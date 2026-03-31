Hà Nội: Chập chờn nỗi lo cháy nổ tại cụm sân pickleball và bãi đỗ xe cạnh đường Thị Cấm ở phường Xuân Phương
GĐXH - Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè đang cận kề, khu nhà xưởng tạm bợ lợp tôn, dựng khung sắt tại đường Thị Cấm (phường Xuân Phương, Hà Nội) đang được sử dụng làm cụm sân pickleball và bóng rổ, thu hút đông người đến tập luyện mỗi tối, làm dấy lên nỗi lo ngại về an toàn cháy nổ và kết cấu công trình.
Khu xưởng nằm ngay sát mặt đường Thị Cấm. Với đặc thù là sân thể thao hoạt động vào chiều và tối, hệ thống đèn chiếu sáng công suất lớn được câu kéo vào bên trong cấu trúc sắt - tôn dẫn đến nguy cơ chập cháy rất cao, nhất là khi mùa hè nắng nóng cao điểm sắp tới.
Cạnh khu vực nhà xưởng thể thao là bãi tập kết hàng trăm phương tiện ô tô. Việc mật độ xe cộ dày đặc nằm kề cạnh một công trình tạm bợ không đảm bảo tiêu chuẩn PCCC tạo thành một khu vực nguy hiểm nếu chẳng may có hỏa hoạn xảy ra.
Video nhà xưởng cải tạo làm sân pickleball, rủi ro cháy nổ hiện hữu ở phường Xuân Phương:
