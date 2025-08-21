Cựu chủ tịch xã ở Khánh Hòa ‘phù phép’ đất bỏ hoang thành sổ đỏ tiền tỷ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Vạn Thạnh (huyện Vạn Ninh cũ, nay thuộc xã Đại Lãnh), giai đoạn 2016-2019.

UBND xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh (cũ). Ảnh: N.X

Theo đó, cơ quan điều tra kiến nghị VKSND khu vực 4 - Khánh Hòa truy tố 6 bị can. Trong số này, Nguyễn Thành Nam, cựu Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh cùng Trần Công Danh, cựu cán bộ địa chính xã, bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bốn bị can khác gồm: Lê Hoàng Vương (cựu Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh), Lâm Tuấn Anh (cựu Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh), Nguyễn Quốc Duy (cựu Tổ trưởng Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh) và Võ Thành Sơn (cựu Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vạn Ninh) bị đề nghị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thành Nam biết rõ một số thửa đất bỏ hoang, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Tuy nhiên, vì động cơ vụ lợi, ông Nam chỉ đạo cán bộ lập hồ sơ giả, hợp thức hóa nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất.

Với 2 thửa đất số 29 và 31 tại thôn Khải Lương (xã Vạn Thạnh), ông Nam chỉ đạo cán bộ địa chính Trần Công Danh lập hồ sơ xin cấp sổ đỏ trái quy định, thậm chí còn tự ghi tên người mua bán, hướng dẫn đo đạc và ký xác nhận.

Sau khi được UBND huyện Vạn Ninh cấp Giấy chứng nhận, ông Nam trực tiếp bán 2 thửa đất này cho một cá nhân, thu lợi bất chính 6,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Nam còn chỉ đạo hợp thức hóa hồ sơ cho một số thửa đất khác dù không thuộc diện được cấp sổ. Việc này khiến Nhà nước mất quyền quản lý đối với các thửa đất, tổng giá trị thiệt hại gần 2,8 tỷ đồng.

Đối với thửa đất số 6 tại thôn Đầm Môn (xã Vạn Thạnh), hồ sơ xin cấp sổ đỏ không có xác nhận phù hợp quy hoạch nhưng ông Nam vẫn ký duyệt. Dù chưa đủ yếu tố xử lý hình sự, cơ quan điều tra nhận định đây là biểu hiện buông lỏng quản lý đất đai, cho thấy dấu hiệu thiếu trách nhiệm.

Cơ quan điều tra khẳng định, hành vi của các bị can đã làm Nhà nước mất quyền quản lý đối với nhiều thửa đất, gây hậu quả nặng nề về kinh tế và công tác quản lý đất đai tại địa phương.

Đến nay, ông Nam mới nộp khắc phục được 300 triệu đồng. Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang VKSND khu vực 4 - Khánh Hòa để xem xét truy tố theo quy định.