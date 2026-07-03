Hà Nội: Vụ cháy nhà liền kề tại Khu đô thị Văn Phú, phát hiện 2 nạn nhân tử vong
GĐXH - Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Hà Nội vừa kịp thời dập tắt một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà liền kề cao 4 tầng 1 tum thuộc Khu đô thị Văn Phú (phường Kiến Hưng, Hà Nội). Tuy nhiên, vụ cháy đã khiến 2 người bị mắc kẹt tử vong bên trong.
Chiều 3/7, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào khoảng 13 giờ 29 phút chiều ngày 3/7/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy - Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy tại số 7, liền kề 9, thuộc khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội.
Khi lực lượng cứu hỏa tiếp cận hiện trường vào lúc 13 giờ 35 phút, đám cháy được xác định đã phát triển tự do khoảng 15 phút và đang bùng phát rất mạnh tại khu vực tầng 1 của ngôi nhà, sau đó nhanh chóng bám theo các lối thông tầng cháy lan lên phía trên. Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn có diện tích mặt sàn khoảng 70m2, quy mô gồm 4 tầng và 1 tum.
Ngay thời điểm lửa mới bùng lên, lực lượng dân phòng và người dân xung quanh đã khẩn trương huy động các phương tiện tại chỗ để dập lửa ban đầu. Dù vậy, do đám cháy lan nhanh kèm theo lượng lớn khói khí độc đậm đặc bao phủ toàn bộ không gian, các nỗ lực tiếp cận để khống chế hỏa hoạn và cứu người của người dân đều bất thành.
Nhận định vụ việc có diễn biến phức tạp và có nguồn tin ban đầu cho biết có 2 người đang bị mắc kẹt bên trong, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã nhanh chóng điều động tổng lực phương tiện. Lực lượng được huy động bao gồm 05 xe chữa cháy, 1 xe thang, 2 xe chỉ huy cùng 45 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 4, 15, 31 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH). Ban chỉ huy Phòng cũng trực tiếp đến hiện trường, điều động thêm 2 xe chỉ huy và 1 xe tải chở phương tiện đặc chủng để phục vụ công tác chữa cháy.
Tại hiện trường, các chiến sĩ cứu hỏa được lệnh sử dụng bình thở cùng các thiết bị chuyên dụng cắt cửa, tiếp cận sâu vào các tầng nhà để tìm kiếm người bị nạn. Song song với đó, các mũi tấn công khác triển khai đội hình phun nước áp lực cao tại tầng 1, kết hợp dùng xe thang dập lửa tại tầng 2 và tầng 3 nhằm ngăn chặn tuyệt đối không cho lửa cháy lan sang các nhà kế bên.
Đến khoảng 14 giờ 00 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Đến 14 giờ 07 phút, ngọn lửa đã bị dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tổ chức tìm kiếm, cứu nạn tại các phòng tầng cao, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phát hiện 2 nạn nhân mắc kẹt đã tử vong và tiến hành bàn giao thi thể cho lực lượng y tế.
Hiện tại, Công an thành phố Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để xác định danh tính các nạn nhân, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn.
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