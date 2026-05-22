Hà Nội: Phố Tân Mỹ tan hoang vì xe tải, đường lún nứt, bụi bay khắp nơi
GĐXH - Tuyến phố Tân Mỹ (Hà Nội) đang trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với người tham gia giao thông và cư dân khu vực. Hoạt động thi công dự án hồ điều hòa Phú Đô kéo theo hàng loạt xe tải trọng lớn rầm rộ ra vào, làm băm nát hạ tầng giao thông và cuốn theo những làn bụi trắng xóa bủa vây môi trường sống.
Có mặt tại phố Tân Mỹ những ngày đầu tháng 5, theo ghi nhận của phóng viên, bầu không khí nơi đây luôn trong tình trạng mờ ảo, ngột ngạt không khác gì sương mù. Tuy nhiên, thứ "sương" mà người dân đang phải hít thở hằng ngày lại là những làn bụi đất dày đặc, mịn thấu xương do các xe tải hạng nặng cuốn lên mỗi khi di chuyển. Bụi không chỉ bao phủ lòng đường, vỉa hè mà còn bám một lớp dày vào những tán cây xanh dọc tuyến phố, khiến hàng cây đổi màu nhếch nhác, mất đi sức sống vốn có.
Theo lối ra vào của công trường thi công dự án hồ điều hòa Phú Đô, từng đoàn xe tải ben gắn logo các doanh nghiệp vận tải nối đuôi nhau rầm rộ hoạt động. Đáng nói, các phương tiện này mang theo lượng bùn đất, cát sỏi khổng lồ từ công trường ra ngoài, rơi vãi trực tiếp lên mặt nhựa asphalt. Qua thời gian, lượng đất cát này bị bánh xe nghiền nát thành bột và biến toàn bộ tuyến phố vốn sạch đẹp trước đây thành một "hoang mạc bụi" giữa lòng đô thị.
"Tình trạng này đã diễn ra liên tục từ nhiều tháng nay mà không được xử lý dứt điểm. Mặt đường thì hỏng, không khí thì ô nhiễm trầm trọng. Nhà chúng tôi đóng cửa im ỉm suốt ngày đêm nhưng bụi vẫn bám đầy đồ đạc", bà Hoa bán nước trên phố Tân Mỹ bức xúc chia sẻ.
Đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề và trực tiếp nhất chính là người điều khiển phương tiện thô sơ, xe máy và xe đạp. Di chuyển qua cung đường này, nhiều người phải một tay giữ tay lái, một tay che mũi, mắt hoặc đeo hai, ba lớp khẩu trang nhưng vẫn không thể ngăn được bụi bay vào mắt, vào phổi.
Không chỉ dừng lại ở vấn đề ô nhiễm, sức nặng của dàn xe tải trọng lớn chạy với tần suất cao đã hủy hoại nghiêm trọng kết cấu mặt đường Tân Mỹ. Theo quan sát thực tế, nhiều đoạn đường bộc lộ dấu hiệu sụt lún nghiêm trọng, tạo thành những rãnh rạn nứt lồi lõm, gồ ghề dạng "ổ gà", "ổ voi".
Tại khu vực cổng ra vào công trường, mặt đường bị phủ một lớp đất cát dày. Mỗi khi xe tải tăng tốc, các "vòi rồng" bụi đất được cuốn cao hàng mét, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của các phương tiện phía sau.
Trong điều kiện lưu lượng giao thông trên phố Tân Mỹ luôn đông đúc, việc tầm nhìn bị hạn chế kết hợp với mặt đường trơn trượt do đất cát, sụt lún sụt đang tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông ở mức rất cao.
Đáng chú ý, tình trạng xe tải "bủa vây" con phố này không phải là chuyện ngày một ngày hai mà diễn ra liên tục, hằng ngày với mật độ dày đặc. Trước đó, vào sáng ngày 5/5, ghi nhận tại đây cũng xảy ra tình trạng xe tải lớn hoạt động rầm rộ với tần suất dày đặc, liên tục ra vào xúc đất cát làm náo loạn cả một vùng.
Sự việc tiếp tục tái diễn nghiêm trọng hơn vào ngày 11/5 khi hàng loạt xe tải trọng lớn tấp nập ra vào thông qua cổng của "Nhà tập luyện bắn cung, bắn súng thuộc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Hà Nội" để phục vụ thi công dự án hồ điều hòa Phú Đô.
Khu vực nhà tập luyện này là nơi hằng ngày có rất nhiều vận động viên, huấn luyện viên và người dân ra vào tập luyện, thi đấu thể dục thể thao. Việc các dòng xe tải liên tục chiếm dụng lối đi, hoạt động rầm rộ ngay khu vực huấn luyện không chỉ làm thảm đường từ cổng nhà tập luyện hướng về Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình xuống cấp, mà còn đặt tính mạng của các vận động viên vào tình trạng báo động.
Trước thực trạng xe tải có dấu hiệu vi phạm tải trọng, làm rơi vãi vật liệu và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên tuyến phố Tân Mỹ, phóng viên đã thu thập hồ sơ, hình ảnh và cung cấp thông tin trực tiếp đến Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) để lực lượng chức năng kịp thời vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông cũng như trả lại môi trường sống trong lành cho người dân, thiết nghĩ các cơ quan chức năng phường Từ Liêm và liên ngành TP Hà Nội cần có biện pháp mạnh tay hơn.
Video xe tải rầm rộ chạy trên phố Tân Mỹ ở Hà Nội:
3 con giáp có số gặp quý nhân nhờ sống tích cựcĐời sống - 34 phút trước
GĐXH - Theo tử vi, 3 con giáp dưới đây thường sống dĩ hòa vi quý, biết nhìn mọi chuyện theo hướng tích cực nên vận trình cũng thuận lợi hơn theo thời gian.
Tháng sinh Âm lịch của người luôn tràn đầy nhiệt huyết: Dễ thành công khi trưởng thànhĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào các tháng Âm lịch dưới đây thường có tinh thần cầu tiến, càng trưởng thành càng dễ gặt hái thành tựu trong sự nghiệp lẫn tài chính.
Quy định mới nhất về mức lương hưu hằng tháng của quân nhân chuyên nghiệp từ 1/7/2026Đời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng sẽ tăng thêm 8% theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP. Trong đó nhóm đối tượng thụ hưởng có quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc…
Từ 1/7/2026, thu nhập trên 28 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân?Đời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Theo đề xuất của Bộ Tài chính, từ 1/7/2026, thu nhập trên 28,63 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
Xe tải chạy rầm rập trên tuyến đê sông Luộc ở Hưng Yên: Ô nhiễm môi trường, đe dọa sự an toàn của người dânĐời sống - 14 giờ trước
GĐXH - Hàng loạt xe tải trọng lớn, xe “ba chân”, “bốn chân” chở đầy đất cát, che chắn tạm bợ hoạt động với tần suất dày đặc trên đường tỉnh 224 và tuyến đê sông Luộc (xã Minh Thọ). Thực trạng này không chỉ băm nát hạ tầng giao thông, bủa vây khu dân cư bằng những “trận bão bụi” mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng của học sinh mỗi giờ tan trường.
Phú Thọ: Nữ sinh lớp 10 nhập viện cấp cứu sau trận đòn hội đồng tại nhà vệ sinhĐời sống - 15 giờ trước
GĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, một nhóm nữ sinh trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 (phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ) đã lôi một bạn học lớp 10 vào nhà vệ sinh tầng để hành hung dã man.
Tin vui cho trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố sau sáp nhập, sắp được tăng mức hưởng phụ cấp theo quy định mớiĐời sống - 19 giờ trước
GĐXH - Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, mức khoán phụ cấp với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố cao hơn so với hiện nay.
Hà Nội: Hô biến hàng ngàn m2 đất nông nghiệp thành tổ hợp sân thể thao quy mô khủng ở Yên NghĩaĐời sống - 19 giờ trước
GĐXH - Bất chấp các quy định về quản lý đất đai và trật tự xây dựng, hàng ngàn mét vuông đất nông nghiệp tại khu vực ven sông thuộc xóm An Đường (phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội) đã bị tự ý san lấp, dựng khung sắt mái tôn kiên cố để kinh doanh tổ hợp sân thể thao. Sai phạm quy mô lớn này diễn ra công khai, thách thức dư luận và tiềm ẩn nhiều hệ lụy đáng lo ngại.
Thần Tài gọi tên 3 con giáp cuối tháng 5: Dễ có khoản tiền bất ngờĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Cuối tháng 5 được xem là giai đoạn nhiều chuyển động tích cực về tài chính với một số con giáp.
Ai phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cao nhất từ 1/7 khi mức lương cơ sở tăng?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là những đối tượng có mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cao nhất khi mức lương cơ sở tăng.
5 con giáp sống hiền lành nên càng về già càng hưởng lộcĐời sống
GĐXH - Người xưa thường nói "hiền lương sinh phú quý", và những con giáp dưới đây chính là minh chứng rõ ràng cho điều đó.