Hà Nội: Căn biệt thự liền kề tại khu đô thị Văn Phú bốc cháy dữ dội
GĐXH - Một vụ hỏa hoạn lớn vừa xảy ra vào đầu giờ chiều ngày 3/7 tại một căn biệt thự liền kề thuộc Khu đô thị Văn Phú (phường Kiến Hưng, Hà Nội). Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa đã nhanh chóng bốc cao bao trùm toàn bộ ngôi nhà, lực lượng chức năng phải phong tỏa hiện trường để tiến hành cứu nạn.
Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 3/7/2026, thời điểm trên nhiều người dân phát hiện ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại căn biệt thự liền kề có diện tích mặt sàn rộng khoảng 80m2, cao 4 tầng, định vị tại khu liền kề 8 thuộc Khu đô thị Văn Phú.
Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, điểm phát hỏa đầu tiên được xác định nằm ở khu vực tầng 1 của ngôi nhà, vốn là mặt bằng đang được tận dụng để kinh doanh mặt hàng nội thất ô tô. Do tầng 1 chứa nhiều dung môi, đồ da, đệm mút và các vật liệu bắt lửa nhanh, đám cháy lập tức bùng phát dữ dội kèm theo những cột khói đen đặc quánh.
Căn biệt thự liền kề tại khu đô thị Văn Phú bốc cháy dữ dội chiều 3/7. Video. NDCC
Khi phát hiện có hỏa hoạn, người dân xung quanh và nhân viên cửa hàng đã nỗ lực sử dụng nhiều bình chữa cháy mini để dập lửa tại chỗ. Tuy nhiên, do lượng chất cháy lớn, mọi biện pháp ứng phó bước đầu đều bất thành.
Đáng chú ý, thời điểm lửa bao trùm các tầng trên, người dân nghi ngờ vẫn còn nạn nhân mắc kẹt bên trong nhà nên đã lập tức phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp.
Tiếp nhận tin báo cháy, Trung tâm Thông tin chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Hà Nội đã lập tức phát lệnh báo động đỏ. Hàng chục xe chữa cháy chuyên dụng, xe tiếp nước cùng xe thang cứu nạn cứu hộ từ các Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 4, số 15 và số 31 đã được điều động khẩn cấp đến hiện trường.
Đến khoảng 15h chiều cùng ngày, theo ghi nhận của PV, đám cháy đã cơ bản được khống chế.
Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục ứng trực tại hiện trường để triển khai công tác phun nước làm mát, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa và khẩn trương rà soát bên trong các phòng tầng 3, tầng 4 nhằm xác định chính xác thiệt hại về người và tài sản.
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