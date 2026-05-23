Ninh Bình: Gỡ nút thắt giao thông trên tỉnh lộ 485B bằng đường ngang mới
GĐXH - Đường ngang mới tại Km94+250 đã mở chắn cho phương tiện lưu thông, đánh dấu việc tỉnh lộ 485B ở Trường Thi, Ninh Bình chính thức thông suốt sau thời gian dài bị “đứt đoạn” do vướng mắc liên quan đến đóng mở đường ngang dân sinh qua đường sắt.
Đường ngang mới tại Km94+250 trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP HCM (thuộc phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình) đã chính thức được đưa vào khai thác, sử dụng, giúp tuyến tỉnh lộ 485B thông toàn tuyến sau thời gian dài bị gián đoạn do vướng mắc hạ tầng đường sắt.
Theo ghi nhận của phóng viên, đường ngang mới tại Km94+250 đã được mở rào chắn, các phương tiện lưu thông qua lại khá tấp nập. Việc đưa đường ngang mới vào khai thác giúp người dân không còn phải di chuyển vòng qua tuyến đường gom cách đó khoảng 200m để tiếp cận tỉnh lộ 485B như trước.
Trong khi đó, đường ngang cũ tại Km93+893, cách vị trí đường ngang mới không xa, hiện đã được đóng lại theo phương án tổ chức giao thông của cơ quan chức năng.
Trước đó, ngày 8/5, UBND phường Trường Thi đã tổ chức đối thoại với các hộ dân có đơn kiến nghị liên quan đến việc đóng đường ngang cũ tại Km93+893 để đưa đường ngang mới vào sử dụng.
Tại buổi đối thoại, UBND phường Trường Thi cam kết sẽ triển khai xây dựng tuyến đường gom dân sinh đoạn từ Km93+575 đến Km93+893. Dự án đường gom dân sinh dự kiến khởi công trong quý II và hoàn thành trong quý III/2026.
Sau buổi làm việc, đại diện các hộ dân đã thống nhất với phương án đóng đường ngang cũ và đưa đường ngang mới vào khai thác theo kế hoạch của cơ quan chức năng.
Như đã thông tin, dự án đầu tư xây dựng tuyến tỉnh lộ 485B, đoạn từ đê tả sông Đào (khu vực phà Kinh Lũng, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình) đến QL21B (phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình) có chiều dài 15,23km, tổng mức đầu tư gần 564 tỷ đồng.
Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô 2 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h, mặt đường rộng 11m. Dự án khởi công từ năm 2019 và hoàn thành vào tháng 11/2024.
Tỉnh lộ 485B được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời hoàn thiện hệ thống giao thông Vành đai II theo quy hoạch. Tuy nhiên, sau hơn một năm hoàn thành, tuyến đường vẫn chưa thể lưu thông thông suốt do vướng việc đóng đường ngang cũ tại Km93+893 để chuyển sang khai thác đường ngang mới tại Km94+250 giao cắt với tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM.
Trước đó, ghi nhận của phóng viên cho thấy đường ngang mới vẫn đóng chắn, các phương tiện trên tỉnh lộ 485B không thể đi thẳng qua đường sắt để kết nối với QL10 mà buộc phải di chuyển vòng qua đường gom dân sinh.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình, để đưa đường ngang mới vào sử dụng bắt buộc phải đóng đường ngang cũ theo quy định. Đơn vị đã đầu tư xây dựng đường gom kết nối giữa hai vị trí, phương án cũng đã được phê duyệt và Cục Đường sắt Việt Nam quyết định bãi bỏ đường ngang cũ từ ngày 6/2/2025.
Tuy nhiên, việc đóng đường ngang tại Km93+893 chưa thể triển khai do nhiều hộ dân khu vực Trình Xuyên, chợ Gạo kiến nghị giữ lại, lo ngại việc phải đi vòng xa và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi lưu thông qua QL10...
