Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê chung cư tại 4 phường mới Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Giá chung cư cho thuê tại 4 phường mới thuộc quận Long Biên cũ tăng nóng

Tại thời điểm đầu tháng 12/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin cho thuê chung cư tại khu vực 4 phường mới tại quận Long Biên cũ được đăng tải khiến người thuê nhà khá bất ngờ vì giá cho thuê tăng cao. Nổi bật nhất là phường Việt Hưng.

Giá chung cư cho thuê tại đây dao động phổ biến từ 8 – 16 triệu đồng/căn/tháng, thậm chí có nhiều căn còn được cho thuê với giá lên tới 28 triệu đồng/tháng. Đơn cử có thể kể đến căn hộ chung cư 3 phòng ngủ, rộng 93m2 tại dự án Vinhomes Symphony Riverside, Phường Việt Hưng hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 28 triệu đồng/tháng.

3 phường còn lại là Bồ Đề, Long Biên và Phúc Lợi dù lượng thông tin cho thuê khiêm tốn hơn, nhưng giá căn hộ chung cư cho thuê cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới, dao động phổ biến từ 9-18 triệu đồng/tháng/căn.

Đơn cử có thể kể đến, căn hộ chung cư rộng 107,6m2 tại dự án Northern Diamond phường Long Biên, hiện đang được cho thuê với giá 13,5 triệu đồng/tháng.

Căn hộ chung cư 3 phòng ngủ rộng 87m2, thiết kế 3 phòng ngủ tại dự án HC Golden City, phố Hồng Tiến, phường Bồ Đề hiện đang được rao bán với giá 16 triệu đồng/tháng.

Tại dự án Ecohome Phúc Lợi, đường Phúc Lợi, phường Phúc Lợi, căn hộ chung cư thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 78m2 hiện đang được cho thuê với giá 9 triệu đồng/tháng.

Như vậy giá chung cư cho thuê tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi đang ở ngưỡng rất cao, dao động phổ biến từ 9 đến gần 30 triệu đồng/tháng/căn.

Nguyên nhân khiến giá chung cư cho thuê tăng cao

Giá cho thuê nhà tăng cao nguyên nhân chính là do giá nhà hiện nay tăng rất cao. Theo Báo cáo toàn cảnh thị trường bất động sản Quý III/2025 của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), thị trường đang chứng kiến sự "thống trị" của phân khúc giá cao. Hầu hết các dự án mới ra mắt đều có giá bán trên 100 triệu đồng/m².

Tại Hà Nội, giá căn hộ chung cư sơ cấp trung bình đạt 95 triệu đồng/m², với hơn 43% nguồn cung mới đã vượt mốc 120 triệu đồng/m². Như vậy không chỉ các phường mới thuộc quận Long Biên cũ, mà thị trường căn hộ chung cư trên toàn thành phố Hà Nội cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định: "Hiện nay, tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh giá nhà tăng cao, vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân. Với thu nhập bình quân hiện nay, người dân lao động rất khó tiếp cận nhà ở". Tuy nhiên ông Đính cũng nhận định, với những chính sách quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, các cấp ban ngành và cả các doanh nghiệp, từ cuối năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn ổn định hơn, không còn những đợt "sóng giá" phi lý như giai đoạn 2020–2024.

4 phường mới được sáp nhập từ quận Long Biên cũ

1. Phường Việt Hưng

Hiện nay, phường Việt Hưng được sắp xếp trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Giang Biên, Phúc Đồng, Việt Hưng, một phần diện tích tự nhiên của phường Phúc Lợi, phần còn lại của phường Gia Thụy, phần còn lại của phường Đức Giang và phường Thượng Thanh thuộc quận Long Biên cũ. Theo khảo sát, đây là khu vực có số lượng căn hộ chung cư cho thuê nhộn nhịp nhất so với các phường thuộc quận Long Biên cũ.

2. Phường Long Biên

Phường Long Biên hiện nay được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cự Khối, Phúc Đồng, Thạch Bàn thuộc quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Bát Tràng huyện Gia Lâm cũ, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của phường Long Biên, một phần diện tích tự nhiên của phường Bồ Đề và phường Gia Thụy quận Long Biên cũ.

3. Phường Bồ Đề

Phường Bồ Đề hiện nay được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Ngọc Lâm, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Đức Giang, Gia Thụy, Thượng Thanh thuộc quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Phúc Đồng, phần còn lại của phường Ngọc Thụy quận Long Biên cũ, phần còn lại của phường Bồ Đề và phần còn lại của phường Long Biên thuộc quận Long Biên cũ.

4. Phường Phúc Lợi

Phường Phúc Lợi sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thạch Bàn quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Cổ Bi huyện Gia Lâm cũ, phần còn lại của các phường Giang Biên, Việt Hưng, Phúc Lợi và phần còn lại của phường Phúc Đồng thuộc quận Long Biên cũ.

