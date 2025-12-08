Giá chung cư 3 phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ tăng nóng, người mua nhà lại 'toát mồ hôi'

Theo Báo cáo toàn cảnh thị trường bất động sản Quý III/2025 của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), thị trường đang chứng kiến sự "thống trị" của phân khúc giá cao. Hầu hết các dự án mới ra mắt đều có giá bán trên 100 triệu đồng/m².

Tại Hà Nội, giá căn hộ chung cư sơ cấp trung bình đạt 95 triệu đồng/m², với hơn 43% nguồn cung mới đã vượt mốc 120 triệu đồng/m².

Theo khảo sát, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, tại thời điểm đầu tháng 12/2025, các thông tin rao bán chung cư tại khu vực 3 phường mới tại quận Ba Đình cũ được đăng tải khá rầm rộ. Nổi bật nhất là phường Giảng Võ.

Hiện nay, phường Giảng Võ được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Giảng Võ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cát Linh, Láng Hạ, Ngọc Khánh, Thành Công thuộc quận Ba Đình cũ, phần còn lại của phường Cống Vị và phần còn lại của phường Kim Mã thuộc quận Ba Đình cũ. Theo khảo sát, đây là khu vực có số lượng chung cư rao bán nhộn nhịp nhất so với các phường thuộc quận Ba Đình cũ. Giá chung cư tại đây dao động phổ biến từ 80-250 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn chung cư 3 phòng ngủ, rộng 155m2 tại dự án Lake View Building, phố Giảng Võ, phường Giảng Võ hiện đang được rao bán với giá 31,8 tỷ đồng, tương đương 205,16 triệu đồng/m2.

Dù có lượng thông tin rao bán khiêm tốn hơn, nhưng giá bán chung cư tại phường Ngọc Hà và Ba Đình cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới, dao động phổ biến từ 90 -200 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn chung cư 3 phòng ngủ, rộng 120m2 tại dự án Hà Nội Aqua Central, 44, đường Yên Phụ, phường Ba Đình (tức phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 21 tỷ đồng, tương đương 175 triệu đồng/m2.

Căn chung cư 3 phòng ngủ, rộng 98m2 tại phố Liễu Giai, phường Ngọc Hà hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 9,6 tỷ đồng, tương đương 97,96 triệu đồng/m2.

Hiện nay phường Ba Đình được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Quán Thánh, phường Trúc Bạch, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cửa Nam, Điện Biên, Đội Cấn, Kim Mã, Ngọc Hà, một phần diện tích tự nhiên của phường Thụy Khuê, phần còn lại của phường Cửa Đông và phường Đồng Xuân thuộc quận Ba Đình cũ.

Phường Ngọc Hà sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Vĩnh Phúc, phường Liễu Giai, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cống Vị, Kim Mã, Ngọc Khánh thuộc quận Ba Đình cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Nghĩa Đô thuộc quận Cầu Giấy cũ, phần còn lại của phường Đội Cấn và phường Ngọc Hà thuộc quận Ba Đình cũ.

Như vậy, hiện nay theo đà tăng chung của chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội, giá chung cư trên địa bàn 3 phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ được sáp nhập từ quận Ba Đình cũ hiện nay đang ở ngưỡng khá cao, dao động phổ biến từ 80-250 triệu đồng/m2. Mức giá này được cho là rất cao so với mặt bằng thu nhập chung của người dân khu vực thủ đô.

