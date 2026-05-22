Đây là nguyên nhân khiến thời tiết Hà Nội và miền Bắc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày tới
GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, tổ hợp các hình thái gây mưa tại khu vực Bắc Bộ trong những ngày qua sẽ hoàn toàn suy yếu. Thay thế vào đó là hoạt động của vùng áp thấp nóng phía Tây khiến thời tiết Hà Nội và Bắc Bộ nắng nóng kéo dài.
Nắng nóng miền Bắc
Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, ngày hôm nay (22/5), khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Nam Phú Thọ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.
Dự báo thời tiết nắng nóng miền Bắc
Theo dự báo thời tiết ngày 23/5, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.
Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.
Nắng nóng diện rộng ở những khu vực trên còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.
Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Lưu ý: Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.
Nguyên nhân nắng nóng miền Bắc
Chia sẻ với báo chí, ông Vũ Tuấn Anh (Dự báo viên Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho biết, ngày 22/5, tổ hợp các hình thái gây mưa tại khu vực Bắc Bộ trong những ngày qua sẽ hoàn toàn suy yếu, thay thế vào đó là hoạt động của vùng áp thấp nóng phía Tây.
Từ hôm nay (22/5), nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở khu vực miền Trung, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C; một số nơi ở vùng núi phía Tây sẽ có nắng nóng trên 37 độ C.
Ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ (bao gồm cả Thủ đô Hà Nội) và phía Nam của Phú Thọ (tỉnh Hoà Bình cũ) dự kiến sẽ có nắng nóng, với nền nhiệt độ từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.
Ông Vũ Tuấn Anh cho biết thêm, từ ngày 23/5, cùng với sự phát triển của vùng áp thấp nóng phía Tây, nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn bộ khu vực Bắc Bộ. Ngoài ra, ở Trung Bộ còn ảnh hưởng của gió phơn (gió Lào) nên thời tiết có thể còn nóng hơn.
Đỉnh điểm của đợt nắng nóng được nhận định kéo dài từ ngày 24 đến ngày 27/5. Nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ và Trung Bộ dao động từ 36-39 độ C. Không ngoại trừ một số nơi ở Bắc Bộ và phía Tây từ Thanh Hoá đến Huế sẽ có nắng nóng trên 39 độ C.
"So với đợt nắng nóng gần đây nhất từ ngày 13 đến 16/5, thì đợt nắng nóng sắp tới sẽ gay gắt hơn nhiều. Người dân cần đặc biệt lưu ý các biện pháp phòng tránh để bảo vệ sức khoẻ...", ông Vũ Tuấn Anh chia sẻ thông tin.
