Hà Nội: Cháy nhà lúc rạng sáng, Cảnh sát PCCC kịp thời phá cửa giải cứu 2 người mắc kẹt

Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, vào khoảng 04h29 rạng sáng ngày 16/6/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố tiếp nhận tin báo cháy khẩn cấp xảy ra tại số nhà 14, ngách 8, ngõ Gốc Đề, phường Tương Mai, Hà Nội

Ngay khi nhận tin, lực lượng, phương tiện chuyên dụng thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực số 9 và khu vực số 12 đã lập tức lên đường, khẩn trương tiếp cận hiện trường để triển khai phương án tác chiến.

Hiện trường khu vực tầng 1 của ngôi nhà xảy ra vụ cháy. Ảnh: CAHN

Tại hiện trường, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn được xác định có quy mô gồm 3 tầng và 1 tum, diện tích mặt sàn khoảng 44m². Qua công tác trinh sát nhanh bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện có 2 người đang bị mắc kẹt tại khu vực tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà, tính mạng bị đe dọa nghiêm trọng bởi khí độc.

Chỉ huy chữa cháy đã nhanh chóng phân công cán bộ, chiến sĩ tiếp cận qua ban công nhà đối diện, sử dụng búa tạ, xà beng phá cửa, đưa các nạn nhân thoát ra ngoài an toàn. Cùng với việc tổ chức cứu người, một mũi chữa cháy được triển khai tiếp cận từ tầng 2 để khống chế đám cháy, đồng thời tổ chức thoát khói, ngăn cháy lan.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp, 2 người mắc kẹt trong đám cháy đã cứu nạn an toàn; đồng thời kịp thời di chuyển 2 xe máy và một số tài sản ra khu vực an toàn, góp phần hạn chế thiệt hại về tài sản cho người dân. Đến khoảng 05h05 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.