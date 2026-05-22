Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Đây là nguyên nhân khiến thời tiết Hà Nội và miền Bắc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày tới

Thứ sáu, 14:48 22/05/2026 | Đời sống
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, tổ hợp các hình thái gây mưa tại khu vực Bắc Bộ trong những ngày qua sẽ hoàn toàn suy yếu. Thay thế vào đó là hoạt động của vùng áp thấp nóng phía Tây khiến thời tiết Hà Nội và Bắc Bộ nắng nóng kéo dài.

Nắng nóng miền Bắc

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, ngày hôm nay (22/5), khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Nam Phú Thọ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Dự báo thời tiết nắng nóng miền Bắc

Theo dự báo thời tiết ngày 23/5, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

TIN LIÊN QUAN

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Nắng nóng diện rộng ở những khu vực trên còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý: Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Đây là nguyên nhân khiến thời tiết Hà Nội và Bắc Bộ nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày tới - Ảnh 4.

Theo dự báo thời tiết, nắng nóng miền Bắc sẽ kéo dài trong những ngày tới. Ảnh minh họa: TL

Nguyên nhân nắng nóng miền Bắc

Chia sẻ với báo chí, ông Vũ Tuấn Anh (Dự báo viên Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho biết, ngày 22/5, tổ hợp các hình thái gây mưa tại khu vực Bắc Bộ trong những ngày qua sẽ hoàn toàn suy yếu, thay thế vào đó là hoạt động của vùng áp thấp nóng phía Tây.

Từ hôm nay (22/5), nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở khu vực miền Trung, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C; một số nơi ở vùng núi phía Tây sẽ có nắng nóng trên 37 độ C.

Ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ (bao gồm cả Thủ đô Hà Nội) và phía Nam của Phú Thọ (tỉnh Hoà Bình cũ) dự kiến sẽ có nắng nóng, với nền nhiệt độ từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Ông Vũ Tuấn Anh cho biết thêm, từ ngày 23/5, cùng với sự phát triển của vùng áp thấp nóng phía Tây, nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn bộ khu vực Bắc Bộ. Ngoài ra, ở Trung Bộ còn ảnh hưởng của gió phơn (gió Lào) nên thời tiết có thể còn nóng hơn.

Đỉnh điểm của đợt nắng nóng được nhận định kéo dài từ ngày 24 đến ngày 27/5. Nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ và Trung Bộ dao động từ 36-39 độ C. Không ngoại trừ một số nơi ở Bắc Bộ và phía Tây từ Thanh Hoá đến Huế sẽ có nắng nóng trên 39 độ C.

"So với đợt nắng nóng gần đây nhất từ ngày 13 đến 16/5, thì đợt nắng nóng sắp tới sẽ gay gắt hơn nhiều. Người dân cần đặc biệt lưu ý các biện pháp phòng tránh để bảo vệ sức khoẻ...", ông Vũ Tuấn Anh chia sẻ thông tin.

Đây là nguyên nhân khiến thời tiết Hà Nội và Bắc Bộ nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày tới - Ảnh 5.Điểm danh những tỉnh thành nắng nóng, có mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng trải rộng khắp các khu vực trên cả nước. Trong đó vùng núi phía Tây của Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Đây là nguyên nhân khiến thời tiết Hà Nội và Bắc Bộ nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày tới - Ảnh 6.Thời điểm miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau mưa dông

GĐXH - Miền Bắc sắp đón nắng nóng quay trở lại từ khoảng ngày 12 - 13/5/2026, sau khi chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh và mưa lớn vào ngày 10/5.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng lan rộng khắp Bắc Bộ, Thủ đô mức nhiệt cao nhất bao nhiêu?

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng lan rộng khắp Bắc Bộ, Thủ đô mức nhiệt cao nhất bao nhiêu?

Miền Bắc chuẩn bị đón nắng nóng gay gắt sau đợt mưa dông kéo dài

Miền Bắc chuẩn bị đón nắng nóng gay gắt sau đợt mưa dông kéo dài

Bắc Bộ, Trung Bộ kết thúc nắng nóng gay gắt ở thời điểm này

Bắc Bộ, Trung Bộ kết thúc nắng nóng gay gắt ở thời điểm này

Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh sau đợt nắng nóng như thiêu đốt

Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh sau đợt nắng nóng như thiêu đốt

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô mức nhiệt cao nhất bao nhiêu?

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô mức nhiệt cao nhất bao nhiêu?

Cùng chuyên mục

Độc đáo tục rửa trứng gà ở suối thiêng của người Ơ Đu

Độc đáo tục rửa trứng gà ở suối thiêng của người Ơ Đu

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Sau tiếng sấm đầu tiên vang lên giữa núi rừng miền tây Nghệ An, người Ơ Đu ở bản Văng Môn lại mang những quả trứng gà luộc ra suối thiêng Nậm Ngân để “rửa xui”, cầu cho mùa màng tốt tươi, bản làng yên vui và con cháu khỏe mạnh.

Hà Nội: Phố Tân Mỹ tan hoang vì xe tải, đường lún nứt, bụi bay khắp nơi

Hà Nội: Phố Tân Mỹ tan hoang vì xe tải, đường lún nứt, bụi bay khắp nơi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tuyến phố Tân Mỹ (Hà Nội) đang trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với người tham gia giao thông và cư dân khu vực. Hoạt động thi công dự án hồ điều hòa Phú Đô kéo theo hàng loạt xe tải trọng lớn rầm rộ ra vào, làm băm nát hạ tầng giao thông và cuốn theo những làn bụi trắng xóa bủa vây môi trường sống.

3 con giáp có số gặp quý nhân nhờ sống tích cực

3 con giáp có số gặp quý nhân nhờ sống tích cực

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, 3 con giáp dưới đây thường sống dĩ hòa vi quý, biết nhìn mọi chuyện theo hướng tích cực nên vận trình cũng thuận lợi hơn theo thời gian.

Tháng sinh Âm lịch của người luôn tràn đầy nhiệt huyết: Dễ thành công khi trưởng thành

Tháng sinh Âm lịch của người luôn tràn đầy nhiệt huyết: Dễ thành công khi trưởng thành

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào các tháng Âm lịch dưới đây thường có tinh thần cầu tiến, càng trưởng thành càng dễ gặt hái thành tựu trong sự nghiệp lẫn tài chính.

Quy định mới nhất về mức lương hưu hằng tháng của quân nhân chuyên nghiệp từ 1/7/2026

Quy định mới nhất về mức lương hưu hằng tháng của quân nhân chuyên nghiệp từ 1/7/2026

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng sẽ tăng thêm 8% theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP. Trong đó nhóm đối tượng thụ hưởng có quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc…

Từ 1/7/2026, thu nhập trên 28 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Từ 1/7/2026, thu nhập trên 28 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Theo đề xuất của Bộ Tài chính, từ 1/7/2026, thu nhập trên 28,63 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Xe tải chạy rầm rập trên tuyến đê sông Luộc ở Hưng Yên: Ô nhiễm môi trường, đe dọa sự an toàn của người dân

Xe tải chạy rầm rập trên tuyến đê sông Luộc ở Hưng Yên: Ô nhiễm môi trường, đe dọa sự an toàn của người dân

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt xe tải trọng lớn, xe “ba chân”, “bốn chân” chở đầy đất cát, che chắn tạm bợ hoạt động với tần suất dày đặc trên đường tỉnh 224 và tuyến đê sông Luộc (xã Minh Thọ). Thực trạng này không chỉ băm nát hạ tầng giao thông, bủa vây khu dân cư bằng những “trận bão bụi” mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng của học sinh mỗi giờ tan trường.

Phú Thọ: Nữ sinh lớp 10 nhập viện cấp cứu sau trận đòn hội đồng tại nhà vệ sinh

Phú Thọ: Nữ sinh lớp 10 nhập viện cấp cứu sau trận đòn hội đồng tại nhà vệ sinh

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, một nhóm nữ sinh trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 (phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ) đã lôi một bạn học lớp 10 vào nhà vệ sinh tầng để hành hung dã man.

Tin vui cho trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố sau sáp nhập, sắp được tăng mức hưởng phụ cấp theo quy định mới

Tin vui cho trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố sau sáp nhập, sắp được tăng mức hưởng phụ cấp theo quy định mới

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, mức khoán phụ cấp với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố cao hơn so với hiện nay.

Hà Nội: Hô biến hàng ngàn m2 đất nông nghiệp thành tổ hợp sân thể thao quy mô khủng ở Yên Nghĩa

Hà Nội: Hô biến hàng ngàn m2 đất nông nghiệp thành tổ hợp sân thể thao quy mô khủng ở Yên Nghĩa

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Bất chấp các quy định về quản lý đất đai và trật tự xây dựng, hàng ngàn mét vuông đất nông nghiệp tại khu vực ven sông thuộc xóm An Đường (phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội) đã bị tự ý san lấp, dựng khung sắt mái tôn kiên cố để kinh doanh tổ hợp sân thể thao. Sai phạm quy mô lớn này diễn ra công khai, thách thức dư luận và tiềm ẩn nhiều hệ lụy đáng lo ngại.

Xem nhiều

4 giờ sinh Âm lịch phạm đào hoa xấu theo Bát tự: Dễ vướng tình tay ba, hôn nhân nhiều sóng gió

4 giờ sinh Âm lịch phạm đào hoa xấu theo Bát tự: Dễ vướng tình tay ba, hôn nhân nhiều sóng gió

Đời sống

GĐXH - Theo quan niệm Bát tự, có những giờ sinh Âm lịch được cho là mang "đào hoa xấu", khiến đường tình cảm của một người dễ gặp trắc trở.

Phú Thọ: Nữ sinh lớp 10 nhập viện cấp cứu sau trận đòn hội đồng tại nhà vệ sinh

Phú Thọ: Nữ sinh lớp 10 nhập viện cấp cứu sau trận đòn hội đồng tại nhà vệ sinh

Đời sống
Thần Tài gọi tên 3 con giáp cuối tháng 5: Dễ có khoản tiền bất ngờ

Thần Tài gọi tên 3 con giáp cuối tháng 5: Dễ có khoản tiền bất ngờ

Đời sống
Hà Nội: Hô biến hàng ngàn m2 đất nông nghiệp thành tổ hợp sân thể thao quy mô khủng ở Yên Nghĩa

Hà Nội: Hô biến hàng ngàn m2 đất nông nghiệp thành tổ hợp sân thể thao quy mô khủng ở Yên Nghĩa

Đời sống
Tháng sinh Âm lịch của người luôn tràn đầy nhiệt huyết: Dễ thành công khi trưởng thành

Tháng sinh Âm lịch của người luôn tràn đầy nhiệt huyết: Dễ thành công khi trưởng thành

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top