Hà Nội chốt 'giờ G' công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10

Sáng 18/6, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết công tác chấm thi đã hoàn tất. Sau nhiều ngày chờ đợi, hơn 124.000 thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội sẽ sớm biết kết quả.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, theo kế hoạch, dự kiến điểm thi và điểm chuẩn vào các trường THPT công lập năm học 2026-2027 sẽ được công bố cùng thời điểm vào tối mai 19/6.

Việc công bố đồng thời điểm thi và điểm chuẩn giúp thí sinh xác định ngay khả năng trúng tuyển, thay vì phải tiếp tục chờ đợi thêm một đợt công bố riêng.

Tối mai 19/6, hơn 124.000 thí sinh Hà Nội sẽ biết kết quả thi và điểm chuẩn lớp 10 công lập. (Ảnh: Minh Đức)

Từ ngày 19/6 đến hết ngày 25/6, các trường THCS và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên sẽ tiếp nhận đơn phúc khảo của học sinh có nhu cầu.

Chậm nhất ngày 25/6, học sinh nhận phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10. Đây là căn cứ để thực hiện các thủ tục phúc khảo, xác nhận nhập học và các bước tuyển sinh tiếp theo.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên các cổng công bố điểm thi chính thức như sau: Cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT Hà Nội: https://hanoi.edu.vn Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn Sau khi truy cập website chính thức trên đây, thí sinh, phụ huynh chọn mục Tra cứu điểm thi (hoặc mục Tuyển sinh đầu cấp), nhập "số báo danh" và "mã xác nhận”, sau đó nhấn “tra cứu”. Ngoài ra, thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm thi lớp 10 từ trường THCS mình vừa tốt nghiệp.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội, từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, học sinh trúng tuyển thực hiện xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp. Những trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu sẽ được xem xét tuyển sinh bổ sung theo hướng dẫn của ngành giáo dục.

Năm học 2026-2027, Hà Nội có hơn 124.000 học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 công lập. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT công lập không chuyên đạt gần 80.000 học sinh. Chênh lệch lớn giữa số lượng thí sinh và chỉ tiêu tuyển sinh tiếp tục khiến kỳ thi vào lớp 10 tại Thủ đô nằm trong nhóm có tính cạnh tranh cao nhất cả nước.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm nay diễn ra với ba môn thi gồm Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Đây là năm thứ hai Hà Nội tổ chức kỳ thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Việc công bố điểm thi và điểm chuẩn trong ngày 19/6 được xem là cột mốc quan trọng của mùa tuyển sinh lớp 10 năm nay, mở đầu cho các giai đoạn phúc khảo, xác nhận nhập học và hoàn tất công tác tuyển sinh tại các trường THPT trên địa bàn thành phố.