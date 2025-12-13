Chung cư mini dưới 3 tỷ đồng, điểm sáng cho người mua nhà tại ‘đất vàng’ 3 phường Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà
GĐXH - Khi giá nhà luôn ở mức cao tại Hà Nội thì chung cư mini dưới 3 tỷ đồng đang trở thành lựa chọn sáng giá cho người thu nhập trung bình và thấp, đặc biệt tại khu vực 3 phường Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà, khu vực trung tâm vừa được sáp nhập với quy hoạch đồng bộ, tiềm năng phát triển mạnh mẽ.
Chung cư mini, điểm sáng an cư giữa "cơn bão" giá nhà
Báo cáo thị trường bất động sản quý III/2025 của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam cho thấy phân khúc căn hộ giá cao đang áp đảo, khi hầu hết dự án mới đều có giá trên 100 triệu đồng/m². Riêng tại Hà Nội, giá căn hộ sơ cấp trung bình đạt 95 triệu đồng/m², hơn 43% nguồn cung mới vượt mốc 120 triệu đồng/m², thiết lập mặt bằng giá mới trên toàn thị trường.
Theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, giá nhà tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM đã vượt xa khả năng chi trả của đa số người lao động. Thực tế, đà tăng giá liên tục của căn hộ thương mại, đặc biệt ở khu vực nội đô, khiến người thu nhập trung bình ngày càng khó tìm chốn an cư.
Trong bối cảnh đó, chung cư mini nổi lên như một lựa chọn "giải cứu" cho người mua nhà vừa túi tiền. Từng bị dè dặt vì pháp lý và an toàn, loại hình này nay dần được nhìn nhận tích cực hơn nhờ các điều chỉnh trong chính sách nhà ở. So với nhà ở xã hội, vốn đòi hỏi nhiều điều kiện khắt khe thì chung cư mini có thủ tục linh hoạt, không yêu cầu tiêu chí đặc biệt nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản.
Nhờ vậy, chung cư mini ngày càng được ưa chuộng bởi người độc thân, gia đình trẻ, các cặp vợ chồng mới cưới, những nhóm khách hàng đang chật vật tìm kiếm cơ hội an cư tại đô thị lớn như Hà Nội.
Chung cư mini dưới 3 tỷ đồng lựa chọn sáng giá tại 3 phường Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà
Từ ngày 1/7/2025, địa giới hành chính Hà Nội có bước thay đổi lớn khi thực hiện sáp nhập hàng loạt đơn vị hành chính. Sau khi sáp nhập, địa giới hành chính của quận Ba Đình cũ được tách thành 3 phường mới Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà nhanh chóng trở thành tâm điểm của thị trường nhờ vị trí trung tâm chiến lược, hạ tầng phát triển, tập trung nhiều trường đại học, trung tâm hành chính và trụ sở doanh nghiệp lớn. Giá bất động sản tại khu vực này cũng ghi nhận ở mức cao.
Tuy nhiên, theo khảo sát tại thời điểm tháng 12/2025 trên trang Batdongsan.com.vn (thuộc PropertyGuru Việt Nam), chung cư mini tại 3 phường mới thuộc quận Ba Đình cũ vẫn còn nhiều lựa chọn dưới 3 tỷ đồng mức giá được coi là "vàng" với phần lớn người mua nhà hiện nay.
Đơn cử có thể kể đến căn hộ chung cư mini 2 phòng ngủ, rộng 48m2 tại phố Kim Mã, phường Ba Đình (tức phường Kim Mã, quận Ba Đình cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 2,25 tỷ đồng, tương đương 46,88 triệu đồng/m2.
Căn chung cư mini 2 phòng ngủ, rộng 50m2 tại đường Đội Cấn, phường Ngọc Hà hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 2,55 tỷ đồng, tương đương 51 triệu đồng/m2.
Căn hộ chung cư mini thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 51m2 tại đường Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình cũ, nay là phường Ngọc Hà mới hiện cũng đang được đăng thông tin rao bán với giá 2,59 tỷ đồng, tương đương 51,8 triệu đồng/m2.
Như vậy trong bối cảnh giá nhà tại Hà Nội tăng cao, phân khúc chung cư mini dưới 3 tỷ đồng là lựa chọn sáng giá tại 3 phường Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà.
3 phường mới thuộc quận Ba Đình cũ sau sáp nhập
1. Phường Ba Đình
Hiện nay phường Ba Đình được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Quán Thánh, phường Trúc Bạch, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cửa Nam, Điện Biên, Đội Cấn, Kim Mã, Ngọc Hà, một phần diện tích tự nhiên của phường Thụy Khuê, phần còn lại của phường Cửa Đông và phường Đồng Xuân thuộc quận Ba Đình cũ.
2. Phường Ngọc Hà
Phường Ngọc Hà sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Vĩnh Phúc, phường Liễu Giai, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cống Vị, Kim Mã, Ngọc Khánh thuộc quận Ba Đình cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Nghĩa Đô thuộc quận Cầu Giấy cũ, phần còn lại của phường Đội Cấn và phường Ngọc Hà thuộc quận Ba Đình cũ.
3. Phường Giảng Võ
Hiện nay, phường Giảng Võ được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Giảng Võ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cát Linh, Láng Hạ, Ngọc Khánh, Thành Công thuộc quận Ba Đình cũ, phần còn lại của phường Cống Vị và phần còn lại của phường Kim Mã thuộc quận Ba Đình cũ.
Xe ga 125cc giá 39,5 triệu đồng siêu tiết kiệm xăng trang bị sánh ngang Air Blade, rẻ như VisionGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc giá hấp dẫn, trang bị khá ấn tượng đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.
Giá vàng hôm nay 13/12: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở mức bao nhiêu?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh. Giá vàng miếng SJC trong nước ở mức 155,6 triệu đồng/lượng.
Sedan hạng C hybrid giá 372 triệu đồng siêu tiết kiệm nhiên liệu, trang bị sánh ngang Toyota Camry, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Sedan hạng C hybrid giá chỉ hơn 370 triệu đồng, gây chú ý nhờ hiệu năng 211 mã lực, chạy điện 180 km và mức tiêu thụ nhiên liệu cực thấp chỉ 2,79L/100 km.
Xe số Honda Super Cup 110cc huyền thoại giá 46 triệu đồng có ABS, màn hình hiện đại liệu có về Việt Nam?Giá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Xe số Honda Super Cup 110cc giá khoảng 45 triệu đồng, thiết kế cổ điển nâng cấp, có ABS, màn hình analog–LCD hiện đại, vừa mới tái xuất ở Nhật Bản.
Bất động sản Hà Nội nóng trở lại: Giá thuê biệt thự ở Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà tăng khó tinGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Dù có lượng thông tin cho thuê khá khiêm tốn, tuy nhiên hiện nay, giá biệt thự, liền kề cho thuê tại 3 phường mới Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà được hình thành từ quận Ba Đình cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Xe ô tô Honda giảm giá tới 100 triệu đồng, Honda City, Honda CR-V thấp kỷ lục, chưa bao giờ rẻ thếGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ô tô Honda đang giảm giá vô cùng hấp dẫn bởi ưu đãi cực lớn nhằm xả hàng tồn hút người mua, nhiều mẫu xe hạng B thậm chí còn thấp hơn cả xe hạng A.
Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 3 phường Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà vượt ngưỡng 7 tỷ đồng/cănGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ tại 3 phường mới: Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà được hình thành từ quận Ba Đình cũ ghi nhận ở ngưỡng cao, vượt mốc 7 tỷ đồng/căn.
Giá bạc hôm nay (12/12): Thị trường trong nước tiếp tục biến động, giá bán ra ở mức 66 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp tục biến động, thiết lập vùng giá giao dịch mới khi giá bán ra đang ở vùng 65,7 triệu đồng/kg, tiến sát mốc 66 triệu đồng/kg.
Xe máy điện giá 35 triệu đồng của Yamaha thiết kế tiện ích, pin bền, cốp rộng, rẻ chỉ ngang Vision vừa mới ra mắtGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện Yamaha thiết kế thể thao kế thừa NVX, hướng tới di chuyển đô thị, giá rất hấp dẫn.
Giá vàng hôm nay 12/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay bật tăng mạnh ngay đầu giờ sáng. SJC tăng tới 1,1 triệu đồng/lượng lên 155,6 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn các thương hiệu cũng tăng dữ dội.
Xe máy điện giá 35 triệu đồng của Yamaha thiết kế tiện ích, pin bền, cốp rộng, rẻ chỉ ngang Vision vừa mới ra mắtGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện Yamaha thiết kế thể thao kế thừa NVX, hướng tới di chuyển đô thị, giá rất hấp dẫn.