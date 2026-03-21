Hà Nội: Có nồng độ cồn vẫn thuê xe đạp điện công cộng để di chuyển

Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, tối 20/3/2026, các Đội CSGT đường bộ thuộc Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an cấp xã tổ chức kiểm soát nồng độ cồn trên toàn địa bàn thành phố, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Theo đó, khoảng 20h41 cùng ngày, tại tuyến đường Liễu Giai, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 phối hợp với Công an phường Ngọc Hà phát hiện một người đàn ông điều khiển xe đạp điện công cộng có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,207 mg/lít khí thở.

Làm việc với tổ công tác, người vi phạm thừa nhận đã sử dụng rượu bia, ban đầu có ý định đi bộ về nhưng do quãng đường xa nên đã thuê xe đạp điện công cộng để di chuyển. Tuy nhiên, hành vi này vẫn bị xác định là vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT Hà Nội đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn trong tối cuối tuần, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm.

Trong ca công tác, lực lượng chức năng cũng phát hiện 6 trường hợp vi phạm, cá biệt có cả trường hợp nữ giới điều khiển xe máy điện vi phạm nồng độ cồn. Không phát hiện trường hợp điều khiển ô tô vi phạm.

Cùng thời điểm, tại nút giao Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết, Đội CSGT đường bộ số 6 phối hợp với Công an phường Cầu Giấy tổ chức kiểm soát nồng độ cồn. Chỉ trong hơn 1 giờ làm nhiệm vụ, tổ công tác đã phát hiện 7 trường hợp điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn.

Cụ thể, hồi 20h31 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện anh N.T.V (SN 1979, trú tại Hà Nội) điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,746 mg/lít khí thở; người này thừa nhận vừa sử dụng rượu bia trước khi điều khiển phương tiện.

Tiếp đó, khoảng 20h53, tổ công tác phát hiện 2 người đàn ông chở nhau trên xe mô tô không gắn biển kiểm soát; qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,456 mg/lít khí thở; đồng thời phát hiện biển kiểm soát của phương tiện được cất giấu trong cốp xe.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông: Đã uống rượu bia – không điều khiển bất kỳ phương tiện nào, kể cả xe đạp, xe đạp điện. Chủ động lựa chọn phương tiện thay thế: taxi, xe công nghệ hoặc nhờ người thân hỗ trợ. Tuân thủ pháp luật để bảo đảm an toàn cho chính mình và cộng đồng.