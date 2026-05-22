Tiếp vụ xe tải chạy rầm rập trên tuyến đê sông Luộc ở Hưng Yên: Theo dấu xe từ bến sông đến công trường san lấp
GĐXH - Sau nhiều ngày theo dấu các đoàn xe "hung thần" hoạt động rầm rộ ở xã Minh Thọ, phóng viên đã ghi nhận cảnh xe tải tấp nập lấy vật liệu tại các bến bãi ven sông Luộc rồi rải bụi khắp đường quê và đến địa điểm san lấp.
Sau khi phản ánh tình trạng hàng loạt xe tải hạng nặng ngày đêm phủ bụi khu dân cư, hoạt động rầm rộ trên tuyến đường tỉnh 224 và đê Hữu Luộc đoạn qua xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên, phóng viên Gia đình và Xã hội tiếp tục bám theo hành trình của những chiếc xe ben “3 chân”, “4 chân” để tìm lời giải cho câu hỏi: Những đoàn xe này đang lấy vật liệu từ đâu và chở đi đâu?
Theo ghi nhận thực tế trong nhiều ngày đầu và giữa tháng 5/2026, trên tuyến đê Hữu Luộc và khu vực thôn Bến Hiệp liên tục xuất hiện nhiều xe tải ben mang biển kiểm soát đầu 89 và 17, trên thành xe gắn tên các doanh nghiệp, đội xe vận tải hoạt động rầm rộ.
Các phương tiện ghi nhận gồm nhiều biển kiểm soát như: 89C-351.42 gắn tên Quang Tuấn; 90C-052.55 gắn chữ KG; 17C-003.49; 15K-586.29; 17A-553.77; 34C-089.44; 17A-581.71; 17A-495.19; 89C-369.04; 17H-020.24 gắn tên Quang Tuấn; 17H-020.42 Quang Tuấn; 89A-840.87 Quang Tuấn; 17C-089.54 Quang Tuấn; 12C-050.40 Quang Tuấn; 17C-199.74; 89C-366.27 Quang Tuấn; 17A-543.59; 17C-102.30 Quang Tuấn; 17C-219.67; 90C-056.79; 17D-010.35 Quang Tuấn...
Từ sáng sớm tới chiều tối, từng đoàn xe ben chở đầy cát, đất nối đuôi nhau chạy qua khu dân cư với tốc độ khá cao. Mỗi lần xe đi qua, bụi đất lại cuộn lên thành từng đám mù mịt, phủ trắng mặt đường, cây cối và nhà dân hai bên tuyến đường và đê Hữu Luộc.
Để làm rõ nguồn gốc vật liệu, trong vai người đi đường, phóng viên bí mật bám theo nhiều xe tải ben từ khu vực thôn Bến Hiệp. Sau khi vượt qua tuyến đường tỉnh 224, các xe rẽ lên đê Hữu Luộc hướng về phía đền Ngọc Quế rồi lần lượt đổ dồn về hàng loạt bến bãi tập kết vật liệu xây dựng nằm ven sông Luộc, thuộc địa phận xã Minh Thọ.
Có mặt tại hiện trường vào các ngày 12, 13 và 20/5, phóng viên ghi nhận cả khu vực ven sông hoạt động nhộn nhịp như một “đại công trường” thu nhỏ.
Tại đây, hàng loạt xe ben loại lớn nối đuôi nhau ra vào liên tục. Dọc bờ sông Luộc, nhiều tàu và sà lan chở đầy cát, đất neo đậu sát mép bãi. Trên bờ, máy xúc hoạt động liên hồi, liên tục múc vật liệu từ khoang tàu lên thùng xe tải.
Theo ghi nhận thực tế, chỉ mất vài phút, một chiếc xe ben “4 chân” đã được chất đầy cát hoặc vật liệu xây dựng. Sau khi phủ bạt sơ sài, các xe lập tức nối đuôi nhau lao lên tuyến đê Hữu Luộc.
Đáng chú ý, đa số các xe tải đến đây lấy vật liệu trực tiếp từ các sà lan đang neo đậu cạnh những điểm cẩu vật liệu ven sông Luộc. Theo thông tin phóng viên ghi nhận từ đại diện Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên, các điểm cẩu vật liệu tại khu vực này chưa được cơ quan chuyên môn cấp phép theo quy định.
Quan sát từ trên cao cho thấy khu vực ven sông tồn tại nhiều bãi tập kết vật liệu xây dựng với quy mô lớn. Nhiều điểm chứa hàng nghìn mét khối cát, đá, vật liệu san lấp nằm sát chân đê và khu dân cư.
Điều đáng nói, dù lượng xe tải ra vào dày đặc nhưng khu vực này hầu như không có biện pháp hạn chế bụi hay đảm bảo vệ sinh môi trường. Mặt đường quanh bến bãi phủ kín đất cát rơi vãi, nhiều đoạn nhếch nhác, lầy lội.
Sau khi rời khu vực ven sông Luộc, phóng viên tiếp tục bám theo đoàn xe tải. Theo hành trình ghi nhận được, các xe chạy thẳng lên đê Hữu Luộc rồi băng qua khu dân cư đông đúc ở thôn Bến Hiệp - nơi người dân trước đó đã nhiều lần phản ánh tình trạng bụi bẩn, tiếng ồn và nguy cơ mất an toàn giao thông.
Đáng chú ý, nhiều xe ben dù chở đầy vật liệu vẫn lưu thông với tốc độ cao khi đi qua khu vực trường học và nhà dân san sát hai bên đường.
Tiếp tục di chuyển theo đoàn xe, phóng viên ghi nhận các xe tải sau đó hướng về tuyến đường tỉnh 396B. Điểm cuối hành trình của một số xe là khu vực đang triển khai san lấp mặt bằng gần làng Hào Long. Một số phương tiện di chuyển đi nơi khác...
Tại đây, hàng loạt xe ben liên tục ra vào công trường để đổ vật liệu san lấp. Nhiều máy xúc hoạt động liên tục, tạo nên khung cảnh bụi mù và tiếng động cơ vang dội cả khu vực.
Theo quan sát, chỉ trong thời gian ngắn đã có hàng chục lượt xe ben vận chuyển vật liệu từ khu vực ven sông Luộc tới điểm san lấp này.
Một số người dân sinh sống gần tuyến đường cho biết tình trạng xe tải hoạt động rầm rộ đã kéo dài suốt nhiều tháng nay. “Ngày nào cũng vậy, xe chạy từ sáng tới tối. Xe chở đầy cát đất, chạy nhanh nên bụi bay mù trời. Trẻ con đi học, người già đi bộ đều rất nguy hiểm”, ông Trung, người dân địa phương phản ánh.
Không chỉ nguy cơ ô nhiễm môi trường, người dân còn lo ngại việc xe tải trọng lớn liên tục chạy trên đê Hữu Luộc sẽ ảnh hưởng tới kết cấu tuyến đê, đặc biệt trong mùa mưa bão.
Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, tại nhiều đoạn lên xuống đê đã xuất hiện dấu hiệu hằn lún, bong tróc mặt đường. Một số vị trí kết nối với khu vực bến bãi ven sông cũng xuống cấp nghiêm trọng do xe tải cày xới mỗi ngày.
Điều khiến dư luận đặt dấu hỏi là các bến bãi vật liệu xây dựng ven sông Luộc này đang hoạt động theo cơ chế nào? Việc tập kết khối lượng lớn vật liệu sát chân đê, để hàng loạt xe tải trọng lớn hoạt động liên tục trên tuyến đê Hữu Luộc có được cơ quan chức năng cấp phép và kiểm tra thường xuyên hay không?
Liên quan tới những phản ánh của người dân về tình trạng đường sá xuống cấp, xe tải hoạt động rầm rộ, dấu hiệu vi phạm tại các bến bãi vật liệu xây dựng và công tác kiểm tra, xử lý, ngày 13/5, phóng viên đã liên hệ, cung cấp thông tin tới UBND xã Minh Thọ.
Tại đây, ông Nguyễn Duy Mạnh - Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Minh Thọ cùng đại diện bộ phận chuyên môn của xã đã tiếp nhận thông tin. Đại diện UBND xã cho biết lãnh đạo địa phương đang đi vắng và sẽ tiến hành kiểm tra, sau đó hẹn phóng viên làm việc vào tuần kế tiếp. Tuy nhiên, tới ngày 20/5, khi phóng viên quay trở lại để trao đổi về kết quả kiểm tra, xử lý thì phía địa phương vẫn chưa cung cấp được thông tin cụ thể.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Viết Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Minh Thọ cho biết địa phương sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát hồ sơ, thủ tục liên quan do sau quá trình sáp nhập đơn vị hành chính còn nhiều nội dung cần đối chiếu, kiểm tra lại.
Trong khi đó, theo ghi nhận thực tế của phóng viên, đoàn xe ben chở vật liệu hằng ngày vẫn nối đuôi nhau ra vào các bến bãi ven sông Luộc, tiếp tục phủ bụi ở khu dân cư xã Minh Thọ trước khi tỏa đi nhiều công trường san lấp trên địa bàn.
Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin về hoạt động của các bến bãi vật liệu xây dựng ven sông Luộc.
Video theo dấu xe tải từ bến sông đến công trường san lấp ở Minh Thọ, Hưng Yên:
