Hà Nội: Cắt 'chuồng cọp', giải cứu 4 người kẹt trong ngôi nhà 5 tầng bốc cháy rạng sáng

Thông tin ban đầu, vào khoảng 4h07' sáng ngày 11/6/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy khẩn cấp tại số nhà 7, khu tập thể Cục Đối ngoại, tổ dân phố số 52, phường Phương Liệt.

Ngay sau khi nhận được lệnh điều động, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12 đã lập tức điều 2 xe chữa cháy, 1 xe téc, 1 xe máy chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường. Nhận thấy tính chất phức tạp của vụ việc, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 9 cũng nhanh chóng chi viện thêm 1 xe chữa cháy phối hợp tham gia dập lửa và tổ chức cứu nạn.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận từ mái nhà liền kề để tiếp cận vị trí các nạn nhân. Ảnh: CAHN

Diện tích đám cháy được xác định rộng khoảng 45m2 thuộc một ngôi nhà kiên cố cao 5 tầng. Ngọn lửa bùng phát dữ dội từ khu vực phòng ngủ ở tầng 2, sau đó khói đen đặc quánh kèm theo nhiệt độ cao nhanh chóng lan ra toàn bộ không gian các tầng phía trên của ngôi nhà.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bên trong nhà có tổng cộng 5 người đang ngủ say. Khi phát hiện đám cháy, chủ nhà đã may mắn tự chạy thoát ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, 4 người còn lại bị khói dày đặc vây rát, không thể tự thoát thân và rơi vào tình trạng mắc kẹt khi lối thoát hiểm phía ban công đã bị rào kín bởi hệ thống khung sắt chuồng cọp.

Các mũi công tác của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã lập tức chia làm hai hướng: vừa phun nước áp lực cao để dập tắt gốc lửa từ tầng 2, ngăn cháy lan, vừa triển khai tổ trinh sát khẩn trương tìm kiếm người bị nạn.

Các nạn nhân được cảnh sát hỗ trợ đưa ra ngoài an toàn. Ảnh: CAHN

Nhận định việc tiếp cận từ cầu thang bộ vô cùng khó khăn do khói độc bủa vây, các chiến sĩ cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận từ phần mái của ngôi nhà liền kề. Sử dụng các thiết bị chuyên dụng, lực lượng chức năng đã khẩn trương cắt phá các thanh khung sắt "chuồng cọp" kiên cố để mở đường tiếp cận vị trí các nạn nhân.

Chỉ sau ít phút, cả 4 người mắc kẹt đã được các chiến sĩ hướng dẫn, dìu sang mái nhà bên cạnh và đưa xuống mặt đất an toàn. Ngay sau đó, các nạn nhân được xe cứu thương chuyển thẳng tới Bệnh viện Bưu điện để kiểm tra, chăm sóc sức khỏe. Theo đánh giá sơ bộ từ các bác sĩ, sức khỏe của các nạn nhân hiện tại cơ bản đã ổn định, chủ yếu bị ảnh hưởng về mặt tâm lý do hoảng loạn.

Đến khoảng 5h25 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Hiện nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ hỏa hoạn đang được các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra và làm rõ.