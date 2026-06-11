Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Cắt 'chuồng cọp', giải cứu 4 người kẹt trong ngôi nhà 5 tầng bốc cháy rạng sáng

Thứ năm, 12:07 11/06/2026 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Rạng sáng 11/6, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà dân cao 5 tầng thuộc phường Phương Liệt (Hà Nội). Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phải tiếp cận từ mái nhà bên cạnh, cắt tung khung sắt "chuồng cọp" để giải cứu an toàn 4 người đang bị mắc kẹt bên trong làn khói độc.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 4h07' sáng ngày 11/6/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy khẩn cấp tại số nhà 7, khu tập thể Cục Đối ngoại, tổ dân phố số 52, phường Phương Liệt.

Ngay sau khi nhận được lệnh điều động, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12 đã lập tức điều 2 xe chữa cháy, 1 xe téc, 1 xe máy chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường. Nhận thấy tính chất phức tạp của vụ việc, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 9 cũng nhanh chóng chi viện thêm 1 xe chữa cháy phối hợp tham gia dập lửa và tổ chức cứu nạn.

Hà Nội: Giải cứu 4 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà 5 tầng rạng sáng 2026 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận từ mái nhà liền kề để tiếp cận vị trí các nạn nhân. Ảnh: CAHN

Diện tích đám cháy được xác định rộng khoảng 45m2 thuộc một ngôi nhà kiên cố cao 5 tầng. Ngọn lửa bùng phát dữ dội từ khu vực phòng ngủ ở tầng 2, sau đó khói đen đặc quánh kèm theo nhiệt độ cao nhanh chóng lan ra toàn bộ không gian các tầng phía trên của ngôi nhà.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bên trong nhà có tổng cộng 5 người đang ngủ say. Khi phát hiện đám cháy, chủ nhà đã may mắn tự chạy thoát ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, 4 người còn lại bị khói dày đặc vây rát, không thể tự thoát thân và rơi vào tình trạng mắc kẹt khi lối thoát hiểm phía ban công đã bị rào kín bởi hệ thống khung sắt chuồng cọp.

Các mũi công tác của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã lập tức chia làm hai hướng: vừa phun nước áp lực cao để dập tắt gốc lửa từ tầng 2, ngăn cháy lan, vừa triển khai tổ trinh sát khẩn trương tìm kiếm người bị nạn.

Hà Nội: Giải cứu 4 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà 5 tầng rạng sáng 2026 - Ảnh 2.

Các nạn nhân được cảnh sát hỗ trợ đưa ra ngoài an toàn. Ảnh: CAHN

Nhận định việc tiếp cận từ cầu thang bộ vô cùng khó khăn do khói độc bủa vây, các chiến sĩ cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận từ phần mái của ngôi nhà liền kề. Sử dụng các thiết bị chuyên dụng, lực lượng chức năng đã khẩn trương cắt phá các thanh khung sắt "chuồng cọp" kiên cố để mở đường tiếp cận vị trí các nạn nhân.

Chỉ sau ít phút, cả 4 người mắc kẹt đã được các chiến sĩ hướng dẫn, dìu sang mái nhà bên cạnh và đưa xuống mặt đất an toàn. Ngay sau đó, các nạn nhân được xe cứu thương chuyển thẳng tới Bệnh viện Bưu điện để kiểm tra, chăm sóc sức khỏe. Theo đánh giá sơ bộ từ các bác sĩ, sức khỏe của các nạn nhân hiện tại cơ bản đã ổn định, chủ yếu bị ảnh hưởng về mặt tâm lý do hoảng loạn.

Đến khoảng 5h25 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Hiện nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ hỏa hoạn đang được các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra và làm rõ.

Hà Nội: Giải cứu 4 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà 5 tầng rạng sáng 2026 - Ảnh 3.Hà Nội: Cháy lớn kèm khói đen bao trùm cửa hàng xe máy ở Hoài Đức

GĐXH - Trưa 1/6, một vụ hỏa hoạn lớn đã bất ngờ xảy ra tại cửa hàng kinh doanh xe máy điện ở xã Hoài Đức (TP Hà Nội). Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khẩn trương huy động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa, ngăn cháy lan.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: Hơn một tháng mòn mỏi chờ phản hồi về các nhà xưởng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ từ phường Đại Mỗ

Hà Nội: Hơn một tháng mòn mỏi chờ phản hồi về các nhà xưởng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ từ phường Đại Mỗ

Hà Nội: Cháy lớn kèm khói đen bao trùm cửa hàng xe máy ở Hoài Đức

Hà Nội: Cháy lớn kèm khói đen bao trùm cửa hàng xe máy ở Hoài Đức

Hà Nội: Xe buýt cháy trơ khung trên phố Lý Thường Kiệt, hàng chục hành khách may mắn thoát nạn

Hà Nội: Xe buýt cháy trơ khung trên phố Lý Thường Kiệt, hàng chục hành khách may mắn thoát nạn

Hà Nội: Cháy nhà dân tại xã Quốc Oai lúc rạng sáng khiến một người tử vong

Hà Nội: Cháy nhà dân tại xã Quốc Oai lúc rạng sáng khiến một người tử vong

Bên trong Volume Club ở Hà Nội trước vụ cháy khiến 1 người tử vong ra sao?

Bên trong Volume Club ở Hà Nội trước vụ cháy khiến 1 người tử vong ra sao?

Cùng chuyên mục

Xót xa cảnh cháu bé 3 tuổi bị xe tải tông tử vong khi đột ngột băng qua đường

Xót xa cảnh cháu bé 3 tuổi bị xe tải tông tử vong khi đột ngột băng qua đường

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Một vụ tai nạn giao thông đau lòng vừa xảy ra vào trưa nay (11/6) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk khi một cháu bé sinh năm 2023 bất ngờ băng qua đường và bị xe tải tông trúng dẫn đến tử vong.

Thiếu tá CSGT dùng xe chuyên dụng đưa nam sinh Hải Phòng gặp sự cố trên đường đến điểm thi

Thiếu tá CSGT dùng xe chuyên dụng đưa nam sinh Hải Phòng gặp sự cố trên đường đến điểm thi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Trong lúc trên đường đến điểm thi làm bài môn Toán, thí sinh H.T.Đ không may gặp sự cố do xe máy điện hỏng tại chân cầu An Đồng, may mắn sau đó được thiếu tá CSGT dùng phương tiện chuyên dụng hỗ trợ kịp thời.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo khẩn trương làm rõ tình trạng hàng vạn người dân dùng 'nước sạch' nhiều cặn bẩn

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo khẩn trương làm rõ tình trạng hàng vạn người dân dùng 'nước sạch' nhiều cặn bẩn

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa phát đi chỉ đạo của Chủ tịch Thành phố yêu cầu Sở Xây dựng và UBND xã Tây Phương làm rõ tình trạng hàng vạn người dân xã này dùng 'nước sạch' nhiều cặn bẩn.

4 con giáp bước vào chu kỳ may mắn, tài lộc và có cơ hội phát triển

4 con giáp bước vào chu kỳ may mắn, tài lộc và có cơ hội phát triển

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Bước qua khó khăn, 4 con giáp này bước vào chu kỳ may mắn, tài lộc và cơ hội phát triển chào đón.

Công an Hưng Yên công bố danh sách hàng loạt biển số xe ô tô bị phạt nguội, trong đó có nhiều biển xe Hà Nội

Công an Hưng Yên công bố danh sách hàng loạt biển số xe ô tô bị phạt nguội, trong đó có nhiều biển xe Hà Nội

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên công bố danh sách 106 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 1-7/6/2026.

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người tài hoa, thành đạt sớm

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người tài hoa, thành đạt sớm

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số này thường được đánh giá là sở hữu tư duy sắc bén, dễ tạo dựng thành tựu từ khi còn trẻ.

5 con giáp nữ khiến chồng khóc thét vì tốc độ mua sắm

5 con giáp nữ khiến chồng khóc thét vì tốc độ mua sắm

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Trong số 12 con giáp, có những cô nàng nổi tiếng tiêu tiền mạnh tay, sẵn sàng chi gần hết lương tháng chỉ để đổi lấy niềm vui hoặc sở hữu thứ mình mong muốn.

Những quy định cần biết khi cha mẹ muốn sang tên sổ đỏ cho con năm 2026

Những quy định cần biết khi cha mẹ muốn sang tên sổ đỏ cho con năm 2026

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Sang tên sổ đỏ là cách gọi của người dân để chỉ thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất. Năm 2026, khi cha mẹ muốn sang tên sổ đỏ cho con cần thực hiện những quy định gì?

Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội: Các bến bãi ven sông Luộc ở Hưng Yên tạm dừng hoạt động

Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội: Các bến bãi ven sông Luộc ở Hưng Yên tạm dừng hoạt động

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Sau loạt bài phản ánh về hoạt động của các bến bãi vật liệu ven sông Luộc, tình trạng xe tải chở vật liệu gây ô nhiễm môi trường và những dấu hiệu bất cập trong công tác quản lý, các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên đã vào cuộc kiểm tra, yêu cầu nhiều bến bãi tạm dừng hoạt động, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục ảnh hưởng đối với khu dân cư.

Bắc Ninh: Danh sách 734 trường hợp vi phạm tốc độ, bị phạt nguội từ 1/6 - 7/6

Bắc Ninh: Danh sách 734 trường hợp vi phạm tốc độ, bị phạt nguội từ 1/6 - 7/6

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 1/6 - 7/6/2026, qua phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện và lên danh sách phạt nguội 734 trường hợp chạy quá tốc độ quy định.

Xem nhiều

Những quy định cần biết khi cha mẹ muốn sang tên sổ đỏ cho con năm 2026

Những quy định cần biết khi cha mẹ muốn sang tên sổ đỏ cho con năm 2026

Đời sống

GĐXH - Sang tên sổ đỏ là cách gọi của người dân để chỉ thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất. Năm 2026, khi cha mẹ muốn sang tên sổ đỏ cho con cần thực hiện những quy định gì?

Thần Tài mở kho phát lộc nửa cuối năm: 4 con giáp đón vận may hiếm có

Thần Tài mở kho phát lộc nửa cuối năm: 4 con giáp đón vận may hiếm có

Đời sống
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người tài hoa, thành đạt sớm

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người tài hoa, thành đạt sớm

Đời sống
4 con giáp bước vào chu kỳ may mắn, tài lộc và có cơ hội phát triển

4 con giáp bước vào chu kỳ may mắn, tài lộc và có cơ hội phát triển

Đời sống
Công an Hưng Yên công bố danh sách hàng loạt biển số xe ô tô bị phạt nguội, trong đó có nhiều biển xe Hà Nội

Công an Hưng Yên công bố danh sách hàng loạt biển số xe ô tô bị phạt nguội, trong đó có nhiều biển xe Hà Nội

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top