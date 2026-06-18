Hai người tử vong trong vụ cháy nổ lớn ở Đồng Nai
Vụ cháy nổ lớn xảy ra tại vựa ve chai trên Quốc lộ 51, phường Tam Phước, TP Đồng Nai khiến 2 người tử vong.
Chiều 18-6, Công an TP Đồng Nai phối hợp Công an phường Tam Phước điều tra vụ cháy nổ lớn, làm 2 người tử vong.
Các nạn nhân được xác định gồm ông Phạm Văn T. (SN 1970) và ông Nguyễn Văn Q. (SN 1976).
Khoảng 14 giờ cùng ngày, người dân nghe tiếng nổ lớn tại vựa thu mua ve chai trên Quốc lộ 51, đoạn thuộc phường Tam Phước.
Ngay sau đó, đám cháy bốc lên dữ dội bao trùm cả vựa ve chai. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương và lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an TP Đồng Nai có mặt tại hiện trường.
Tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện 2 thi thể người đàn ông, một số bộ phận trên cơ thể bị vụ nổ làm biến dạng.
Bước đầu xác định, vụ cháy nổ xảy ra sau khi ông T. sử dụng máy hàn cắt. Nguyên nhân gây ra cháy, nổ đang được cơ quan chức năng làm rõ.
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