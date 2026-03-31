Hà Nội: Chập chờn nỗi lo cháy nổ tại cụm sân pickleball và bãi đỗ xe cạnh đường Thị Cấm ở phường Xuân Phương

Thứ ba, 16:04 31/03/2026 | Đời sống
GĐXH - Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè đang cận kề, khu nhà xưởng tạm bợ lợp tôn, dựng khung sắt tại đường Thị Cấm (phường Xuân Phương, Hà Nội) đang được sử dụng làm cụm sân pickleball và bóng rổ, thu hút đông người đến tập luyện mỗi tối, làm dấy lên nỗi lo ngại về an toàn cháy nổ và kết cấu công trình.

Hà Nội: Chập chờn nỗi lo cháy nổ tại cụm sân pickleball và bãi đỗ xe cạnh đường Thị Cấm ở Xuân Phương - Ảnh 1.

Ngày 31/3, theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực ven đường Thị Cấm, phường Xuân Phương xen lẫn giữa các bãi tập kết xe và khu đất trống cỏ mọc um tùm là những dãy nhà xưởng mái tôn cũ kỹ, nằm đối diện với khu vực hành chính của địa phương.

Hà Nội: Chập chờn nỗi lo cháy nổ tại cụm sân pickleball và bãi đỗ xe cạnh đường Thị Cấm ở Xuân Phương - Ảnh 2.

Nhìn từ trên cao, phần mái tôn của khu xưởng có dấu hiệu hoen gỉ, chắp vá bằng nhiều lớp vật liệu khác nhau. Việc sử dụng các tấm tôn cũ làm "vỏ bọc" cho các hoạt động thể thao đông người bên trong đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng chịu nhiệt và độ bền vững.

Hà Nội: Chập chờn nỗi lo cháy nổ tại cụm sân pickleball và bãi đỗ xe cạnh đường Thị Cấm ở Xuân Phương - Ảnh 3.

Theo bản đồ quy hoạch, khu đất này không phải là đất quy hoạch cho mục đích thể thao lâu dài (hiện là đất ở đô thị và hướng tới đất trồng cây hằng năm). Tuy nhiên, thực tế hiện nay lại là một tổ hợp bãi đỗ xe và nhà xưởng cải tạo trái mục đích.

Hà Nội: Chập chờn nỗi lo cháy nổ tại cụm sân pickleball và bãi đỗ xe cạnh đường Thị Cấm ở Xuân Phương - Ảnh 4.

Cổng vào khu vực sân thể thao chỉ là những tấm tôn xanh dựng tạm, khung sắt tạm bợ.

Hà Nội: Chập chờn nỗi lo cháy nổ tại cụm sân pickleball và bãi đỗ xe cạnh đường Thị Cấm ở Xuân Phương - Ảnh 5.
Hà Nội: Chập chờn nỗi lo cháy nổ tại cụm sân pickleball và bãi đỗ xe cạnh đường Thị Cấm ở Xuân Phương - Ảnh 6.

Khu xưởng nằm ngay sát mặt đường Thị Cấm. Với đặc thù là sân thể thao hoạt động vào chiều và tối, hệ thống đèn chiếu sáng công suất lớn được câu kéo vào bên trong cấu trúc sắt - tôn dẫn đến nguy cơ chập cháy rất cao, nhất là khi mùa hè nắng nóng cao điểm sắp tới.

Hà Nội: Chập chờn nỗi lo cháy nổ tại cụm sân pickleball và bãi đỗ xe cạnh đường Thị Cấm ở Xuân Phương - Ảnh 7.

Xung quanh dãy nhà xưởng là bãi đất đỗ xe, cỏ dại khô héo. Đây là "vật liệu dẫn lửa" cực kỳ nguy hiểm; chỉ cần một tàn thuốc hoặc sự cố điện nhỏ, đám cháy có thể bùng phát và lan nhanh vào khu vực nhà xưởng.

Hà Nội: Chập chờn nỗi lo cháy nổ tại cụm sân pickleball và bãi đỗ xe cạnh đường Thị Cấm ở Xuân Phương - Ảnh 8.
Hà Nội: Chập chờn nỗi lo cháy nổ tại cụm sân pickleball và bãi đỗ xe cạnh đường Thị Cấm ở Xuân Phương - Ảnh 9.

Cạnh khu vực nhà xưởng thể thao là bãi tập kết hàng trăm phương tiện ô tô. Việc mật độ xe cộ dày đặc nằm kề cạnh một công trình tạm bợ không đảm bảo tiêu chuẩn PCCC tạo thành một khu vực nguy hiểm nếu chẳng may có hỏa hoạn xảy ra.

Hà Nội: Chập chờn nỗi lo cháy nổ tại cụm sân pickleball và bãi đỗ xe cạnh đường Thị Cấm ở Xuân Phương - Ảnh 10.

Đặc điểm của các bãi đỗ xe được quây kín tôn xanh, đỗ ngoài trời không được che chắn.

Hà Nội: Chập chờn nỗi lo cháy nổ tại cụm sân pickleball và bãi đỗ xe cạnh đường Thị Cấm ở Xuân Phương - Ảnh 11.

Phái sau lớp tôn là bãi tập kết các xe ô tô không biển kiểm soát.

Hà Nội: Chập chờn nỗi lo cháy nổ tại cụm sân pickleball và bãi đỗ xe cạnh đường Thị Cấm ở Xuân Phương - Ảnh 12.

Người dân trong khu vực mong muốn các cơ quan chức năng phường Xuân Phương sớm kiểm tra những điều kiện an toàn PCCC tại cụm sân thể thao, bãi tập kết xe để tránh những hậu quả đáng tiếc trước khi mùa hè thực sự bắt đầu.

Video nhà xưởng cải tạo làm sân pickleball, rủi ro cháy nổ hiện hữu ở phường Xuân Phương:


