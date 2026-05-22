Hà Nội: Phố Tân Mỹ tan hoang vì xe tải, đường lún nứt, bụi bay khắp nơi

Thứ sáu, 09:24 22/05/2026 | Đời sống
GĐXH - Tuyến phố Tân Mỹ (Hà Nội) đang trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với người tham gia giao thông và cư dân khu vực. Hoạt động thi công dự án hồ điều hòa Phú Đô kéo theo hàng loạt xe tải trọng lớn rầm rộ ra vào, làm băm nát hạ tầng giao thông và cuốn theo những làn bụi trắng xóa bủa vây môi trường sống.

Có mặt tại phố Tân Mỹ những ngày đầu tháng 5, theo ghi nhận của phóng viên, bầu không khí nơi đây luôn trong tình trạng mờ ảo, ngột ngạt không khác gì sương mù. Tuy nhiên, thứ "sương" mà người dân đang phải hít thở hằng ngày lại là những làn bụi đất dày đặc, mịn thấu xương do các xe tải hạng nặng cuốn lên mỗi khi di chuyển. Bụi không chỉ bao phủ lòng đường, vỉa hè mà còn bám một lớp dày vào những tán cây xanh dọc tuyến phố, khiến hàng cây đổi màu nhếch nhác, mất đi sức sống vốn có.

Theo lối ra vào của công trường thi công dự án hồ điều hòa Phú Đô, từng đoàn xe tải ben gắn logo các doanh nghiệp vận tải nối đuôi nhau rầm rộ hoạt động. Đáng nói, các phương tiện này mang theo lượng bùn đất, cát sỏi khổng lồ từ công trường ra ngoài, rơi vãi trực tiếp lên mặt nhựa asphalt. Qua thời gian, lượng đất cát này bị bánh xe nghiền nát thành bột và biến toàn bộ tuyến phố vốn sạch đẹp trước đây thành một "hoang mạc bụi" giữa lòng đô thị.

Xe tải hoạt động rầm rộ trên đường Tân Mỹ, Hà Nội - (ảnh Nhật Tân).

"Tình trạng này đã diễn ra liên tục từ nhiều tháng nay mà không được xử lý dứt điểm. Mặt đường thì hỏng, không khí thì ô nhiễm trầm trọng. Nhà chúng tôi đóng cửa im ỉm suốt ngày đêm nhưng bụi vẫn bám đầy đồ đạc", bà Hoa bán nước trên phố Tân Mỹ bức xúc chia sẻ.

Đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề và trực tiếp nhất chính là người điều khiển phương tiện thô sơ, xe máy và xe đạp. Di chuyển qua cung đường này, nhiều người phải một tay giữ tay lái, một tay che mũi, mắt hoặc đeo hai, ba lớp khẩu trang nhưng vẫn không thể ngăn được bụi bay vào mắt, vào phổi.

Mặt đường bị sụt lún, hư hỏng - (ảnh Nhật Tân).

Không chỉ dừng lại ở vấn đề ô nhiễm, sức nặng của dàn xe tải trọng lớn chạy với tần suất cao đã hủy hoại nghiêm trọng kết cấu mặt đường Tân Mỹ. Theo quan sát thực tế, nhiều đoạn đường bộc lộ dấu hiệu sụt lún nghiêm trọng, tạo thành những rãnh rạn nứt lồi lõm, gồ ghề dạng "ổ gà", "ổ voi".

Tại khu vực cổng ra vào công trường, mặt đường bị phủ một lớp đất cát dày. Mỗi khi xe tải tăng tốc, các "vòi rồng" bụi đất được cuốn cao hàng mét, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của các phương tiện phía sau.

Khu vực cổng vào dự án hồ điều hòa Phú Đô - (ảnh Nhật Tân)

Trong điều kiện lưu lượng giao thông trên phố Tân Mỹ luôn đông đúc, việc tầm nhìn bị hạn chế kết hợp với mặt đường trơn trượt do đất cát, sụt lún sụt đang tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông ở mức rất cao.

Đáng chú ý, tình trạng xe tải "bủa vây" con phố này không phải là chuyện ngày một ngày hai mà diễn ra liên tục, hằng ngày với mật độ dày đặc. Trước đó, vào sáng ngày 5/5, ghi nhận tại đây cũng xảy ra tình trạng xe tải lớn hoạt động rầm rộ với tần suất dày đặc, liên tục ra vào xúc đất cát làm náo loạn cả một vùng.

Xe tải ra, vào công khu tập luyện bắn cung, bắn súng rầm rộ - (ảnh Nhật Tân).

Sự việc tiếp tục tái diễn nghiêm trọng hơn vào ngày 11/5 khi hàng loạt xe tải trọng lớn tấp nập ra vào thông qua cổng của "Nhà tập luyện bắn cung, bắn súng thuộc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Hà Nội" để phục vụ thi công dự án hồ điều hòa Phú Đô.

Khu vực nhà tập luyện này là nơi hằng ngày có rất nhiều vận động viên, huấn luyện viên và người dân ra vào tập luyện, thi đấu thể dục thể thao. Việc các dòng xe tải liên tục chiếm dụng lối đi, hoạt động rầm rộ ngay khu vực huấn luyện không chỉ làm thảm đường từ cổng nhà tập luyện hướng về Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình xuống cấp, mà còn đặt tính mạng của các vận động viên vào tình trạng báo động.

Không chỉ dừng lại ở vấn đề ô nhiễm, sức nặng của dàn xe tải trọng lớn chạy với tần suất cao đã hủy hoại nghiêm trọng kết cấu mặt đường Tân Mỹ - (ảnh Nhật Tân).

Trước thực trạng xe tải có dấu hiệu vi phạm tải trọng, làm rơi vãi vật liệu và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên tuyến phố Tân Mỹ, phóng viên đã thu thập hồ sơ, hình ảnh và cung cấp thông tin trực tiếp đến Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) để lực lượng chức năng kịp thời vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông cũng như trả lại môi trường sống trong lành cho người dân, thiết nghĩ các cơ quan chức năng phường Từ Liêm và liên ngành TP Hà Nội cần có biện pháp mạnh tay hơn.

Video xe tải rầm rộ chạy trên phố Tân Mỹ ở Hà Nội:


Hà Nội: Nghẹt thở vì khói bụi từ tổ hợp trạm trộn bê tông 'lậu' trên đất nông nghiệp ở Vĩnh Thanh

Hà Nội: Nắng bụi, mưa lầy, người dân phố Thanh Bình 'kêu trời' vì dự án chậm tiến độ

Hà Nội: Phố Tân Mỹ 'oằn mình' dưới bụi bặm và dàn xe tải trọng lớn

Hà Nội: Trạm trộn bê tông 'hành' dân bằng khói bụi, ngang nhiên xả thải gây ô nhiễm nghiêm trọng

Phú Thọ yêu cầu làm rõ phản ánh lò đốt than 'né' kiểm tra, khói bụi hoành hành khu dân cư

3 con giáp có số gặp quý nhân nhờ sống tích cực

GĐXH - Theo tử vi, 3 con giáp dưới đây thường sống dĩ hòa vi quý, biết nhìn mọi chuyện theo hướng tích cực nên vận trình cũng thuận lợi hơn theo thời gian.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
