảo trợ xã hội I (Hà Nội) có một cán bộ y tế rất đặc biệt. Nụ cười hiền hậu luôn nở trên môi và vóc dáng áo trắng nhỏ bé thoăn thoắt đi lại giữa các phòng bệnh đã đem tới niềm an ủi cho những đứa trẻ nhiễm HIV tại đây. Đó là y sĩ đa khoa Hồ Thị Thu Chín (SN 1979) – người đã hơn 23 năm vẫn cần mẫn ‘gieo hạt’, chăm sóc những phận đời mang căn bệnh thế kỷ.

Thực hiện theo trình tự, thủ tục này, người dân dễ dàng nộp sổ đỏ trên VNeID

Thực hiện theo trình tự, thủ tục này, người dân dễ dàng nộp sổ đỏ trên VNeID

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Với tài khoản định danh mức độ 2, người dân dễ dàng nộp sổ đỏ trên VNeID nhằm "làm sạch" dữ liệu đất đai, nhà ở.

Cận cảnh đạo sắc phong vua triều Nguyễn ban cho Đại lang tôn thần Nguyễn Văn Mưu ở Quảng Trị

Cận cảnh đạo sắc phong vua triều Nguyễn ban cho Đại lang tôn thần Nguyễn Văn Mưu ở Quảng Trị

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Đạo sắc phong này được ban vào dịp "tứ tuần đại khánh" (sinh nhật 40 tuổi) của Vua Khải Định. Đây là một trong những sắc phong độc bản, thuộc hàng cao quý trong hệ thống phong thần thời nhà Nguyễn.

Danh mục địa bàn thuộc 34 tỉnh, thành trên cả nước áp dụng mức lương tối thiểu từ ngày 1/1/2026

Danh mục địa bàn thuộc 34 tỉnh, thành trên cả nước áp dụng mức lương tối thiểu từ ngày 1/1/2026

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là danh mục các địa bàn thuộc 34 tỉnh, thành trên cả nước áp dụng mức lương tối thiểu từ ngày 1/1/2026 theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP.

Chuyện về những người giúp hồi sinh nhiều mảnh đời bị 'lãng quên' vì căn bệnh thế kỷ

Chuyện về những người giúp hồi sinh nhiều mảnh đời bị 'lãng quên' vì căn bệnh thế kỷ

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Bị bỏ rơi hoặc mồ côi ngay khi vừa sinh ra, những đứa trẻ nhiễm HIV từ cha mẹ còn chịu những ánh nhìn kỳ thị. Cuộc đời của những đứa trẻ ấy tưởng chừng như đã khép lại, nhưng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 1 Hà Nội đã được đón nhận, được cho một mái ấm và được yêu thương bởi những 'người cha, người mẹ' xa lạ.

4 con giáp hành động bốc đồng: Hay làm quá mọi chuyện chỉ vì cảm xúc nhất thời

4 con giáp hành động bốc đồng: Hay làm quá mọi chuyện chỉ vì cảm xúc nhất thời

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Trong cuộc sống, ai cũng có lúc mất bình tĩnh, nhưng với những con giáp dưới đây, cảm xúc thường lấn át lý trí. Chỉ cần một câu nói hay hành động nhỏ cũng có thể khiến họ nổi giận.

Tháng sinh Âm lịch của người có nhân duyên tốt

Tháng sinh Âm lịch của người có nhân duyên tốt

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các tháng Âm lịch may mắn dưới đây không chỉ có số mệnh vượng phúc mà còn sở hữu nhân duyên tốt, được người khác yêu mến, giúp đỡ và gặp nhiều may mắn.

Top con giáp nam chỉ ngoan khi nghèo

Top con giáp nam chỉ ngoan khi nghèo

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Giàu sang phú quý không chỉ thử thách bản lĩnh mà còn thử lòng người, đặc biệt là với 3 con giáp nam này.

Hà Nội: Tổ hợp sân thể thao, chợ tạm 'mọc' trái phép trên 'đất vàng' Yên Hòa

Hà Nội: Tổ hợp sân thể thao, chợ tạm 'mọc' trái phép trên 'đất vàng' Yên Hòa

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Khu đất dự án rộng hàng ngàn m2, ký hiệu C2 tại Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội) hiện đang ngang nhiên bị lấn chiếm, xây dựng hàng loạt công trình nhà tạm, sân thể thao để kinh doanh, sử dụng sai mục đích...

