Hà Nội: Giá bán không ngờ tới của loạt chung cư tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Theo Báo cáo toàn cảnh thị trường bất động sản Quý III/2025 của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), thị trường đang chứng kiến sự "thống trị" của phân khúc giá cao. Hầu hết các dự án mới ra mắt đều có giá bán trên 100 triệu đồng/m².

Tại Hà Nội, giá căn hộ chung cư sơ cấp trung bình đạt 95 triệu đồng/m², với hơn 43% nguồn cung mới đã vượt mốc 120 triệu đồng/m².

Theo khảo sát, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, tại thời điểm đầu tháng 11/2025, các thông tin rao bán chung cư tại khu vực 4 phường mới tại quận Long Biên cũ được đăng tải khá rầm rộ. Nổi bật nhất là phường Việt Hưng.

Hiện nay, phường Việt Hưng được sắp xếp trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Giang Biên, Phúc Đồng, Việt Hưng, một phần diện tích tự nhiên của phường Phúc Lợi, phần còn lại của phường Gia Thụy, phần còn lại của phường Đức Giang và phường Thượng Thanh thuộc quận Long Biên cũ. Theo khảo sát, đây là khu vực có số lượng chung cư rao bán nhộn nhịp nhất so với các phường thuộc quận Long Biên cũ. Giá chung cư tại đây dao động phổ biến từ 60-160 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn chung cư 4 phòng ngủ, rộng 267,3m2 tại dự án Noble Crystal Long Biên, phường Việt Hưng hiện đang được rao bán với giá 33 tỷ đồng, tương đương 123,46 triệu đồng/m2.

Dù có lượng thông tin rao bán khiêm tốn hơn, nhưng giá bán chung cư tại phường Long Biên và 2 phường còn lại là Bồ Đề và Phúc lợi cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới, dao động phổ biến từ 50 -150 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn chung cư 2 phòng ngủ, rộng 72m2 tại dự án Platinum Long Biên, đường Cổ Linh, phường Long Biên hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 10,08 tỷ đồng, tương đương 140 triệu đồng/m2.

Chính chủ hiện đang rao bán một căn chung cư 3 phòng ngủ rộng 80m2 tại dự án Berriver Jardin Long Biên, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề với giá 7,8 tỷ đồng, tương đương 97,5 triệu đồng/m2.

Căn hộ chung cư cao cấp Vinhomes Symphony tại phường Phúc Lợi, thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 71m2 hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 7,3 tỷ đồng, tương đương 102,82 triệu đồng/m2.

Phường Long Biên hiện nay được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cự Khối, Phúc Đồng, Thạch Bàn thuộc quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Bát Tràng huyện Gia Lâm cũ, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của phường Long Biên, một phần diện tích tự nhiên của phường Bồ Đề và phường Gia Thụy quận Long Biên cũ.

Phường Bồ Đề hiện nay được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Ngọc Lâm, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Đức Giang, Gia Thụy, Thượng Thanh thuộc quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Phúc Đồng, phần còn lại của phường Ngọc Thụy quận Long Biên cũ, phần còn lại của phường Bồ Đề và phần còn lại của phường Long Biên thuộc quận Long Biên cũ.

Phường Phúc Lợi sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thạch Bàn quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Cổ Bi huyện Gia Lâm cũ, phần còn lại của các phường Giang Biên, Việt Hưng, Phúc Lợi và phần còn lại của phường Phúc Đồng thuộc quận Long Biên cũ.

Như vậy hiện nay giá chung cư tại 4 phường mới Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi tương đối cao. Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định: "Hiện nay, tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh giá nhà tăng cao, vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân. Với thu nhập bình quân hiện nay, người dân lao động rất khó tiếp cận nhà ở". Tuy nhiên ông Đính cũng nhận định, với những chính sách quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, các cấp ban ngành và cả các doanh nghiệp, từ cuối năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn ổn định hơn, không còn những đợt "sóng giá" phi lý như giai đoạn 2020–2024.

