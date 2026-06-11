Hà Nội: Cắt 'chuồng cọp', giải cứu 4 người kẹt trong ngôi nhà 5 tầng bốc cháy rạng sáng
GĐXH - Rạng sáng 11/6, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà dân cao 5 tầng thuộc phường Phương Liệt (Hà Nội). Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phải tiếp cận từ mái nhà bên cạnh, cắt tung khung sắt "chuồng cọp" để giải cứu an toàn 4 người đang bị mắc kẹt bên trong làn khói độc.
Thông tin ban đầu, vào khoảng 4h07' sáng ngày 11/6/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy khẩn cấp tại số nhà 7, khu tập thể Cục Đối ngoại, tổ dân phố số 52, phường Phương Liệt.
Ngay sau khi nhận được lệnh điều động, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12 đã lập tức điều 2 xe chữa cháy, 1 xe téc, 1 xe máy chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường. Nhận thấy tính chất phức tạp của vụ việc, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 9 cũng nhanh chóng chi viện thêm 1 xe chữa cháy phối hợp tham gia dập lửa và tổ chức cứu nạn.
Diện tích đám cháy được xác định rộng khoảng 45m2 thuộc một ngôi nhà kiên cố cao 5 tầng. Ngọn lửa bùng phát dữ dội từ khu vực phòng ngủ ở tầng 2, sau đó khói đen đặc quánh kèm theo nhiệt độ cao nhanh chóng lan ra toàn bộ không gian các tầng phía trên của ngôi nhà.
Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bên trong nhà có tổng cộng 5 người đang ngủ say. Khi phát hiện đám cháy, chủ nhà đã may mắn tự chạy thoát ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, 4 người còn lại bị khói dày đặc vây rát, không thể tự thoát thân và rơi vào tình trạng mắc kẹt khi lối thoát hiểm phía ban công đã bị rào kín bởi hệ thống khung sắt chuồng cọp.
Các mũi công tác của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã lập tức chia làm hai hướng: vừa phun nước áp lực cao để dập tắt gốc lửa từ tầng 2, ngăn cháy lan, vừa triển khai tổ trinh sát khẩn trương tìm kiếm người bị nạn.
Nhận định việc tiếp cận từ cầu thang bộ vô cùng khó khăn do khói độc bủa vây, các chiến sĩ cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận từ phần mái của ngôi nhà liền kề. Sử dụng các thiết bị chuyên dụng, lực lượng chức năng đã khẩn trương cắt phá các thanh khung sắt "chuồng cọp" kiên cố để mở đường tiếp cận vị trí các nạn nhân.
Chỉ sau ít phút, cả 4 người mắc kẹt đã được các chiến sĩ hướng dẫn, dìu sang mái nhà bên cạnh và đưa xuống mặt đất an toàn. Ngay sau đó, các nạn nhân được xe cứu thương chuyển thẳng tới Bệnh viện Bưu điện để kiểm tra, chăm sóc sức khỏe. Theo đánh giá sơ bộ từ các bác sĩ, sức khỏe của các nạn nhân hiện tại cơ bản đã ổn định, chủ yếu bị ảnh hưởng về mặt tâm lý do hoảng loạn.
Đến khoảng 5h25 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Hiện nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ hỏa hoạn đang được các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra và làm rõ.
Xót xa cảnh cháu bé 3 tuổi bị xe tải tông tử vong khi đột ngột băng qua đườngĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Một vụ tai nạn giao thông đau lòng vừa xảy ra vào trưa nay (11/6) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk khi một cháu bé sinh năm 2023 bất ngờ băng qua đường và bị xe tải tông trúng dẫn đến tử vong.
Thiếu tá CSGT dùng xe chuyên dụng đưa nam sinh Hải Phòng gặp sự cố trên đường đến điểm thiĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Trong lúc trên đường đến điểm thi làm bài môn Toán, thí sinh H.T.Đ không may gặp sự cố do xe máy điện hỏng tại chân cầu An Đồng, may mắn sau đó được thiếu tá CSGT dùng phương tiện chuyên dụng hỗ trợ kịp thời.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo khẩn trương làm rõ tình trạng hàng vạn người dân dùng 'nước sạch' nhiều cặn bẩnĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa phát đi chỉ đạo của Chủ tịch Thành phố yêu cầu Sở Xây dựng và UBND xã Tây Phương làm rõ tình trạng hàng vạn người dân xã này dùng 'nước sạch' nhiều cặn bẩn.
4 con giáp bước vào chu kỳ may mắn, tài lộc và có cơ hội phát triểnĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Bước qua khó khăn, 4 con giáp này bước vào chu kỳ may mắn, tài lộc và cơ hội phát triển chào đón.
Công an Hưng Yên công bố danh sách hàng loạt biển số xe ô tô bị phạt nguội, trong đó có nhiều biển xe Hà NộiĐời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên công bố danh sách 106 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 1-7/6/2026.
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người tài hoa, thành đạt sớmĐời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số này thường được đánh giá là sở hữu tư duy sắc bén, dễ tạo dựng thành tựu từ khi còn trẻ.
5 con giáp nữ khiến chồng khóc thét vì tốc độ mua sắmĐời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Trong số 12 con giáp, có những cô nàng nổi tiếng tiêu tiền mạnh tay, sẵn sàng chi gần hết lương tháng chỉ để đổi lấy niềm vui hoặc sở hữu thứ mình mong muốn.
Những quy định cần biết khi cha mẹ muốn sang tên sổ đỏ cho con năm 2026Đời sống - 14 giờ trước
GĐXH - Sang tên sổ đỏ là cách gọi của người dân để chỉ thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất. Năm 2026, khi cha mẹ muốn sang tên sổ đỏ cho con cần thực hiện những quy định gì?
Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội: Các bến bãi ven sông Luộc ở Hưng Yên tạm dừng hoạt độngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Sau loạt bài phản ánh về hoạt động của các bến bãi vật liệu ven sông Luộc, tình trạng xe tải chở vật liệu gây ô nhiễm môi trường và những dấu hiệu bất cập trong công tác quản lý, các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên đã vào cuộc kiểm tra, yêu cầu nhiều bến bãi tạm dừng hoạt động, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục ảnh hưởng đối với khu dân cư.
Bắc Ninh: Danh sách 734 trường hợp vi phạm tốc độ, bị phạt nguội từ 1/6 - 7/6Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 1/6 - 7/6/2026, qua phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện và lên danh sách phạt nguội 734 trường hợp chạy quá tốc độ quy định.
Những quy định cần biết khi cha mẹ muốn sang tên sổ đỏ cho con năm 2026Đời sống
GĐXH - Sang tên sổ đỏ là cách gọi của người dân để chỉ thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất. Năm 2026, khi cha mẹ muốn sang tên sổ đỏ cho con cần thực hiện những quy định gì?