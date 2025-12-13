Chung cư mini dưới 3 tỷ đồng, điểm sáng cho người mua nhà tại ‘đất vàng’ 3 phường Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà

Chung cư mini, điểm sáng an cư giữa "cơn bão" giá nhà

Báo cáo thị trường bất động sản quý III/2025 của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam cho thấy phân khúc căn hộ giá cao đang áp đảo, khi hầu hết dự án mới đều có giá trên 100 triệu đồng/m². Riêng tại Hà Nội, giá căn hộ sơ cấp trung bình đạt 95 triệu đồng/m², hơn 43% nguồn cung mới vượt mốc 120 triệu đồng/m², thiết lập mặt bằng giá mới trên toàn thị trường.

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, giá nhà tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM đã vượt xa khả năng chi trả của đa số người lao động. Thực tế, đà tăng giá liên tục của căn hộ thương mại, đặc biệt ở khu vực nội đô, khiến người thu nhập trung bình ngày càng khó tìm chốn an cư.

Trong bối cảnh đó, chung cư mini nổi lên như một lựa chọn "giải cứu" cho người mua nhà vừa túi tiền. Từng bị dè dặt vì pháp lý và an toàn, loại hình này nay dần được nhìn nhận tích cực hơn nhờ các điều chỉnh trong chính sách nhà ở. So với nhà ở xã hội, vốn đòi hỏi nhiều điều kiện khắt khe thì chung cư mini có thủ tục linh hoạt, không yêu cầu tiêu chí đặc biệt nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản.

Nhờ vậy, chung cư mini ngày càng được ưa chuộng bởi người độc thân, gia đình trẻ, các cặp vợ chồng mới cưới, những nhóm khách hàng đang chật vật tìm kiếm cơ hội an cư tại đô thị lớn như Hà Nội.

Chung cư mini dưới 3 tỷ đồng lựa chọn sáng giá tại 3 phường Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà

Từ ngày 1/7/2025, địa giới hành chính Hà Nội có bước thay đổi lớn khi thực hiện sáp nhập hàng loạt đơn vị hành chính. Sau khi sáp nhập, địa giới hành chính của quận Ba Đình cũ được tách thành 3 phường mới Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà nhanh chóng trở thành tâm điểm của thị trường nhờ vị trí trung tâm chiến lược, hạ tầng phát triển, tập trung nhiều trường đại học, trung tâm hành chính và trụ sở doanh nghiệp lớn. Giá bất động sản tại khu vực này cũng ghi nhận ở mức cao.

Tuy nhiên, theo khảo sát tại thời điểm tháng 12/2025 trên trang Batdongsan.com.vn (thuộc PropertyGuru Việt Nam), chung cư mini tại 3 phường mới thuộc quận Ba Đình cũ vẫn còn nhiều lựa chọn dưới 3 tỷ đồng mức giá được coi là "vàng" với phần lớn người mua nhà hiện nay.

Đơn cử có thể kể đến căn hộ chung cư mini 2 phòng ngủ, rộng 48m2 tại phố Kim Mã, phường Ba Đình (tức phường Kim Mã, quận Ba Đình cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 2,25 tỷ đồng, tương đương 46,88 triệu đồng/m2.

Căn chung cư mini 2 phòng ngủ, rộng 50m2 tại đường Đội Cấn, phường Ngọc Hà hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 2,55 tỷ đồng, tương đương 51 triệu đồng/m2.

Căn hộ chung cư mini thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 51m2 tại đường Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình cũ, nay là phường Ngọc Hà mới hiện cũng đang được đăng thông tin rao bán với giá 2,59 tỷ đồng, tương đương 51,8 triệu đồng/m2.

Như vậy trong bối cảnh giá nhà tại Hà Nội tăng cao, phân khúc chung cư mini dưới 3 tỷ đồng là lựa chọn sáng giá tại 3 phường Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà.

3 phường mới thuộc quận Ba Đình cũ sau sáp nhập

1. Phường Ba Đình

Hiện nay phường Ba Đình được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Quán Thánh, phường Trúc Bạch, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cửa Nam, Điện Biên, Đội Cấn, Kim Mã, Ngọc Hà, một phần diện tích tự nhiên của phường Thụy Khuê, phần còn lại của phường Cửa Đông và phường Đồng Xuân thuộc quận Ba Đình cũ.

2. Phường Ngọc Hà

Phường Ngọc Hà sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Vĩnh Phúc, phường Liễu Giai, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cống Vị, Kim Mã, Ngọc Khánh thuộc quận Ba Đình cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Nghĩa Đô thuộc quận Cầu Giấy cũ, phần còn lại của phường Đội Cấn và phường Ngọc Hà thuộc quận Ba Đình cũ.

3. Phường Giảng Võ

Hiện nay, phường Giảng Võ được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Giảng Võ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cát Linh, Láng Hạ, Ngọc Khánh, Thành Công thuộc quận Ba Đình cũ, phần còn lại của phường Cống Vị và phần còn lại của phường Kim Mã thuộc quận Ba Đình cũ.

