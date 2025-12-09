Hà Nội: Diễn biến giá cho thuê chung cư tại 3 phường mới Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ tháng 12/2025
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 3 phường mới: Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ được hình thành từ quận Ba Đình cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Giá chung cư cho thuê tại 3 phường mới thuộc quận Ba Đình cũ tăng nóng
Tại thời điểm đầu tháng 12/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin cho thuê chung cư tại khu vực 3 phường mới tại quận Ba Đình cũ được đăng tải khiến người thuê nhà khá bất ngờ vì giá cho thuê tăng cao. Nổi bật nhất là Giảng Võ.
Hiện nay, phường Giảng Võ được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Giảng Võ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cát Linh, Láng Hạ, Ngọc Khánh, Thành Công thuộc quận Ba Đình cũ, phần còn lại của phường Cống Vị và phần còn lại của phường Kim Mã thuộc quận Ba Đình cũ. Giá chung cư cho thuê tại đây dao động phổ biến từ 15 – 40 triệu đồng/căn/tháng. Thậm chí, những căn penthouse còn được cho thuê với giá hơn 100 triệu đồng/căn/tháng. Đơn cử có thể kể đến căn hộ penthouse 2 phòng ngủ, rộng 500m2 tại dự án Vinhomes Metropolis Liễu Giai, phố Liễu Giai, phường Giảng Võ (tức phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình cũ) hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 148 triệu đồng/tháng.
2 phường còn lại là Ba Đình và Ngọc hà dù lượng thông tin cho thuê khiêm tốn hơn, nhưng giá căn hộ chung cư cho thuê cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới, dao động phổ biến từ 20-35 triệu đồng/tháng/căn. Đơn cử có thể kể đến, căn hộ chung cư thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 150m2 tại dự án Hà Nội Aqua Central, 44, đường Yên Phụ, phường Ba Đình (tức phường Trúc Bạch, quận Ba Đình cũ) hiện đang được cho thuê với giá 35 triệu đồng/tháng.
Căn hộ chung cư 3 phòng ngủ rộng 120m2, nằm trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà hiện đang được rao bán với giá 20 triệu đồng/tháng.
Hiện nay phường Ba Đình được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Quán Thánh, phường Trúc Bạch, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cửa Nam, Điện Biên, Đội Cấn, Kim Mã, Ngọc Hà, một phần diện tích tự nhiên của phường Thụy Khuê, phần còn lại của phường Cửa Đông và phường Đồng Xuân thuộc quận Ba Đình cũ.
Phường Ngọc Hà sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Vĩnh Phúc, phường Liễu Giai, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cống Vị, Kim Mã, Ngọc Khánh thuộc quận Ba Đình cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Nghĩa Đô thuộc quận Cầu Giấy cũ, phần còn lại của phường Đội Cấn và phường Ngọc Hà thuộc quận Ba Đình cũ.
Như vậy giá chung cư cho thuê tại 3 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi đang ở ngưỡng rất cao, dao động phổ biến từ 15 đến gần 40 triệu đồng/tháng/căn.
Nguyên nhân khiến giá chung cư cho thuê tăng cao
Giá cho thuê nhà tăng cao nguyên nhân chính là do giá nhà hiện nay tăng rất cao. Theo Báo cáo toàn cảnh thị trường bất động sản Quý III/2025 của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), thị trường đang chứng kiến sự "thống trị" của phân khúc giá cao. Hầu hết các dự án mới ra mắt đều có giá bán trên 100 triệu đồng/m².
Tại Hà Nội, giá căn hộ chung cư sơ cấp trung bình đạt 95 triệu đồng/m², với hơn 43% nguồn cung mới đã vượt mốc 120 triệu đồng/m². Như vậy không chỉ các phường mới thuộc quận Ba Đình cũ, mà thị trường căn hộ chung cư trên toàn thành phố Hà Nội cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
